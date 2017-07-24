Волга показала рекорд и уходит



Как уже сообщала «ТЕРРА», пик сброса воды на … 15 июля на Волге в районе Самары был зарегистрирован уровень воды на отметке 30,64 метра Балтийской системы. Это максимальное значение почти за 50 лет, прошедших с момента строительства Жигулевской гидроэлектростанции.Как уже«ТЕРРА», пик сброса воды на