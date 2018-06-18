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Более 1000 контейнеров для раздельного сбора мусора установили в Самаре
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18 июня 2018, 03:05
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Котлету в 50 кг пожарили сербы после победы в матче ЧМ в Самаре
В Самаре сербский повар после победы национальной сборной в матче ЧМ-2018 против команды Коста-Рики приготовил гигантскую плескавицу – балканскую мясную котлету. Ее пожарили в одном из самарских ресторанов рядом с площадью Куйбышева. Для этого потребовалось 50 килограммов мяса. Отметим, плескавица …
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18 июня 2018, 09:40
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Сквер с новым фонтаном официально открыт на Полевой в Самаре
В Самаре официально открыт сквер с новым арт-объектом, который установлен на улице Полевой в районе пересечения с Галактионовской. Как уже сообщала «ТЕРРА», фонтан-дерево появилось там еще осенью 2017 года. Высота композиции из переплетенных труб – шесть метров. Напомним, ее установили …
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15 июня 2018, 12:29
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«Газель» попала в массовое ДТП на улице Гагарина в Самаре
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15 июня 2018, 11:25
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Появилась программа второго дня фестиваля болельщиков в Самаре
В Самаре объявлена программа на второй день фестиваля болельщиков, который продлится на площади Куйбышева до окончания ЧМ-2018. В пятницу, 15 июня, там состоится трансляция трех матчей ЧМ-2018, а также запланирована музыкальная часть: выступят танцевальное шоу DNC, группы "Резонанс" и "Фернандос", инструментальное …
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15 июня 2018, 10:47
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Учителя тоже люди: Педагог из Самары выложила фото в купальнике
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15 июня 2018, 09:51
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Появилось фото с парада фейерверков в День России в Самаре
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13 июня 2018, 12:11
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Появилось фото, как отремонтировали главный вход в парк Щорса в Самаре
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7 июня 2018, 11:15
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Бывший «Аквариум» в Самаре отреставрируют к концу года
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5 июня 2018, 07:00
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Атланты вернулись на особняк Шихобаловых в Самаре
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18 мая 2018, 03:19
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Судьбу дачи со слонами решат в Самаре
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9 мая 2018, 10:03
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Изображениями кота и кошки украсят две арки на улице Чапаевской в Самаре
Приближается очередной фестиваль «Том Сойер Фест». В его рамках волонтеры будут своими силами восстанавливать облик старых зданий. В этом году организаторы мероприятия решили внести некоторое разнообразие. Участникам фестиваля предложат не только восстанавливать фасады построек, но и украсить две арки на …
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1 марта 2018, 08:43
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В Самаре на «Даче со слонами» предложили открыть музей
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18 января 2018, 10:52
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Памятник Ил-2 в Самаре открыли после реставрации
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7 ноября 2017, 09:47
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Фабрика-кухня откроется не раньше 2018 года
Рабочие не вернутся на площадку реконструкции самарской Фабрики-кухни до полной оплаты уже проведенных работ, сообщили корреспондентам ТРК «ТЕРРА» источники в подрядной организации. Срок сдачи объекта в эксплуатацию сдвинут на следующий год - официально дату установят по итогам совещаний, которые сейчас …
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10 июля 2017, 05:34