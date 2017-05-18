Чрезвычайное происшествие случилось в районе улицы Солнечной. Ларек с шаурмой взорвался и полностью сгорел.
По информации спасателей, сообщение о взрыве поступило сегодня в 8:37. На место выехали два пожарных расчета. За считанные минуты горение было ликвидировано, но пламя за это время практически полностью уничтожило постройку.
Как сообщается, никто из людей не пострадал. Причины происшествия сейчас выясняются в ходе начавшейся проверки.
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