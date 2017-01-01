Машина загорелась 1 января 2017 года около 6 часов утра на улице Санфировой Советского района.
На тушение возгорания выезжали 11 пожарных на 2 единицах спецтехники. Бригада справились с огнем через 18 минут
Причина пожара и ущерб от него устанавливаются.
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