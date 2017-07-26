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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 25 июля 2017г 
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Что стало с другими пациентами самарской клиники, где умер малыш?

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Трагедия в самарской клинике: ребенок пяти лет умер на приеме у стоматолога

Трагедия в самарской клинике: ребенок пяти лет умер на приеме у стоматолога

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Кто украл деньги самарских пенсионеров?

Кто украл деньги самарских пенсионеров?

Полиция задержала 45-летнюю женщину, которую подозревают в хищении денег у пенсионеров. Есть версия, что она проникала в квартиры пожилых людей под видом социального работника, просила разменять крупную купюру, после чего похищала чужие сбережения. Всех, кто пострадал от действий данной особы, 

24 июля 2017, 11:36
Смерть ребенка в жутком ДТП под Самарой: столкнулись Infiniti и Opel Corsa

Смерть ребенка в жутком ДТП под Самарой: столкнулись Infiniti и Opel Corsa

Самарские полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погиб ребенок. Трагедия случилась на трассе М-5 «Урал» в субботу, 22 июля. Около полудня на 953-м километре дороги произошло лобовое столкновение двух иномарок - Infiniti и Opel Corsa.

По предварительным сведениям, 46-летний водитель «Инфинити» 

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13-летний подросток разрисовал из баллончика машину соседу и не смог убежать

13-летний подросток разрисовал из баллончика машину соседу и не смог убежать

В Отрадном сотрудники Росгвардии поймали хулигана, который испортил машину местного жителя. Вандал оказался несовершеннолетним.

По данным ведомства, на подростка обратили внимание, потому что в ночное время он находился на улице без сопровождения взрослых. Выяснилось, что ему 13 лет. На руках мальчика 

20 июля 2017, 02:42
В Самаре борец с коррупцией попался на крупной взятке

В Самаре борец с коррупцией попался на крупной взятке

Учредитель региональной общественной организации «Антикоррупционный комитет Самарской области» предстанет перед судом. Его обвиняют в даче взятки в крупном размере. Рассматривать уголовное дело будут служители Фемиды Кировского района.

Согласно материалам следствия, преступление было совершено 24 марта. Силовики задержали общественника с поличным на 

13 июля 2017, 01:43
На улице Гагарина задержали сутенера и двух девушек

На улице Гагарина задержали сутенера и двух девушек

В Самаре прошла операция по задержанию «ночных бабочек». Задержан сутенер, а также две молодые женщины, которые оказывали интим-слуги. Клиентов искали на улице Гагарина. Обе девушки приезжие – одна из Тольятти, другая из Исаклинского района, проживали в съемной квартире на улице 
12 июля 2017, 09:15
Наживались на глухонемых: самарцы организовали финансовую пирамиду и обманули более 500 человек

Наживались на глухонемых: самарцы организовали финансовую пирамиду и обманули более 500 человек

Самарские полицейские завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении троих жителей Самары: двоих мужчин 38 и 52 лет, а также 40-летней женщины. По версии Главного следственного управления ГУ МВД России по Самарской области, они мошенническим путем получили от доверчивых жителей 

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Почти 120 членов известной мафиозной группировки «Ндрангета» задержаны в Италии

Свыше одной тысячи карабинеров провели на юге Италии масштабную операцию по задержанию 116 членов известной и могущественной мафиозной организации «Ндрангета». В операции были задействованы вертолеты, бригады кинологов и криминалистов.
Все произошло в южной области Калабрия. Громкая силовая акция оказалась закономерным 

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За жестокое убийство самарской семьи никого не накажут

За жестокое убийство самарской семьи никого не накажут

Уголовное дело о жестоком убийстве самарской семьи решили закрыть, в связи со смертью обвиняемого. Как уже сообщала «ТЕРРА», трагедия случилась год назад, в Кировском районе. В дома на улице Советской нашли четыре трупа. Как установили следователи, погибшие 34-летний мужчина и 

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В Самаре прокуратура добивается отмены приговора для бывшего депутата гордумы Владимира Сюсина.  Как уже сообщала «ТЕРРА», его признали виновным в покушении на мошенничество и приговорили к 5 годам в колонии общего режима.

Фигурантом уголовного дела Сюсин стал после 
30 июня 2017, 07:00
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