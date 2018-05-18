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Изображение девушки появилось на стене дома на пр. Ленина в Самаре
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18 мая 2018, 04:15
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Повышена средняя стоимость квадратного метра жилья в Самаре
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18 мая 2018, 03:27
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Спецрежим к ЧМ-2018 введут в Самаре
До 1 июня на въездах в города-организаторы ЧМ-2018 по футболу установят желтые информационные щиты, запрещающие передвижение автобусов, информирует Росавтодор. Ограничение не коснется машин, получивших аккредитацию от администрации турнира или разрешение от МВД. Ранее Минтранс предложил ввести с 1 июня новый …
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18 мая 2018, 02:07
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18 мая открылся пригородный маршрут по Волге Самара – Винновка
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18 мая 2018, 10:41
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Судьбу дачи со слонами решат в Самаре
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9 мая 2018, 10:03
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Изображениями кота и кошки украсят две арки на улице Чапаевской в Самаре
Приближается очередной фестиваль «Том Сойер Фест». В его рамках волонтеры будут своими силами восстанавливать облик старых зданий. В этом году организаторы мероприятия решили внести некоторое разнообразие. Участникам фестиваля предложат не только восстанавливать фасады построек, но и украсить две арки на …
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1 марта 2018, 08:43
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В Самаре на «Даче со слонами» предложили открыть музей
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18 января 2018, 10:52
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Памятник Ил-2 в Самаре открыли после реставрации
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7 ноября 2017, 09:47
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Реставрацию Фабрики-кухни замораживают до весны
Реставрация Фабрики-кухни в Самаре будет продолжена. Об этом ТРК «ТЕРРА» в четверг заявили представители государственного музейно-выставочного центра, который является заказчиком работ. Восстановление здания оценивается в 600 миллионов рублей. Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что принято решение сменить …
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13 октября 2017, 11:27
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На самарского Чапаева потратят больше 13 миллионов рублей
Знаменитый памятник Чапаеву в Самаре на площади перед Драматическим театром отреставрируют. Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное управление СамараРеставрация" стало единственным участником и победителем торгов, проведенных горадминистрацией. В результате цена контракта не изменилась и составляет 13 миллионов 631 тысячу рублей.
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8 сентября 2017, 02:49
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Фабрика-кухня откроется не раньше 2018 года
Рабочие не вернутся на площадку реконструкции самарской Фабрики-кухни до полной оплаты уже проведенных работ, сообщили корреспондентам ТРК «ТЕРРА» источники в подрядной организации. Срок сдачи объекта в эксплуатацию сдвинут на следующий год - официально дату установят по итогам совещаний, которые сейчас …
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10 июля 2017, 05:34
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Самарским слонам ищут нового хозяина
Знаменитая самарская «Дача со слонами» уже в этом году может быть передана в аренду коммерческой структуре сроком на 49 лет, заявили в областном управлении госохраны объектов культурного наследия. По словам главы ведомства Владимира Филлипенко, уникальный особняк купца Константина Головкина сейчас …
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7 июля 2017, 08:03