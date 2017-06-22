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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Чиновники судятся из-за квартир тяжелобольных тольяттинцев

Чиновники судятся из-за квартир тяжелобольных тольяттинцев

Губернский бюджет должен заплатить мэрии Тольятти почти 18 миллионов рублей. Такое решение принял областной арбитражный суд. Ответчиком по иску муниципалитета выступало региональное министерство социально-демографической и семейной политики. Дело в том, что в 2013-2015 годах тольяттинский суд обязал мэрию во внеочередном 

16 июня 2017, 09:30
Российским бизнесменам приходится селиться в съемных квартирах

Российским бизнесменам приходится селиться в съемных квартирах

Российские бизнесмены в командировках все чаще останавливаются на съемных квартирах. Такое жилье, как правило, стоит намного дешевле гостиниц. Об этом говорится в отчете, подготовленном экспертами из Национального агентства финансовых исследований. В целом в командировки ездит 71 процент предпринимателей. Среди них 

7 июня 2017, 12:27
Квартирный ценопад: новый обзор стоимости жилья в Самаре

Квартирный ценопад: новый обзор стоимости жилья в Самаре

Стоимость недвижимости в Самаре продолжает падать, сообщает Самарский областной фонд жилья и ипотеки. Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке за месяц снизилась почти на 5,5 тысячи рублей. При этом, цены уменьшаются одинаково для жилья с любым количеством комнат. Максимальная 

29 мая 2017, 02:12

"Ашан" платит "Виктор и Ко" более 3 млн долларов в год

Компании "Ашан" не удалось уменьшить размер арендных платежей ООО "Виктор и Ко Мегакомплекс на Московском". Арбитражный суд столицы отказался рассматривать соответствующий иск.
Как указали служители Фемиды, ретейлером не был соблюден досудебный порядок урегулирования споров. Между тем, как следует из материалов 

25 мая 2017, 04:33
Банкиры предрекли снижение ставок по ипотеке

Банкиры предрекли снижение ставок по ипотеке

Ставки по ипотеке в РФ в ближайшие три года могут снизиться до 6-7% годовых при условии сохранения уровня инфляции в 4%. Об этом сегодня пишут «Известия» со ссылкой на опрошенных банкиров.
При этом в ближайшем будущем граждане России не смогут 

22 мая 2017, 12:26
В Губдуме обсуждают проблему обеспечения жильем детей-сирот

В Губдуме обсуждают проблему обеспечения жильем детей-сирот

Депутаты самарской губернской Думы обсуждают проблему обеспечения жильем детей-сирот. Сейчас в очереди на квартиру среди тех, у кого такое право появилось, но не реализовано, стоят 2689 человек. Ежегодно этот перечень пополняется на 300 фамилий.
Это даже с учетом того, что 

18 мая 2017, 02:59
Мэрия Самары задолжала за аренду квартир

Мэрия Самары задолжала за аренду квартир

Более 4 миллионов рублей должен будет заплатить департамент управления имуществом Самары за содержание и ремонт пустующих муниципальных жилых помещений. Соответствующее решение вынес Арбитражный суд Самарской области. С иском обратилось ПЖРТ "Куйбышевский". Как следует из материалов дела, в 2011 году компания 

10 мая 2017, 03:46
Фото в блогах: самарец полюбил балкон и переехал с ним в новую квартиру

Фото в блогах: самарец полюбил балкон и переехал с ним в новую квартиру

Самарец Анатолий Пальто рассказал в "Фейсбуке", что горожанам разрешили переезжать со своими балконами. "В областном центре зафиксированы первые случаи реализации проекта, предусматривающего переезд из одной квартиры в другую с полюбившимся балконом. Подобный случай, в частности, произошел на улице Максима 
4 мая 2017, 05:32
Тольяттинцы массово продают квартиры и покидают город

Тольяттинцы массово продают квартиры и покидают город

Такие выводы можно сделать из мониторинга ситуации на рынке недвижимости, проведенного в марте СОФЖИ.
Из 10 тысяч 350 объявлений о продаже квартир, больше половины, почти 6 тысяч, разместили жители Автограда. Для сравнения, самарцы за тот же период планировали реализовать только 

18 апреля 2017, 05:46
С 1 февраля самарцы могут бесплатно получить «дальневосточный гектар»

С 1 февраля самарцы могут бесплатно получить «дальневосточный гектар»

В губернии начинается прием заявлений на предоставление земельных участков, сообщает областной Росреестр.
Согласно закону, любой желающий может единожды безвозмездно получить участок в девяти регионах Дальнего Востока – в республике Саха Якутия, Камчатском, Приморском, Хабаровском краях, Амурской, Магаданской, Сахалинской областях, а 

1 февраля 2017, 01:12
Аренда комнат в Самаре подешевела на 19%

Аренда комнат в Самаре подешевела на 19%

Самара заняла четвертое место среди крупнейших городов России по уровню падения цен на аренду комнат. Как выяснили аналитики портала «Мир квартир», с августа 2015 года этот показатель в Самаре рухнул сразу на 19 процентов - до 6072 рублей. Именно столько 

10 августа 2016, 05:42
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