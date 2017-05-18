2
45
36
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 16 мая 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 16 мая 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
18 + 0 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В Самаре 22 человека тушили заброшенное здание на Гагарина

В Самаре 22 человека тушили заброшенное здание на Гагарина

Это чрезвычайное происшествие произошло накануне вечером. В неэксплуатируемом здании на пересечении улиц Гагарина и Энтузиастов, где в разное время находились корейское кафе и торговая точка, загорелся мусор.
Охваченная пламенем площадь составила 80 кв.м. 40 минут с огнем боролись 22 пожарных. 

18 мая 2017, 08:55
В Самаре в Постниковом овраге вспыхнул автосервис

В Самаре в Постниковом овраге вспыхнул автосервис

Сегодня днем в Постниковом овраге загорелось здание автосервиса площадью в 100 квадратных метров. По информации очевидцев, распространенной в соцсетях, загорелся находившийся внутри автомобиль. Дым было видно из других городских районов.
Огнеборцы полностью ликвидировали горение около половины третьего. В тушении участвовали 

17 мая 2017, 05:01
В Самаре на Стара-Загоре сгорели шесть машин

В Самаре на Стара-Загоре сгорели шесть машин

В ночь на 16 мая на Стара-Загоре в Самаре воспламенились сразу несколько автомобилей. Об этом рассказывают свидетели случившегося и представители ГУ МЧС Самарской области.
Информация о чрезвычайном происшествии поступила в 01:21, на место прибыли восемь спасателей и две единицы техники. 

16 мая 2017, 12:58
В Тольятти загорелся асфальтный завод

В Тольятти загорелся асфальтный завод

Вчера, 7 мая, вечером в Тольятти случился пожар на одном из местных предприятий. Возгорание зафиксировали на территории асфальтного завода, передает 63.ru
Очевидцам ЧП удалось сфотографировать пламя. По их словам, возгорание имело значительный масштаб.
Как отмечает портал, это не единственное 
8 мая 2017, 09:01
Самару включили в рейтинг по «Индексу шаурмы»

Самару включили в рейтинг по «Индексу шаурмы»

В Сети опубликована интерактивная карта, где указана средняя стоимость шаурмы в каждом регионе России. На основе этих данных составлен рейтинг по «Индексу шаурмы». Он показывает количество порций шаурмы в день, которое может купить себе житель каждого региона.

Для  вычисления 
29 марта 2017, 12:15
В Самаре расплавился киоск с шаурмой, есть фото

В Самаре расплавился киоск с шаурмой, есть фото

В ночь на 2 февраля пожарные получили сообщение о возгорании в Октябрьском районе. На улице Скляренко загорелся киоск с шаурмой. По данным МЧС, сообщение о пожаре поступило в 3:31. К месту ЧП направили 4 пожарные машины. В тушении приняли участие 
2 февраля 2017, 04:03
В Оренбуржье двух рабочих засыпало землей на глазах очевидцев

В Оренбуржье двух рабочих засыпало землей на глазах очевидцев

Как сообщают региональные информационные агентства, на объекте газодобывающего предприятия близ поселка Троицкий на 61 км трассы «Оренбург-Илек» случилась трагедия, унесшая жизни двух человек. На глазах очевидцев в процессе монтажа трубопровода произошло обрушение грунта.
23-летний и 29-летний рабочие субподрядной фирмы оказались 

4 октября 2016, 12:57
В Самарской области поезд задавил лежавшего на рельсах пенсионера

В Самарской области поезд задавил лежавшего на рельсах пенсионера

Это ЧП случилось вчерашней ночью, но сообщение о нем поступило в понедельник. Недалеко от станции Подбельская под колесами товарного поезда погиб пенсионер.
Как сообщается, 70-летний мужчина лежал прямо между рельсами. В самый последний момент машинист заметил его и применил экстренное 

12 сентября 2016, 09:15
В блогах: спасенный из вьетнамского кафе пес улетел в Питер

В блогах: спасенный из вьетнамского кафе пес улетел в Питер

Самарский приют для животных "Надежда" сообщил в соцсети "ВКонтакте", что пес Рыжик, которого недавно спасли из въетнамском кафе, улетел в Санкт-Петербург. История собак, которые должны были стать шаурмой, потрясла многих далеко за пределами Самары. Среди них была и 
26 июля 2016, 05:44
В Башкирии задержан устроивший стрельбу на горном предприятии мужчина

В Башкирии задержан устроивший стрельбу на горном предприятии мужчина

Согласно приводимой местными средствами массовой информации сведениям, гражданин пробрался на территорию местного горно-обогатительного комбината, ранил охранника в глаз и озвучил требование остановить войну в Сирии.
Также, сообщают местные СМИ, мужчина либо взорвал некое устройство, либо использовал дымовую шашку, что спровоцировало 

27 мая 2016, 04:35
Самарская фура с кофе перевернулась в кювет в Саратовской области

Самарская фура с кофе перевернулась в кювет в Саратовской области

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Воскресенском районе. Как сообщают региональные СМИ со ссылкой на различные источники, речь идет о ДТП с участием МАЗа, имевшего самарские номера.
Авария случилась на федеральной трассе Сызрань - Саратов - Волгоград близ железнодорожного переезда. По предварительной 

24 мая 2016, 09:51
В Самаре выявили незаконные киоски «Шаурма» и «Интим-магазин»

В Самаре выявили незаконные киоски «Шаурма» и «Интим-магазин»

В городской администрации опубликовали информацию о выявленных объектах потребрынка и услуг, установленных в Самаре незаконно.

Всего в перечне около трех десятков киосков и павильонов. Среди них, например, такие заведения, как «Шаурма» и «Интим-магазин» на улице Димитрова.

Администрация предлагает 
28 августа 2015, 12:56
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна