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Повышена средняя стоимость квадратного метра жилья в Самаре

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18 мая 2018, 03:27
Спецрежим к ЧМ-2018 введут в Самаре

Спецрежим к ЧМ-2018 введут в Самаре

До 1 июня на въездах в города-организаторы ЧМ-2018 по футболу установят желтые информационные щиты, запрещающие передвижение автобусов, информирует Росавтодор. Ограничение не коснется машин, получивших аккредитацию от администрации турнира или разрешение от МВД. Ранее Минтранс предложил ввести с 1 июня новый 

18 мая 2018, 02:07
18 мая открылся пригородный маршрут по Волге Самара – Винновка

18 мая открылся пригородный маршрут по Волге Самара – Винновка

В Самаре в пятницу, 18 мая, открыт речной маршрут по Волге до пристани Винновка. Общая протяженность маршрута 33 километра. Дорога займет 2 часа 15 минут. До пристани «Винновка» в селе Осиновка речные суда будут ходить только по пятницам, субботам и 
18 мая 2018, 10:41
Судьбу дачи со слонами решат в Самаре

Судьбу дачи со слонами решат в Самаре

В Самаре в Музее Модерна 11 мая расскажут о дальнейшей судьбе дореволюционного особняка купца Константина Головкина, расположенного на берегу Волги. Старинная усадьба, известная как «дача со слонами», находится в районе спуска по улице Советской Армии. Долгое время доступ к зданию 

9 мая 2018, 10:03
Изображениями кота и кошки украсят две арки на улице Чапаевской в Самаре

Изображениями кота и кошки украсят две арки на улице Чапаевской в Самаре

Приближается очередной фестиваль «Том Сойер Фест». В его рамках волонтеры будут своими силами восстанавливать облик старых зданий. В этом году организаторы мероприятия решили внести некоторое разнообразие. Участникам фестиваля предложат не только восстанавливать фасады построек, но и украсить две арки на 

1 марта 2018, 08:43
В Самаре на «Даче со слонами» предложили открыть музей

В Самаре на «Даче со слонами» предложили открыть музей

В Самаре общественники разработали концепцию музея, который они предлагают открыть на даче купца Головкина – это известный памятник архитектуры, который самарцы называют «Дача со слонами». Об этом в среду, 17 января, на заседании правительства Самарской области сообщил глава региона Дмитрий 
18 января 2018, 10:52
Памятник Ил-2 в Самаре открыли после реставрации

Памятник Ил-2 в Самаре открыли после реставрации

В Самаре в понедельник, 6 ноября, торжественно открыли Ил-2 - самолет-памятник, впервые установленный в Куйбышеве 42 года назад.

Памятник самолету Ил-2 занял привычное место на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова. Его демонтировали в конце 2015 года на время строительства в 

7 ноября 2017, 09:47
Реставрацию Фабрики-кухни замораживают до весны

Реставрацию Фабрики-кухни замораживают до весны

Реставрация Фабрики-кухни в Самаре будет продолжена. Об этом ТРК «ТЕРРА» в четверг заявили представители государственного музейно-выставочного центра, который является заказчиком работ. Восстановление здания оценивается в 600 миллионов рублей. Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что принято решение сменить 
13 октября 2017, 11:27
На самарского Чапаева потратят больше 13 миллионов рублей

На самарского Чапаева потратят больше 13 миллионов рублей

Знаменитый памятник Чапаеву в Самаре на площади перед Драматическим театром отреставрируют. Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное управление СамараРеставрация" стало единственным участником и победителем торгов, проведенных горадминистрацией. В результате цена контракта не изменилась и составляет 13 миллионов 631 тысячу рублей.
Как 

8 сентября 2017, 02:49
Фабрика-кухня откроется не раньше 2018 года

Фабрика-кухня откроется не раньше 2018 года

Рабочие не вернутся на площадку реконструкции самарской Фабрики-кухни до полной оплаты уже проведенных работ, сообщили корреспондентам ТРК «ТЕРРА» источники в подрядной организации. Срок сдачи объекта в эксплуатацию сдвинут на следующий год - официально дату установят по итогам совещаний, которые сейчас 

10 июля 2017, 05:34
Самарским слонам ищут нового хозяина

Самарским слонам ищут нового хозяина

Знаменитая самарская «Дача со слонами» уже в этом году может быть передана в аренду коммерческой структуре сроком на 49 лет, заявили в областном управлении госохраны объектов культурного наследия. По словам главы ведомства Владимира Филлипенко, уникальный особняк купца Константина Головкина сейчас 
7 июля 2017, 08:03
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