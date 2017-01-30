Пенсионера Габдулхана Шакирова отправили на 8 лет за решетку в колонию строгого режима. По версии следствия, в октябре прошлого года мужчина поссорился с супругой, напился и на следующий день бросился на нее с ножом. Пожилой женщине удалось вырваться и убежать.
Не успокоившись, обвиняемый решил убить сына. Габдулхан ударил спящего молодого человека холодным оружием. От полученных травм он умер на месте.
Поняв, что натворил, пенсионер попытался свести счеты с жизнью. Но не преуспел - повреждения оказались несерьезными. Его второй сын вызвал скорую помощь. Суд признал Шакирова виновным и в убийстве, и причинении тяжкого вреда здоровью.
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