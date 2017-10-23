В Тольяттинском государственном университете провели телемост с учащимися Томского политехнического университета, которые презентовали новое мобильное приложение «ON RUSSIA!». Оно, по задумке разработчиков, позволит объединить на одной онлайн-площадке активную и патриотически настроенную молодежь со всей страны, разделяющую одну общую позицию: Россия сильная и великая страна, которой стоит гордиться. В приложении будут содержаться интересные мероприятия конкретного российского города или вуза, а также уникальные задания и квесты, за прохождение которых участники будут получать баллы и обменивать их на призы. Как говорят авторы идеи, это будет различная сувенирная продукция с патриотическими изображениями, символикой города или вуза, а также футболки с различными принтами и многое другое. Отдельное место в проекте авторы идеи выделяют президенту России Владимиру Путину, посвятив ему отдельные задания квестов и викторин, а в магазине товаров в том числе будет представлена сувенирная продукция с изображением главы государства.
Студенты из Томска рассказали о том, что будет представлять собой новое мобильное приложение, показали макеты дизайна его основных страниц, рассказали о наработках по наполнению интерактивной части приложения. Обменялись идеями о том, какие квесты и задания было бы интересно провести, какие мероприятия готовятся в вузе и как можно было бы совместить их с приложением.
Разработчики приложения - обычные студенты, которые открыты к сотрудничеству со всеми вузами страны. Это, по мнению авторов идеи, позволит сделать приложение максимально интересным и разносторонним. Оно будет отвечать всем запросам современной молодежи, а его наполнение - зависеть от креатива каждого, кто подключится к этой работе.
В настоящий момент запущена бета-версия приложения, она доступна для скачивания в магазине Google Play. Сейчас студенты занимаются доработкой проекта и уже в ближайшее время будут готовы представить его в магазине Apple App Store. Для улучшения приложения с точки зрения безопасности, на которое требуется дополнительное финансирование, студенты начали собирать средства на краудфандинговой платформе Boomstarter (интернет-площадка для привлечения финансирования в творческие, технические и другого рода проекты).
Самарская область стала одним из регионов, студенты которого проявили инициативу участвовать в совместной доработке мобильного приложения «ON RUSSIA!». Ранее такие презентации прошли в Хабаровске, Приморье, Санкт-Петербурге, Смоленске, Тюмени, Омске и других городах. В настоящее время к проекту подключились пятнадцать российских регионов.
«Наверное, не найдется ни одного студента, который сказал бы, что такое приложение не нужно. Скорее, будут те, кто его активно станет использовать, и те, кто просто не заинтересуется. Последних, судя по проводимым ребятами опросам в социальных сетях, наименьший процент»», - подчеркнула Регина Туктарова, председатель профкома студентов и аспирантов ТГУ, по итогам видеоконференции.
Источник: http://samara.rusplt.ru/news/vserossiyskomu-proektu-russia-664239.html