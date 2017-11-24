Стоимость квартир в Самаре продолжает снижаться. Такие данные приводит Самарский областной фонд жилья и ипотеки (СОФЖИ). Впрочем, изменение цен незначительное, что позволяет говорить о стабилизации ситуации на рынке. В среднем в октябре квадратный метр на вторичном рынке стоил 55 тысяч 740 рублей, что всего лишь на 178 рублей ниже, чем в сентябре. На рынке новостроек метр жилья в среднем предлагают за 46 тысяч 128 рублей. Изменения произошли в рамках статистической погрешности - плюс 30 рублей. В Тольятти жилье тоже незначительно подорожало - на вторичном рынке метр стоил 39 тысяч 103 рубля, что на 43 рубля больше, чем месяцем ранее.
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Падение цен на вторичное жилье в Самаре почти остановилось
В Самарской области почти остановилось падение цен на вторичное жилье. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга рынка недвижимости, который ежемесячно проводит Самарский областной фонд жилья и ипотеки. В октябре «вторичка» подешевела совсем незначительно.
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