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Команда из Тольятти завоевала «золото» первенства мира по фитнес-аэробике
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23 октября 2018, 02:17
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В Самаре ищут мужчину, который напал на телеведущую в лифте
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23 октября 2018, 01:37
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56,7 тыс. самарцев запретили летать за границу
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23 октября 2018, 01:06
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В Самаре Ford сбил 8-летнего мальчика на «зебре»
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23 октября 2018, 12:18
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В Самарской губдуме проходит тайное голосование по избранию нового спикера
В эти минуты в Самарской губернской думе проходит тайное голосование по избранию председателя регионального парламента. В заседании принимает участие губернатор Дмитрий Азаров, депутаты Госдумы от Самарской области, члены регионального правительства. Кандидатура на важный пост одна — председатель комитета по образованию …
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23 октября 2018, 11:59
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В Тольятти мужчину искусала собака на АЗС
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19 октября 2018, 04:17
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Появились фото с места смертельного ЧП в Самарской области, где погиб сварщик
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18 октября 2018, 04:17
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В Самарской области пьяный водитель без прав скатился в кювет и врезался в столб
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18 октября 2018, 02:04
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В Тольятти за один день два человека упали с высоты
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18 октября 2018, 01:11