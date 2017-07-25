В Самаре появятся бесплатные билеты на ЧМ-2018? Часть билетов на предстоящий чемпионат мира по футболу будет раздаваться бесплатно - пообещали в оргкомитете «Россия-2018». Аналогичная схема уже применялась на Кубке конфедераций в этом году. В этот раз пригласительные смогут получить социально незащищенные граждане, а именно многодетные семьи и …