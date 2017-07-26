В Самарской области устанавливают обстоятельства гибели трехлетнего малыша. Трагедия произошла в Отрадном. Мальчика с травмой головы 19 июля привезли в местную больницу, на третий день он умер. Следователи завели уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека». Подозреваемым стал сожитель мамы погибшего ребенка. Его задержали 25 июля. В ходе допроса вину в совершении преступления он не признал. По словам мужчины, он остался с малышом в квартире, пока его 29-летняя мать несколько дней находилась в больнице. По заявлению подозреваемого, мальчик получил травму при падении с лестницы в подъезде, сообщили в региональном следственном управлении СК России. Расследование продолжается.
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Что стало с другими пациентами самарской клиники, где умер малыш?
Самарские следователи просят откликнуться граждан, «которым была оказана ненадлежащая медицинская помощь в частной клинике «Практик-Самара», расположенной на проспекте Ленина». Следствие проверяет учреждение после смерти там ребенка 23 июля. Тогда на приеме у стоматолога 5-летнему мальчику ввели несколько препаратов обезболивающего, что …
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26 июля 2017, 11:45
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Появились подробности гибели малыша в самарской частной клинике
Появились подробности о гибели пятилетнего ребенка в Самаре. Как стало известно, вопиющий случай произошел в воскресенье, 23 июля, в самарской стоматологической клинике «Практика», это на проспекте имени Ленина. Там скончался пятилетний мальчик, которого привели на прием, чтобы вылечить кариес.
По предварительным …
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24 июля 2017, 04:01
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Трагедия в самарской клинике: ребенок пяти лет умер на приеме у стоматолога
Самарские правоохранители выясняют обстоятельства гибели пятилетнего мальчика. По предварительным данным, родители отвели ребенка к стоматологу в частную клинику. У маленького пациента предположительно был кариес. Во время приема у врача малыш умер. Тело мальчика направили на экспертизу. В клинике работают следователи. …
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24 июля 2017, 02:32
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Кто украл деньги самарских пенсионеров?
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24 июля 2017, 11:36
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Смерть ребенка в жутком ДТП под Самарой: столкнулись Infiniti и Opel Corsa
Самарские полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погиб ребенок. Трагедия случилась на трассе М-5 «Урал» в субботу, 22 июля. Около полудня на 953-м километре дороги произошло лобовое столкновение двух иномарок - Infiniti и Opel Corsa.
По предварительным сведениям, 46-летний водитель «Инфинити» …
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24 июля 2017, 08:09
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13-летний подросток разрисовал из баллончика машину соседу и не смог убежать
В Отрадном сотрудники Росгвардии поймали хулигана, который испортил машину местного жителя. Вандал оказался несовершеннолетним.
По данным ведомства, на подростка обратили внимание, потому что в ночное время он находился на улице без сопровождения взрослых. Выяснилось, что ему 13 лет. На руках мальчика …
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20 июля 2017, 02:42
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В Самаре борец с коррупцией попался на крупной взятке
Учредитель региональной общественной организации «Антикоррупционный комитет Самарской области» предстанет перед судом. Его обвиняют в даче взятки в крупном размере. Рассматривать уголовное дело будут служители Фемиды Кировского района.
Согласно материалам следствия, преступление было совершено 24 марта. Силовики задержали общественника с поличным на …
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13 июля 2017, 01:43
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На улице Гагарина задержали сутенера и двух девушек
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12 июля 2017, 09:15
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Наживались на глухонемых: самарцы организовали финансовую пирамиду и обманули более 500 человек
Самарские полицейские завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении троих жителей Самары: двоих мужчин 38 и 52 лет, а также 40-летней женщины. По версии Главного следственного управления ГУ МВД России по Самарской области, они мошенническим путем получили от доверчивых жителей …
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4 июля 2017, 03:35
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Почти 120 членов известной мафиозной группировки «Ндрангета» задержаны в Италии
Свыше одной тысячи карабинеров провели на юге Италии масштабную операцию по задержанию 116 членов известной и могущественной мафиозной организации «Ндрангета». В операции были задействованы вертолеты, бригады кинологов и криминалистов.
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4 июля 2017, 02:08
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За жестокое убийство самарской семьи никого не накажут
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30 июня 2017, 05:48
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Проблемы из-за денег: дело экс-депутата Сюсина хотят отправить на новое рассмотрение
В Самаре прокуратура добивается отмены приговора для бывшего депутата гордумы Владимира Сюсина. Как уже сообщала «ТЕРРА», его признали виновным в покушении на мошенничество и приговорили к 5 годам в колонии общего режима.
Фигурантом уголовного дела Сюсин стал после …
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30 июня 2017, 07:00