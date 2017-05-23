Губернатор Самарской области Николай Меркушкин встретился с руководством футбольного клуба «Крылья Советов». На встречу с главой региона пришли министр спорта, председатель Совета директоров ПФК «Крылья Советов» Дмитрий Шляхтин, генеральный директор клуба Виталий Шашков, генеральный директор Фонда поддержки и развития футбола в Самарской области, финансовый директор ПФК «Крылья Советов» Игорь Поваров.
Участники встречи обсудили итоги завершившегося чемпионата, по итогам которого волжане покинули Премьер-лигу.
Губернатор подчеркнул, что для команды не может быть другой задачи, кроме
возвращения в Премьер-лигу, а отбор и подготовка собственных игроков должны стать одной из первостепенных задач.
Николай Меркушкин поручил до 29 мая дать предложения по кадровым, организационным и финансовым вопросам, чтобы самарский клуб вернулся в главный футбольный дивизион.
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