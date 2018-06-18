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Более 1000 контейнеров для раздельного сбора мусора установили в Самаре

Более 1000 контейнеров для раздельного сбора мусора установили в Самаре

В Самаре на улицах города к ЧМ-2018 по футболу установили почти 1100 контейнеров для раздельного сбора мусора. Примерно треть из них – в районе стадиона «Самара Арена», столько же в фанзоне на площади Куйбышева, еще 400 на подходах к площадке 

18 июня 2018, 03:05
Котлету в 50 кг пожарили сербы после победы в матче ЧМ в Самаре

Котлету в 50 кг пожарили сербы после победы в матче ЧМ в Самаре

В Самаре сербский повар после победы национальной сборной в матче ЧМ-2018 против команды Коста-Рики приготовил гигантскую плескавицу – балканскую мясную котлету. Ее пожарили в одном из самарских ресторанов рядом с площадью Куйбышева. Для этого потребовалось 50 килограммов мяса. Отметим, плескавица 
18 июня 2018, 09:40
Сквер с новым фонтаном официально открыт на Полевой в Самаре

Сквер с новым фонтаном официально открыт на Полевой в Самаре

В Самаре официально открыт сквер с новым арт-объектом, который установлен на улице Полевой в районе пересечения с Галактионовской. Как уже сообщала «ТЕРРА», фонтан-дерево появилось там еще осенью 2017 года. Высота композиции из переплетенных труб – шесть метров. Напомним, ее установили 
15 июня 2018, 12:29
«Газель» попала в массовое ДТП на улице Гагарина в Самаре

«Газель» попала в массовое ДТП на улице Гагарина в Самаре

В Самаре на улице Гагарина произошло массовое ДТП. У перекрестка с улицей Мяги возле медуниверситета столкнулись три машины: «Газель», вазовская «одиннадцатая» и иномарка Renualt Duster. Фото с места аварии появилось в соцсети. У грузовой «Газели» смят капот и лопнул пластиковый 
15 июня 2018, 11:25
Появилась программа второго дня фестиваля болельщиков в Самаре

Появилась программа второго дня фестиваля болельщиков в Самаре

В Самаре объявлена программа на второй день фестиваля болельщиков, который продлится на площади Куйбышева до окончания ЧМ-2018. В пятницу, 15 июня, там состоится трансляция трех матчей ЧМ-2018, а также запланирована музыкальная часть: выступят танцевальное шоу DNC, группы "Резонанс" и "Фернандос", инструментальное 
15 июня 2018, 10:47
Учителя тоже люди: Педагог из Самары выложила фото в купальнике

Учителя тоже люди: Педагог из Самары выложила фото в купальнике

Педагог из Самарской области Анна Алтунбаева присоединилась к резонасному общероссийскому флешмобу в поддержку 26-летней учительницы из Омска Виктории Поповой, которая была уволена из школы за фотосессию в купальнике. "Фотосессия была не интимная, а весьма обычная. Пора уже понять, что учителя 
15 июня 2018, 09:51
Появилось фото с парада фейерверков в День России в Самаре

Появилось фото с парада фейерверков в День России в Самаре

В Самаре в праздничных мероприятиях в День России 12 июня, по предварительным оценкам, участвовали более 150 тысяч зрителей, сообщает пресс-служба главы региона. Праздник завершился парадом фейерверков на четвертой очереди набережной Волги у Ладьи, где собралось 55 тысяч человек. Свои программы 
13 июня 2018, 12:11
Появилось фото, как отремонтировали главный вход в парк Щорса в Самаре

Появилось фото, как отремонтировали главный вход в парк Щорса в Самаре

В Самаре накануне ЧМ-2018 
7 июня 2018, 11:15
Бывший «Аквариум» в Самаре отреставрируют к концу года

Бывший «Аквариум» в Самаре отреставрируют к концу года

В Самаре до конца года отреставрируют здание бывшего ресторана «Аквариум», расположенное на улице Самарской. Оно является объектом культурного наследия. Проект особняка в стиле модерн у архитектора Михаила Квятовского заказали купцы Ивановы. Строительство было завершено в 1914 году. В 1917 году, 

5 июня 2018, 07:00
Атланты вернулись на особняк Шихобаловых в Самаре

Атланты вернулись на особняк Шихобаловых в Самаре

В Самаре на фасад особняка Шихобаловых на улице Венцека начали устанавливать фигуры атлантов. 
18 мая 2018, 03:19
Судьбу дачи со слонами решат в Самаре

Судьбу дачи со слонами решат в Самаре

В Самаре в Музее Модерна 11 мая расскажут о дальнейшей судьбе дореволюционного особняка купца Константина Головкина, расположенного на берегу Волги. Старинная усадьба, известная как «дача со слонами», находится в районе спуска по улице Советской Армии. Долгое время доступ к зданию 

9 мая 2018, 10:03
Изображениями кота и кошки украсят две арки на улице Чапаевской в Самаре

Изображениями кота и кошки украсят две арки на улице Чапаевской в Самаре

Приближается очередной фестиваль «Том Сойер Фест». В его рамках волонтеры будут своими силами восстанавливать облик старых зданий. В этом году организаторы мероприятия решили внести некоторое разнообразие. Участникам фестиваля предложат не только восстанавливать фасады построек, но и украсить две арки на 

1 марта 2018, 08:43
В Самаре на «Даче со слонами» предложили открыть музей

В Самаре на «Даче со слонами» предложили открыть музей

В Самаре общественники разработали концепцию музея, который они предлагают открыть на даче купца Головкина – это известный памятник архитектуры, который самарцы называют «Дача со слонами». Об этом в среду, 17 января, на заседании правительства Самарской области сообщил глава региона Дмитрий 
18 января 2018, 10:52
Памятник Ил-2 в Самаре открыли после реставрации

Памятник Ил-2 в Самаре открыли после реставрации

В Самаре в понедельник, 6 ноября, торжественно открыли Ил-2 - самолет-памятник, впервые установленный в Куйбышеве 42 года назад.

Памятник самолету Ил-2 занял привычное место на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова. Его демонтировали в конце 2015 года на время строительства в 

7 ноября 2017, 09:47
Фабрика-кухня откроется не раньше 2018 года

Фабрика-кухня откроется не раньше 2018 года

Рабочие не вернутся на площадку реконструкции самарской Фабрики-кухни до полной оплаты уже проведенных работ, сообщили корреспондентам ТРК «ТЕРРА» источники в подрядной организации. Срок сдачи объекта в эксплуатацию сдвинут на следующий год - официально дату установят по итогам совещаний, которые сейчас 

10 июля 2017, 05:34
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