10
47
17
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 ноября 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 22 ноября 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
13 + 1 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Падение цен на вторичное жилье в Самаре почти остановилось

Падение цен на вторичное жилье в Самаре почти остановилось

В Самарской области почти остановилось падение цен на вторичное жилье. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга рынка недвижимости, который ежемесячно проводит Самарский областной фонд жилья и ипотеки. В октябре «вторичка» подешевела совсем незначительно.

«Начиная с июля этого года на вторичном рынке жилой 

20 ноября 2017, 03:41
«Какие же наглые воры пошли!»: новокуйбышевец увидел в глазок, как вскрывают его дверь

«Какие же наглые воры пошли!»: новокуйбышевец увидел в глазок, как вскрывают его дверь

В Новокуйбышевске хозяин квартиры в глазок увидел вора, который вскрывает его дверь. Мужчина находился дома, когда услышал подозрительный шум в подъезде. Он подошёл к двери, посмотрел в глазок – и увидел, как неизвестный мужчина пытается её вскрыть, пишет citytraffic.ru. 
5 ноября 2017, 07:03
Детям-сиротам в поселке Мирный дали квартиры

Детям-сиротам в поселке Мирный дали квартиры

В поселке Мирный вручили ключи от квартир детям-сиротам. Это стало возможным благодаря программе по поддержке отдельных категорий граждан, которая действует в Самарской области с 2012 года.
Новые квартиры с чистовой отделкой получили сразу 11 детей-сирот. Деньги на покупку недвижимости выделили 

20 октября 2017, 04:52
«Серых рантье» в Самаре стало меньше

«Серых рантье» в Самаре стало меньше

В Самаре стало больше собственников жилья, которые платят налоги с прибыли от сдачи квартир в аренду. О том, с чем это связано, в этот четверг журналистам рассказали налоговики, чиновники и полиция.

Если в прошлом году в городской бюджет от сдачи квартир 

20 октября 2017, 01:46
СОФЖИ сможет освободить от ареста свои счета

СОФЖИ сможет освободить от ареста свои счета

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Самарской области о взыскании с ООО «С.И.Т.И.» в пользу Самарского областного фонда жилья и ипотеки 43 миллионов рублей. Решение вступило в законную силу, поэтому СОФЖИ получил возможность освободить свои счета 
19 октября 2017, 01:40
Достроить жилье самарским дольщикам мешают принятые летом законы

Достроить жилье самарским дольщикам мешают принятые летом законы

Самарские обманутые дольщики элитного жилого комплекса на улице Садовой снова пытаются привлечь к себе внимание городских чиновников. Напомним, высотку в центре Самары начали возводить еще в 2003 году. Спустя шесть лет застройщик обанкротился. Сейчас появилась компания, которая готова завершить стройку, 
17 октября 2017, 10:38
Аренда трехкомнатных квартир в Самаре подешевела в среднем почти на 6000 рублей

Аренда трехкомнатных квартир в Самаре подешевела в среднем почти на 6000 рублей

В Самаре снизились цены на аренду квартир. Заметнее всего подешевели трехкомнатные – в сентябре средняя цена составила 20 тысяч 157 рублей. В августе этот показатель приближался к 27 000 рублей, следует из материалов Самарского областного фонда жилья и ипотеки. «Однушки» 

16 октября 2017, 02:14
Покупка квартиры на этапе строительства станет дороже, но безопаснее

Покупка квартиры на этапе строительства станет дороже, но безопаснее

В России создан Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Наблюдательный совет фонда возглавит вице-премьер, руководитель аппарата правительства Сергей Приходько. Напомним, Самарская область неоднократно называлась в числе регионов-лидеров по числу обманутых соинвесторов. Как 

16 октября 2017, 11:15
Арест счетов СОФЖИ: подробности и комментарии

Арест счетов СОФЖИ: подробности и комментарии

Предметом спора Самарского областного фонда жилья и ипотеки с компанией «С.И.Т.И.» стало выполнение работ по строительству одного из кварталов на территории района «Южный город», где последняя выступала генподрядчиком. До ноября 2015 года она должна была возвести более 34 тысяч квадратных 

6 октября 2017, 10:33
СОФЖИ: «Деятельность Фонда парализована, счета арестованы»

СОФЖИ: «Деятельность Фонда парализована, счета арестованы»

Деятельность Самарского областного Фонда жилья и ипотеки парализована, а счета арестованы. Социально значимые обязательства СОФЖИ оказались под угрозой. Такую информацию распространила пресс-служба организации. «Причиной возникшей ситуации стали действия одного из подрядчиков – ООО «С.И.Т.И.», - указано в сообщении. Эта компания, 

5 октября 2017, 11:08
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Наверх