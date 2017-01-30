В Самарской области два 19-летних парня избили и сбросили в реку собутыльника В селе Чубовка Самарской области задержаны два 19-летних парня, подозреваемых в убийстве 24-летнего мужчины. Он пропал несколько дней назад. С заявлением в полицию о его поиске обратились родственники, сообщает областной следственный комитет.



Как установили следователи, в ночь с 13 …