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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 июля 2017г  
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Цифры. Эфир передачи от 24 июля 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре появятся бесплатные билеты на ЧМ-2018?

В Самаре появятся бесплатные билеты на ЧМ-2018?

Часть билетов на предстоящий чемпионат мира по футболу будет раздаваться бесплатно - пообещали  в оргкомитете «Россия-2018». Аналогичная схема уже применялась на Кубке конфедераций в этом году. В этот раз пригласительные смогут получить  социально незащищенные граждане, а именно  многодетные семьи и 

25 июля 2017, 12:27
Самарским чиновникам прибавили скорости

Самарским чиновникам прибавили скорости

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин провел рабочую встречу с вице-губернатором Александром Фетисовым, главой регионального минстроя Александром Баландиным и главой Самары Олегом Фурсовым. Темой совещания стала подготовка к ЧМ-2018, до начала которого осталось меньше года. Глава региона поставил задачу максимально ускорить 

24 июля 2017, 02:55
Что происходит в ФК «Крылья Советов»?

Что происходит в ФК «Крылья Советов»?

Футболисты «Крыльев Советов» дома, в матче третьего круга первенства ФНЛ, обыграли курский «Авангард» со счетом 1:0. Единственный гол на 14-й минуте забил игрок самарской команды Сергей Самодин. По данным клуба, с трибун «Металлурга» за игрой наблюдали шесть тысяч человек.

Между тем 

24 июля 2017, 11:19
На набережной появился двойник «Самара Арены»

На набережной появился двойник «Самара Арены»

Праздник спорта с этой пятницы в ежедневном режиме ожидает посетителей 2 очереди набережной. У бассейна ЦСК ВВС открылась выставка «Самара - 2018», посвященная грядущему чемпионату мира по футболу.

Александр Филатов,  зам. Главы г.о. Самара - руководитель Департамента управления делами Администрации: « 

21 июля 2017, 07:57
Экс-игрок самарских «Крыльев Советов» Кристиан Паскуато перешел в польский клуб «Легия»

Экс-игрок самарских «Крыльев Советов» Кристиан Паскуато перешел в польский клуб «Легия»

Соглашение 28-летнего итальянского форварда рассчитано на 3 года. Напомним, за «Крылья Советов» в сезоне 2016/17 гг. Кристиан Паскуато провел 28 матчей и забил 5 голов. Начинал же карьеру нападающий в туринском «Ювентусе». Кстати, этой зимой претендентами на игрока эксперты называли 

20 июля 2017, 05:55
Что самарские заключенные будут выпускать для ЧМ-2018?

Что самарские заключенные будут выпускать для ЧМ-2018?

В ГУФСИН по Самарской области объявили о запуске производства продукции в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. Согласно сообщению ведомства, в проекте задействованы колонии №6, 10 и 13. Там будут выпускать металлические ограждения для внутридомовых территорий, цветочные 

20 июля 2017, 07:16
«Самара Арену» спрячут за специальными экранами

«Самара Арену» спрячут за специальными экранами

Сметная документация второго этапа благоустройства вокруг стадиона «Самара Арена» прошла Госэкспертизу. Получено положительное заключение, сообщили в правительстве Самарской области. Согласно проекту, к ЧМ-2018 вокруг лесопарка рядом со стадионом появится ограждение и камеры наблюдения. Также будут установлены специальные экраны для защиты 

20 июля 2017, 12:02
Самарскую больницу приспособят для футбола

Самарскую больницу приспособят для футбола

В Самаре отремонтируют за 20 миллионов рублей приемное отделение №1 хирургического корпуса больницы имени Пирогова на улице Полевой, говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению подрядчика объявило само учреждение. Средства на ремонт поступят из областного бюджета в рамках 

17 июля 2017, 09:38
Держитесь подальше: «Самара Арена» получит защиту

Держитесь подальше: «Самара Арена» получит защиту

Сотрудник пресс-службы областного правительства Анна Ситник на своей странице в «Фейсбуке» рекомендовала горожанам не прогуливаться в радиусе от 1 до 3 километров от стадиона «Самара Арена». На объекте начались работы по окраске металлоконструкций для защиты их от коррозии. Они 
7 июля 2017, 07:05
Стройка главного стадиона Самары за три с половиной минуты: видео

Стройка главного стадиона Самары за три с половиной минуты: видео

В Интернете появилось обзорное видео о том, как происходило строительство стадиона «Самара Арена», который возводят на территории радиоцентра к ЧМ-2018, в течение трех лет. Съемки велись с высоты. Продолжительность ролика - 3 минуты 24 секунды. Он опубликован на youtube-канале самарского видеоблогера 

3 июля 2017, 10:47
На стадионе «Самара Арена» уложат рязанскую плитку

На стадионе «Самара Арена» уложат рязанскую плитку

Пешеходная зона от входа на новый стадион «Самара Арена» до трибун будет выложена квадратной гранитной плиткой размером 80 на 80 сантиметров. Она будет иметь 4 оттенка, преимущественно серых и темных тонов. Изготовлением плитки займется рязанская компания «Каменный век».

Прогулочные дорожки и 

22 июня 2017, 03:10
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