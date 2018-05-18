Изображениями кота и кошки украсят две арки на улице Чапаевской в Самаре Приближается очередной фестиваль «Том Сойер Фест». В его рамках волонтеры будут своими силами восстанавливать облик старых зданий. В этом году организаторы мероприятия решили внести некоторое разнообразие. Участникам фестиваля предложат не только восстанавливать фасады построек, но и украсить две арки на …