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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 29 декабря 2016г 
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Материалы по теме:

Появились официальные комментарии о «взрыве» в самарском «Ашане»

Появились официальные комментарии о «взрыве» в самарском «Ашане»

В одном из крупнейших торгово-развлекательных комплексов Самары «Мега» произошло ЧП. Очевидцы сообщили о том, что около 22 часов 27 декабря в отделе выпечки гипермаркета «Ашан» раздался сильный хлопок и начался пожар. За считанные секунды дым наполнил помещение. Была объявлена тревога 

28 декабря 2016, 10:21
В Самаре деревянный дом напротив драмтеатра тушили 55 человек

В Самаре деревянный дом напротив драмтеатра тушили 55 человек

Сегодня, 23 декабря, около Самарского драмтеатра на улице Фрунзе загорелся одноэтажный деревянный дом. Об этом сообщили региональные информагентства со ссылкой на ГУ МЧС РФ по Самарской области.
Информация о чрезвычайном происшествии поступила к огнеборцам в 11:18. Пламя бушевало на площади 

23 декабря 2016, 03:31
В Самаре при пожаре на Арцыбушевской пострадали два человека

В Самаре при пожаре на Арцыбушевской пострадали два человека

Возгорание произошло сегодня в четвертом часу утра в Ленинском районе Самары. На ул. Арцыбушевской, 90 и 92, загорелась кровля частного дома, а также воспламенился еще один двухэтажный частный дом с надворными постройками.
Пламя распространилось на площади в 250 кв. м. 

19 декабря 2016, 03:04
В Самаре на Победе горел «Теремок», есть фото

В Самаре на Победе горел «Теремок», есть фото

Сегодня, 17 декабря, около 10 часов утра в Самаре на улице Победы загорелся торговый центр «Теремок»
 
Пожару был присвоен уровень сложности 1-«Бис». На тушение выезжали 28 человек личного состава на 8 единицах спецтехники.
 
Причиной инцидента стало возгорание резиновых 
17 декабря 2016, 02:27
В Самаре 39 пожарных тушили лестничную клетку на Кирзаводе

В Самаре 39 пожарных тушили лестничную клетку на Кирзаводе

Вчера, 3 ноября, пожарные ликвидировали возгорание на улице Кирзавод, передает МЧС по Самарской области.
 
По данным спасателей, пожар начался поздним вечером в 23:00. Загорелась лестничная клетка с выходом на кровлю. Пламя охватило помещение общей площадью в 40 квадратных метров.

4 ноября 2016, 10:23
В Самаре на Галактионовской сгорел микроавтобус

В Самаре на Галактионовской сгорел микроавтобус

Сегодня, 29 октября, рано утром на улице Галактионовской в Самаре почти полностью сгорел микроавтобус. От транспортного средства остался один только металлический скелет, как в фантастических фильмах про постапокалипсис.

Информацию о причинах возгорания – автобус сам воспламенился или ему помогли 
29 октября 2016, 04:10
В Похвистневском районе женщина заживо сгорела в собственном доме, есть фото

В Похвистневском районе женщина заживо сгорела в собственном доме, есть фото

Трагедия случилась вчера, 15 октября, около 17:00 в селе Сосновка Похвистневского района. Как передает «Похвистнево-Информ», там на улице Чапаева загорелся двухквартирный дом. Пламя охватило площадь в 100 квадратных метров.
 
На тушение выезжало пожарное подразделение в количестве 16 человек личного 

16 октября 2016, 05:51
В Самаре на Потапова 65 пожарных тушили частный дом

В Самаре на Потапова 65 пожарных тушили частный дом

В ночь с пятницы на субботу, с 23 на 24 сентября, около 2:30 в Октябрьском районе Самары на улице Потапова (в районе автовокзала) произошел крупный пожар, сообщает областное ГУ МЧС.
 
Там загорелся частный дом и надворные постройки. Пламя охватило 

24 сентября 2016, 05:45
В Тольятти в яхт-клубе «Дружба» утонул двадцатилетний мужчина

В Тольятти в яхт-клубе «Дружба» утонул двадцатилетний мужчина

Главное управление МЧС России по Самарской области сообщает, что с 3 по 5 сентября на территории Самарской области зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в результате которых получили ранения четыре человека и погиб один человек. Также в 63-м регионе произошло 13 пожаров, 

5 сентября 2016, 10:48
На проспекте Карла Маркса ночью горели две иномарки

На проспекте Карла Маркса ночью горели две иномарки

Вчера, 20 мая, ночью в одном из дворов по проспекту Карла Маркса случился пожар. По неустановленным пока причинам загорелись 2 автомобиля - «Шевроле» и «Ситроен». Они были припаркованы на тротуаре возле подъезда.
 
На тушение пламени выезжало пожарное подразделение в 
21 мая 2016, 12:10
В Самаре на улице XXII Партсъезда горел автомобиль

В Самаре на улице XXII Партсъезда горел автомобиль

Вчера, 23 января, днем около 13:30 на улице XXII Партсъезда в Самаре загорелся автомобиль. На тушение пожара выезжала пожарная бригада в составе 9 человек личного состава и 2 единиц техники.
 
Возгорание было ликвидировано силами местных жителей до прибытия пожарных 
24 января 2016, 02:51
В Самаре и Тольятти сожгли 4 автомобиля

В Самаре и Тольятти сожгли 4 автомобиля

Вчера, 24 октября, в Самарской области горели 4 автомобиля, сообщает региональное ГУ МЧС.
 
Около 5 утра на улице Ставропольской в Самаре загорелся салон легкового автомобиля. На тушение пламени выезжали 6 пожарных и 1 единица спецтехники. Возгорание было ликвидировано до 
25 октября 2015, 12:28
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