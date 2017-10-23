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Материалы по теме:

«Сделайте потише!»: в Тольятти парня пырнули ножом за замечание о громкой музыке

«Сделайте потише!»: в Тольятти парня пырнули ножом за замечание о громкой музыке

Инцидент произошел в Автозаводском районе Автограда в холле одного из общежитий. По предварительным сведениям полицейских, компания молодых людей слушала громкую музыку ночью, тем самым не давая жильцам спать.

Один из жильцов сделал замечание: «Сделайте потише!». В ходе возникшего конфликта 
22 октября 2017, 05:42
Зима близко: В Самарской области выпал первый снег

Зима близко: В Самарской области выпал первый снег

Сегодня, 21 октября, рано утром в Самарской области начались осадки в виде мокрого снега с дождем, как и прогнозировали синоптики. В этом году увидеть белые хлопья в числе первых посчастливилось жителям Тольятти, пишет 63.ru

Такая погода в предстоящие 
21 октября 2017, 03:25
Ушли в убыток на 90 миллионов рублей: глав тольяттинских МП могут лишить премий

Ушли в убыток на 90 миллионов рублей: глав тольяттинских МП могут лишить премий

По итогам прошлого года муниципальные предприятия Тольятти получили убыток в 90 миллионов рублей. Такая цифра была озвучена на заседании местного парламента, посвященном анализу эффективности управления городским имуществом. Убыточными оказались почти все МУПы Автограда. Самые неэффективные - рынок «Кунеевский», пансионат «Звездный», 

16 октября 2017, 03:04
Тольяттинец убил товарища, завалил труп травой и поджег

Тольяттинец убил товарища, завалил труп травой и поджег

В Тольятти занимались поиском 26-летнего местного жителя. Молодой человек несколько дней назад ушел из дома, но так и не вернулся. Родственники забеспокоились и пошли в полицию.
 
Пропавшего нашли в лесу Автозаводского района. Выяснилось, что парня убили.
 
Как установили 
15 октября 2017, 04:08
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