В Самаре прошло совещание, посвященное строительству в городе нового стадиона к ЧМ-2018. Готовность объекта превышает 71 процент, сообщили в областном правительстве. В главной стройке региона принимают участие больше 2000 человек, задействовано около 200 единиц техники. Купол почти готов. Смонтировано 94 блока консолей из 96, уже началась покраска. Монтаж должен быть завершен в течение недели. Одновременно начались работы по благоустройству прилегающей территории, получено положительное заключение Госэкспертизы. В ближайшие дни начнут обустраивать поле «Самара Арены» и монтировать кровлю.
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В Самаре появятся бесплатные билеты на ЧМ-2018?
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25 июля 2017, 12:27
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Самарским чиновникам прибавили скорости
Губернатор Самарской области Николай Меркушкин провел рабочую встречу с вице-губернатором Александром Фетисовым, главой регионального минстроя Александром Баландиным и главой Самары Олегом Фурсовым. Темой совещания стала подготовка к ЧМ-2018, до начала которого осталось меньше года. Глава региона поставил задачу максимально ускорить …
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24 июля 2017, 02:55
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Что происходит в ФК «Крылья Советов»?
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24 июля 2017, 11:19
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На набережной появился двойник «Самара Арены»
Праздник спорта с этой пятницы в ежедневном режиме ожидает посетителей 2 очереди набережной. У бассейна ЦСК ВВС открылась выставка «Самара - 2018», посвященная грядущему чемпионату мира по футболу.
Александр Филатов, зам. Главы г.о. Самара - руководитель Департамента управления делами Администрации: « …
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21 июля 2017, 07:57
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Экс-игрок самарских «Крыльев Советов» Кристиан Паскуато перешел в польский клуб «Легия»
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20 июля 2017, 05:55
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Что самарские заключенные будут выпускать для ЧМ-2018?
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20 июля 2017, 07:16
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«Самара Арену» спрячут за специальными экранами
Сметная документация второго этапа благоустройства вокруг стадиона «Самара Арена» прошла Госэкспертизу. Получено положительное заключение, сообщили в правительстве Самарской области. Согласно проекту, к ЧМ-2018 вокруг лесопарка рядом со стадионом появится ограждение и камеры наблюдения. Также будут установлены специальные экраны для защиты …
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20 июля 2017, 12:02
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Самарскую больницу приспособят для футбола
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17 июля 2017, 09:38
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Держитесь подальше: «Самара Арена» получит защиту
Сотрудник пресс-службы областного правительства Анна Ситник на своей странице в «Фейсбуке» рекомендовала горожанам не прогуливаться в радиусе от 1 до 3 километров от стадиона «Самара Арена». На объекте начались работы по окраске металлоконструкций для защиты их от коррозии. Они …
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7 июля 2017, 07:05
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Стройка главного стадиона Самары за три с половиной минуты: видео
В Интернете появилось обзорное видео о том, как происходило строительство стадиона «Самара Арена», который возводят на территории радиоцентра к ЧМ-2018, в течение трех лет. Съемки велись с высоты. Продолжительность ролика - 3 минуты 24 секунды. Он опубликован на youtube-канале самарского видеоблогера …
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3 июля 2017, 10:47
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На стадионе «Самара Арена» уложат рязанскую плитку
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22 июня 2017, 03:10