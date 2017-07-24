Сегодня депутат Госдумы России, координатор Центра ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, первый вице-президент Союза Машиностроителей России Владимир Гутенев побывал на второй очереди набережной Волги, под Полевым спуском. Он оценил ситуацию на городских пляжах после паводка, а затем провел совместное совещание с Общественной палатой Самарской области и комитетом Самарской Губернской Думы по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды. Говорили о состоянии Саратовского водохранилища, водоохранных и рекреационных зон реки Волга в границах столицы 63-го региона.
Наталья Бигильдеева, начальник Центра по мониторингу загрязнения окружающей среды ФГБУ «Приволжское управление по гидрометеорологии и охране окружающей среды»:
- Вода относится к третьему классу качества. Либо 3А, подраздел - загрязненная вода, либо 3Б - очень загрязненная вода. На сегодня, за первое полугодие, у нас в верхнем створе до города Самара класс 3А, ниже города, ниже сбросов городских очистных сооружений класс 3Б.
Ирина Матюнина, начальник отдела по коммунальной гигиене Управления Роспотребнадзора по Самарской области:
- Сложилась такая градостроительная ситуация, что водозаборы находятся не только выше города, как было бы всем удобно, но и в черте самого города. И старый водозабор ГВС мы не можем от него отказаться, потому что он питает старую часть города. И отказываться от него рано, хотя условия его размещения не соответствуют санитарным правилам. Еще одна проблема - сброс сточных вод дождевой канализации.
Владимир Гутенев отметил, что 29 июня в Кирове прошел экологический форум ОНФ. Одной из ключевых тем стала программа «Вода России». Согласно последним исследованиям Волга признана одной из самых грязных российских рек.
Владимир Гутенев, депутат Госдумы РФ, координатор Центра ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, первый вице-президент Союза Машиностроителей России:
- То, что сейчас формируются и региональные, и федеральные программы на нас накладывает большую ответственность. Если мы сейчас не сможем сделать концепцию интересную для региона, если не заложим федеральные деньги, можно упустить шанс реализации большой масштабной программы по и снижению неочищенных стоков, и по очистке волжской воды. Без общественного контроля такую задачу решить не под силу никому.
Для решения проблемы необходима массовая реконструкция существующих и строительство новых очистных сооружений, а так же специальная госпрограмма по экологическому оздоровлению Волги. Именно об этом Владимир Гутенев будет говорить в конце года на заключительном форум ОНФ, в котором будет участвовать и президент страны.
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