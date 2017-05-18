На склоне возле Самарского драмтеатра начались масштабные работы. Сейчас идет разравнивание грунта. Далее рабочие будут укреплять склон с помощью специальной решетки. Об этом информирует пресс-служба мэрии.
Склон этот довольно крутой, и грунт осыпается ежегодно. Когда идут дожди, земля вымывается на проезжую часть.
После завершения этого этапа работ на склоне уложат рулонный газон и высадят цветы. Кстати, цветами в областной столице также намерены украсить склон площади Славы.
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