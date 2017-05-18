Работы по ремонту улицы Ново-Садовой в Самаре идут круглосуточно. Они начались в 2015 году и должны быть завершены в 2017-м.

Михаил Панин, начальник участка ООО «Самаратрансстрой»:

- На этом участке работает около 200 человек, от Северо-Восточной магистрали до пр. Кирова. Работы идут …