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В Самаре подешевела аренда элитных квартир
Аналитики рынка недвижимости сообщили о снижении стоимости аренды элитных квартир в Самаре. В прошлом году аренда десяти самых дорогих апартаментов составляла от 70 000 до 150 000 рублей в месяц. Сейчас расценки ниже: 50–120 тысяч рублей в месяц, выяснили специалисты портала …
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22 июня 2017, 01:06
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В блогах: в Самаре ломают особняк Сурошникова, есть фото
Самарчанка Людмила Кузьмина просигнализировала в "Фейсбуке", что сегодня в Самаре неизвестные рабочие на кране отбивали плитку с особняка Сурошникова. "Мне стало плохо. Неужели злоумышленников никто не может остановить? Это же памятник архитектуры, он под охраной государства. Они сбивали бесценные майоликовые …
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2 июня 2017, 05:03
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"Ашан" платит "Виктор и Ко" более 3 млн долларов в год
Компании "Ашан" не удалось уменьшить размер арендных платежей ООО "Виктор и Ко Мегакомплекс на Московском". Арбитражный суд столицы отказался рассматривать соответствующий иск.
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25 мая 2017, 04:33
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Мэрия Самары задолжала за аренду квартир
Более 4 миллионов рублей должен будет заплатить департамент управления имуществом Самары за содержание и ремонт пустующих муниципальных жилых помещений. Соответствующее решение вынес Арбитражный суд Самарской области. С иском обратилось ПЖРТ "Куйбышевский". Как следует из материалов дела, в 2011 году компания …
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10 мая 2017, 03:46
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С 1 февраля самарцы могут бесплатно получить «дальневосточный гектар»
В губернии начинается прием заявлений на предоставление земельных участков, сообщает областной Росреестр.
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1 февраля 2017, 01:12
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В блогах: заброшенная мельница в Засамарской Слободе
Блогер chanych_85 побывал на заброшенной мельнице в Засамарской Слободе. "Если ехать из города по старому мосту через реку Самару, то с правой стороны можно увидеть большое и мрачное здание бывшей мельницы. Пятиэтажное строение издалека бросается в глаза. Здесь была …
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20 июля 2016, 10:35
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В Самаре разрушается памятник культуры - дом на Молодогвардейской
Прокуратура Самарского района провела проверку в сфере благоустройства при обслуживании многоквартирного дома в отношении МП «Жилсервис». Речь идет о здании особняка Матвеевых, который расположен по адресу: улица Молодогвардейская, 69. Он является одним из памятников культуры Самары.
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13 мая 2016, 01:02
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Усадьба Зеленко в Самаре спасена
Самарцы, проживающие во флигеле усадьбы всемирно известного архитектора Зеленко, расположенной в исторической части города на ул. Самарской, все-таки отстояли это здание. Оно вернётся в реестр памятников архитектуры Самарской области. Его уже внесли в список вновь выявленных объектов культурного наследия. Об …
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2 февраля 2016, 11:37