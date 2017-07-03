В Самаре появились бизнесмены, маскирующиеся под коммунальщиков и поставщиков энергоресурсов. Пользуясь тем, что по закону граждане обязаны устанавливать приборы учета и проводить их поверку, они

делают рекламу своих услуг максимально похожей на официальные извещения коммунальных служб. Чаще всего на их …