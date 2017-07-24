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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 июля 2017г  
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Цифры. Эфир передачи от 24 июля 2017г 
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Новый самарский вокзал на Волге откроют через 10 месяцев

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Трагедия на Волге: сын президента областной Палаты адвокатов погиб в аварии

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В субботу, 22 июля, на Волге в протоке напротив Восьмой просеки произошло столкновение гидроцикла и моторной лодки. По данным МЧС, информация о происшествии поступила спасателям в 19:25. Погиб 33-летний мужчина. Как стало известно, скончался Илья Бутовченко – сын президента Палаты 

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Волга показала рекорд и уходит

Волга показала рекорд и уходит

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Как уже сообщала «ТЕРРА», пик сброса воды на 
19 июля 2017, 09:31
На самарских пляжах станет больше места

На самарских пляжах станет больше места

Самарские пляжи скоро увеличатся. На Жигулевской ГЭС объявили о снижении объемов сброса воды. Это связано с уменьшением притока к створу гидроузла. Напомним, всю первую половину лета в Самарской области шли дожди. В результате паводок затянулся и продолжается до сих пор. 

18 июля 2017, 09:59
Миллиарды для «Кузнецова»: самарский завод продает акции

Миллиарды для «Кузнецова»: самарский завод продает акции

ПАО «Кузнецов» увеличит уставный капитал почти на 27 миллиардов рублей. Совет директоров самарского предприятия утвердил решение о проведении очередной допэмиссии акций. Будет размещено 2 миллиона 700 тысяч ценных бумаг номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Но купить одну можно будет за 

18 июля 2017, 09:30
Самарская ракета подняла в космос рекордное число спутников

Самарская ракета подняла в космос рекордное число спутников

В пятницу, 14 июля, с космодрома Байконур успешно стартовала самарская ракета-носитель «Союз-2.1а» с рекордным для отечественной космонавтики количеством спутников. Пуск прошел в штатном режиме, сообщает Роскосмос. На борту изделия ракетно-космического центра «Прогресс», который входит в крупнейшую общественную организацию страны - 

14 июля 2017, 12:27
РКЦ «Прогресс» займет у банка ВТБ миллиард рублей

РКЦ «Прогресс» займет у банка ВТБ миллиард рублей

Соответствующее извещение размещено на официальном портале гос.закупок. За пользование возобновляемой кредитной линией РКЦ «Прогресс» готово заплатить 93 миллиона рублей. Таким образом, ставка составит менее десяти процентов годовых. Участнику крупнейшего общественного объединения страны - Союза машиностроителей России - деньги нужны на 

10 июля 2017, 05:48
Совет директоров завода «Кузнецов» остался без годового вознаграждения

Совет директоров завода «Кузнецов» остался без годового вознаграждения

ПАО «Кузнецов» опубликовало итоги работы в 2016 году. Как следует из годового отчета компании, чистый убыток увеличился почти в четыре раза с 1 миллиарда до 3 миллиардов 959 миллионов рублей. Поэтому годовое вознаграждение членам совета директоров предприятия не выплачивалось. А 

4 июля 2017, 04:37
Владимир Гутенев: «Технический прогресс - это благо»

Владимир Гутенев: «Технический прогресс - это благо»

Перспективы трудоустройства, будущее российской промышленности и альтернативная служба в армии. Эти и другие вопросы волнуют молодых самарцев. Откровенный разговор с молодежным активом области состоялся у депутата Государственной думы, первого вице-президента Союза Машиностроителей России, депутата Госдумы Владимира Гутенева.

Открыто и без официоза. 

3 июля 2017, 12:31
Свалки - прочь: в Самаре ликвидировали незаконный развал мусора

Свалки - прочь: в Самаре ликвидировали незаконный развал мусора

Самарская область вошла в общероссийский топ-3 регионов по количеству выявленных несанкционированных свалок, наряду с Тулой и Татарстаном. Активно бороться с нарушениями взялись члены Общероссийского народного фронта, привлекая представителей власти и общественности. Сейчас из 400 с лишним точек в работе половина.

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3 июля 2017, 12:08
Региональная программа капитального ремонта многоквартирных домов будет пересмотрена

Региональная программа капитального ремонта многоквартирных домов будет пересмотрена

Об этом сообщили специалисты областного министерства энергетики и ЖКХ, которых пригласили на беседу активисты Общероссийского народного фронта. Напомним, принятый без обсуждения с населением документ подразумевает, что работы в тысячах зданий переносятся на десятилетия. Это вызвало широкое недовольство в обществе. 

Новая региональная программа, 

20 июня 2017, 06:21
Мониторинг с воздуха: В Самаре беспилотники искали несанкционированные свалки

Мониторинг с воздуха: В Самаре беспилотники искали несанкционированные свалки

"Самарский национально-исследовательский университет им. С.П. Королева" презентовал возможности беспилотных авиакомплексов в решении экологических вопросов. Так, состоялись первые вылеты беспилотников для проведения мониторинга несанкционированных свалок в рамках проекта ОНФ "Генеральная уборка".
Метод работы лично оценил координатор проекта, первый заместитель председателя комитета 

30 мая 2017, 01:00
Союзу машиностроителей России – 10 лет: объединяем тех, кто создает будущее!

Союзу машиностроителей России – 10 лет: объединяем тех, кто создает будущее!

28 апреля 2007 года в Москве в Колонном зале Дома союзов состоялся Учредительный съезд Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России». Основной целью деятельности Союза стало формирование стратегии развития отрасли, а также участие в выработке механизмов активной государственной политики по поддержке 

28 апреля 2017, 03:52
Владимир Гутенев провел прием граждан в Самаре

Владимир Гутенев провел прием граждан в Самаре

Депутаты Госдумы на уходящей неделе работали в регионах, интересы которых они представляют. К первому заму председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, первому вице-президенту «Союза машиностроителей России» Владимиру Гутеневу избиратели чаще всего обращаются по вопросам экологии, образования 

3 марта 2017, 02:24
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