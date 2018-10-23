2
49
56
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 16.10.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 22.10.2018  
Все видео

Материалы по теме:

Команда из Тольятти завоевала «золото» первенства мира по фитнес-аэробике

Команда из Тольятти завоевала «золото» первенства мира по фитнес-аэробике

Третье место на чемпионате и первенстве мира по фитнес-аэробике в Лейдене (Нидерланды) заняла самарская команда «Голд Спейс» (аэробика - пять человек, участники - мужчины и женщины 17 и более лет). Ее тренеры - Мария Брызгалова, Виктория Михнова. Золотую медаль первенства 
23 октября 2018, 02:17
В Самаре ищут мужчину, который напал на телеведущую в лифте

В Самаре ищут мужчину, который напал на телеведущую в лифте

Полиция ищет мужчину, который накануне напал на известную самарскую тележурналистку Ингу Пеннер. На своей страничке в «Фейсбук» она рассказала, что утром поднималась на лифте в доме № 46А по улице Владимирской, где расположена редакция. Неизвестный мужчина, который находился с ней 
23 октября 2018, 01:37
56,7 тыс. самарцев запретили летать за границу

56,7 тыс. самарцев запретили летать за границу

С начала этого года судебные приставы в Самарской области вынесли 56,7 тысячи постановлений, по которым было ограничено право выезда должников за границы страны. Жители региона накопили долги по кредитам, алиментам, штрафам, не оплатили вовремя услуги ЖКХ. Между тем только 13 
23 октября 2018, 01:06
В Самаре Ford сбил 8-летнего мальчика на «зебре»

В Самаре Ford сбил 8-летнего мальчика на «зебре»

В понедельник, 22 октября, в областной столице произошла авария, в которой пострадал ребенок. В 18:20 56-летний мужчина ехал на Ford Focus по улице Енисейской в направлении Ташкентского переулка. По пути автомобилист сбил 8-летнего мальчика, который шел по нерегулируемому пешеходному переходу 
23 октября 2018, 12:18
В Самарской губдуме проходит тайное голосование по избранию нового спикера

В Самарской губдуме проходит тайное голосование по избранию нового спикера

В эти минуты в Самарской губернской думе проходит тайное голосование по избранию председателя регионального парламента. В заседании принимает участие губернатор Дмитрий Азаров, депутаты Госдумы от Самарской области, члены регионального правительства. Кандидатура на важный пост одна — председатель комитета по образованию 
23 октября 2018, 11:59
В Тольятти мужчину искусала собака на АЗС

В Тольятти мужчину искусала собака на АЗС

В пятницу, 19 октября, карету «скорой помощи» вызвали в Тольятти для 66-летнего мужчины. В 1:58 около автозаправки на Южном шоссе в Автограде на него напала собака. Животное укусило мужчину, он получил открытую рану голени. Врачи оказали ему помощь на месте, 
19 октября 2018, 04:17
Появились фото с места смертельного ЧП в Самарской области, где погиб сварщик

Появились фото с места смертельного ЧП в Самарской области, где погиб сварщик

Появились фотографии с территории фермерского хозяйства в селе Хворостянка Самарской области, где сегодня случилось ЧП. Напомним, что в 9:30 во время сварочных работ произошло воспламенение, погиб 56-летний сварщик, а второй рабочий - 24-летний парень получил ожоги и был доставлен в 
18 октября 2018, 04:17
В Самарской области пьяный водитель без прав скатился в кювет и врезался в столб

В Самарской области пьяный водитель без прав скатился в кювет и врезался в столб

Накануне утром, 17 октября, произошла очередная «пьяная» авария в Самарской области. В 06:00 в Сергиевском районе 37-летний нетрезвый водитель ехал на «ВАЗ-2104» по 4 километру трассы Сергиевск - Нероновка. Он не сумел двигаться на безопасной скорости, не справился с управлением 
18 октября 2018, 02:04
В Тольятти за один день два человека упали с высоты

В Тольятти за один день два человека упали с высоты

В среду, 17 октября, в Тольятти при падении с высоты погибли два человека. В 19:10 с четвертого этажа дома по Московскому проспекту в Автозаводском районе рухнул 50-летний мужчина. Жильцы многоэтажки вызвали врачей, но пострадавший скончался. В тот же вечер в 
18 октября 2018, 01:11
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх