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Чиновники судятся из-за квартир тяжелобольных тольяттинцев
Губернский бюджет должен заплатить мэрии Тольятти почти 18 миллионов рублей. Такое решение принял областной арбитражный суд. Ответчиком по иску муниципалитета выступало региональное министерство социально-демографической и семейной политики. Дело в том, что в 2013-2015 годах тольяттинский суд обязал мэрию во внеочередном …
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16 июня 2017, 09:30
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Российским бизнесменам приходится селиться в съемных квартирах
Российские бизнесмены в командировках все чаще останавливаются на съемных квартирах. Такое жилье, как правило, стоит намного дешевле гостиниц. Об этом говорится в отчете, подготовленном экспертами из Национального агентства финансовых исследований. В целом в командировки ездит 71 процент предпринимателей. Среди них …
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7 июня 2017, 12:27
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Квартирный ценопад: новый обзор стоимости жилья в Самаре
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29 мая 2017, 02:12
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"Ашан" платит "Виктор и Ко" более 3 млн долларов в год
Компании "Ашан" не удалось уменьшить размер арендных платежей ООО "Виктор и Ко Мегакомплекс на Московском". Арбитражный суд столицы отказался рассматривать соответствующий иск.
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25 мая 2017, 04:33
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Банкиры предрекли снижение ставок по ипотеке
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22 мая 2017, 12:26
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В Губдуме обсуждают проблему обеспечения жильем детей-сирот
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18 мая 2017, 02:59
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Мэрия Самары задолжала за аренду квартир
Более 4 миллионов рублей должен будет заплатить департамент управления имуществом Самары за содержание и ремонт пустующих муниципальных жилых помещений. Соответствующее решение вынес Арбитражный суд Самарской области. С иском обратилось ПЖРТ "Куйбышевский". Как следует из материалов дела, в 2011 году компания …
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10 мая 2017, 03:46
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Фото в блогах: самарец полюбил балкон и переехал с ним в новую квартиру
Самарец Анатолий Пальто рассказал в "Фейсбуке", что горожанам разрешили переезжать со своими балконами. "В областном центре зафиксированы первые случаи реализации проекта, предусматривающего переезд из одной квартиры в другую с полюбившимся балконом. Подобный случай, в частности, произошел на улице Максима …
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4 мая 2017, 05:32
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Тольяттинцы массово продают квартиры и покидают город
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18 апреля 2017, 05:46
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С 1 февраля самарцы могут бесплатно получить «дальневосточный гектар»
В губернии начинается прием заявлений на предоставление земельных участков, сообщает областной Росреестр.
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1 февраля 2017, 01:12
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Аренда комнат в Самаре подешевела на 19%
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10 августа 2016, 05:42