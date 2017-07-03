Верховный Суд России выступил за введение обязательного нотариального удостоверения сделок с жильем граждан. По данным служителей Фемиды, каждый год в судах рассматривается около 12 тысяч споров по сделкам с недвижимостью, из них удовлетворяется около 83 процентов исков - то есть договоры разрываются и покупатели лишаются квартир. Мошенники нередко подделывают подписи, также имеет место коррупционный фактор. Нотариальная форма - самая эффективная для защиты прав граждан и общепризнанная в мировой практике, считают в Верховном суде.
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Бывших сотрудников самарской таможни отправили в колонию за вымогательство и взятки
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30 июня 2017, 04:09
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К "Регламенту" подали новый иск
В деле о банкротстве строительной компании «Регламент», бенефициаром которой является Олег Егоров, ранее владевший холдингом «Дисса», появился еще один истец. Помимо структуры аффилированной компании «Новый дон», ее хочет признать неплатежеспособной ООО «Стройторг», расположенное в Самаре в Речном переулке. Директор предприятия …
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29 июня 2017, 03:40
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В Тольятти двое мигрантов решили заработать 10 млн евро и похитили человека
В Тольятти суд вынес приговор двум иностранным гражданам. Они признаны виновными в похищении человека. Преступление было совершено 18 декабря 2015 года. На жертву напали около спорткомплекса «Олимп». Злоумышленники угрожали потерпевшему предметом, похожим на пистолет. Похищенного увезли в Саратовскую область и …
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29 июня 2017, 02:39
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Официально не обманутые дольщики ЖК "Чемпион" боятся остаться без квартир
В эту среду в областном арбитражном суде состоялось заседание по банкротству строительной организации ООО "Регламент", бенефициаром которой является бывший владелец холдинга "Дисса" Олег Егоров. Слушание перенесли, но журналистам «ТЕРРЫ» удалось получить официальный комментарий представителей фирмы и минтранса по данному вопросу .
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28 июня 2017, 05:47
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В Самаре подешевела аренда элитных квартир
Аналитики рынка недвижимости сообщили о снижении стоимости аренды элитных квартир в Самаре. В прошлом году аренда десяти самых дорогих апартаментов составляла от 70 000 до 150 000 рублей в месяц. Сейчас расценки ниже: 50–120 тысяч рублей в месяц, выяснили специалисты портала …
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22 июня 2017, 01:06
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Чиновники судятся из-за квартир тяжелобольных тольяттинцев
Губернский бюджет должен заплатить мэрии Тольятти почти 18 миллионов рублей. Такое решение принял областной арбитражный суд. Ответчиком по иску муниципалитета выступало региональное министерство социально-демографической и семейной политики. Дело в том, что в 2013-2015 годах тольяттинский суд обязал мэрию во внеочередном …
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16 июня 2017, 09:30
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В Самаре лжеэлектрики обманом собирают деньги с горожан
Администрация Железнодорожного района Самары предупредила жителей многоквартирных домов, что в последнее время участились «набеги» псевдоэлектриков и контролеров. Злоумышленники представляются, как правило, сотрудниками известных энергетических компаний, таких как Самарская сетевая компания, городские электрические сети, СамараГорЭнерго.
Мошенники навязчиво убеждают горожан производить замену счетчиков …
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8 июня 2017, 12:05
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Квартирный ценопад: новый обзор стоимости жилья в Самаре
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29 мая 2017, 02:12
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В России количество банковских мошенников выросло на 30%
Эксперты Объединенного кредитного бюро оценили потери финансово-кредитных учреждений от действий потенциальных мошенников. Так называемыми плохими кредитами считаются те, по которым не было проведено ни одного платежа на протяжении 4 месяцев с момента выдачи.
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24 мая 2017, 10:20
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По домам самарцев ходят мошенники c «газоанализаторами»
В губернии активизировались мошенники. Как сообщают региональные СМИ, злоумышленники ходят по квартирам, представляясь сотрудниками газовой службы.
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15 мая 2017, 10:29
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Фото в блогах: самарец полюбил балкон и переехал с ним в новую квартиру
Самарец Анатолий Пальто рассказал в "Фейсбуке", что горожанам разрешили переезжать со своими балконами. "В областном центре зафиксированы первые случаи реализации проекта, предусматривающего переезд из одной квартиры в другую с полюбившимся балконом. Подобный случай, в частности, произошел на улице Максима …
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4 мая 2017, 05:32
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В Самаре появились бизнесмены, маскирующиеся под коммунальщиков и поставщиков энергоресурсов
В Самаре появились бизнесмены, маскирующиеся под коммунальщиков и поставщиков энергоресурсов. Пользуясь тем, что по закону граждане обязаны устанавливать приборы учета и проводить их поверку, они
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29 марта 2017, 11:46