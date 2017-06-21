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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Видео: самарец попросил водителя убрать машину с тротуара и был жестоко избит

Видео: самарец попросил водителя убрать машину с тротуара и был жестоко избит

В Самаре завершено расследование по делу об избиении мужчины агрессивным автомобилистом. Инцидент произошел в апреле 2017 года на улице Куйбышева. Пешеход, увидевший припаркованную на тротуаре машину, сделал водителю замечание - а тот пришел в ярость. Автохам толчком в грудь опрокинул 

14 июня 2017, 11:29
В Тольятти скорая помощь потеряла водителя из-за пьяного клиента

В Тольятти скорая помощь потеряла водителя из-за пьяного клиента

Во вторник, 11 апреля, в Тольятти осталась без водителя бригада скорой помощи. Медики приехали оказать помощь мужчине, лежавшему на скамейке в районе Ленинского проспекта. По словам сотрудников «скорой», пациент был пьян и вел себя агрессивно. Водитель бригады попытался помочь медикам 

11 апреля 2017, 05:51
В Сызрани нашли топор, который пролежал в земле 4000 лет

В Сызрани нашли топор, который пролежал в земле 4000 лет

В Сызрани обнаружен топор томагавка, сделанный 4 тысячи лет назад на территории проживания первобытных племён бронзового века, пишет «КТВ Луч». Много лет он хранился в экспозиции местного Краеведческого музея, как экспонат XIV-XVI веков. О том, что топор почти в 
26 марта 2017, 02:30
В Самаре на Галактионовской мусоровоз разнёс остановку и уехал

В Самаре на Галактионовской мусоровоз разнёс остановку и уехал

Вчера, 11 марта, вечером на улице Галактионовской, рядом с площадью Куйбышева произошло ДТП. Как передает ПрогородСамара, там мусоровоз протаранил остановку, в результате чего у последней «повылетали» все стёкла. По словам одного из очевидцев, выезжая со двора грузовик зацепил павильон трамвайной 
12 марта 2017, 05:47
В Москве три налетчика с топорами попытались ограбить салон связи

В Москве три налетчика с топорами попытались ограбить салон связи

Нетипичный налет на салон сотовой связи осуществили три злоумышленника в российской столице. Они отправились на преступление, вооружившись топорами, сообщает «РГ».
Попытка ограбления была совершена в юго-западном районе Москвы, на улице Азовской. Преступники с топорами ворвались в торговую точку в девять 

16 февраля 2017, 10:20
Пьяный тольяттинец на чужой машине устроил ДТП на стоянке

Пьяный тольяттинец на чужой машине устроил ДТП на стоянке

В Тольятти на 36-летнего местного жителя завели уголовное дело за угон автомобиля SsangYong, принадлежащего сожительнице его знакомого. После отдыха в сауне пьяный тольяттинец решил покататься, взял чужую машину и, выезжая со стоянки, попал в ДТП, разбив припаркованные машины. ДТП произошло 

1 декабря 2016, 11:19
Водитель иномарки погиб в ДТП с фурой на обводной дороге Самары

Водитель иномарки погиб в ДТП с фурой на обводной дороге Самары

Во вторник, 8 ноября, на 13 километре обводной дороги Самары на территории Кинельского района произошло смертельное ДТП. Примерно в 11 часов там столкнулись автомобиль Peugeot Partner и фура Renault Premium HR-340, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
9 ноября 2016, 03:18
Под Самарой «Лада» врезалась в дорожный знак: водитель сбежал, пассажир пострадал

Под Самарой «Лада» врезалась в дорожный знак: водитель сбежал, пассажир пострадал

Водитель ВАЗ-21140 по дороге из Самары в Тольятти врезался в дорожный знак и убежал с места событий, оставив автомашину с пострадавшим пассажиром, передает портал citytraffic.ru.

По предварительной информации, ДТП произошло ночью 6 ноября. В 0:45 автомобилист на вазовской легковушке в условиях 

6 ноября 2016, 10:24
В Новокуйбышевске женщину и подростка зарубили топором

В Новокуйбышевске женщину и подростка зарубили топором

Мужчина, задержанный в Новокуйбышевске за убийство 43-летней женщины и ее 16-летнего сына, сознался в преступлении, сообщает областной следственный комитет.
 
"В настоящее время подозреваемый задержан. В ходе допроса мужчина подтвердил свою причастность к совершению преступления и показал, что убийство совершил 
29 октября 2016, 03:08
В Самаре пьяный электромонтер с ножом отнял машину у таксиста

В Самаре пьяный электромонтер с ножом отнял машину у таксиста

Самарские полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на таксиста. Информация о преступлении поступила полицейским во вторник, 25 октября.  К сотрудникам ДПС в районе 18 километра Московского шоссе обратился 25-летний таксист, сообщивший, что его машину похитил пьяный клиент, вооруженный ножом. Пассажир 

27 октября 2016, 01:03
В Тольятти «скорая помощь» увезла в больницу 11-летнего нетрезвого мальчика

В Тольятти «скорая помощь» увезла в больницу 11-летнего нетрезвого мальчика

Жуткий инцидент случился на днях на улице Свердлова в Тольятти. Пьяный мужчина с малолетним сыном едва не угодили под колеса машины, после чего ребенка увезла «скорая».

Как передает «Тольятти онлайн», по улице шли мужчина и 11-летний мальчик. Оба были 
28 августа 2016, 01:43
В Дании археологи нашли самый большой топор викингов

В Дании археологи нашли самый большой топор викингов

В датском городе Хааруп археологи обнаружили самый огромный в истории топор викингов. Раскопки на территории древнейшего захоронения ведутся с 2012 года.
Находка была обнаружена в средневековой гробнице X века, принадлежащей древним викингам. Крупный топор оказался достаточно тяжелым и не содержал 

28 июля 2016, 02:10
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