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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 13 марта 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре на Заводском шоссе МАЗ переехал женщину, есть фото

В Самаре на Заводском шоссе МАЗ переехал женщину, есть фото

Сегодня, 13 марта, днем в Самаре на Заводском шоссе в районе пересечения с улицей XXII Партсъезда произошло ДТП со смертельным исходом, передает ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным, рядом с рынком «Норд» грузовик МАЗ сбил насмерть женщину, 
13 марта 2017, 11:23
В Тольятти водитель насмерть сбил двух бабушек - 78 и 79 лет

В Тольятти водитель насмерть сбил двух бабушек - 78 и 79 лет

27 октября прошлого года в Тольятти 63-летний мужчина на «Лада Калина» на улице Комзина сбил насмерть двух пенсионерок. На днях в отношение него было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее 
12 марта 2017, 05:19
В Самаре создана спецгруппа для расследования убийства младенца

В Самаре создана спецгруппа для расследования убийства младенца

Для расследования убийства одномесячной девочки в Самаре создана специальная следственно-оперативная группа, сообщили в СУ СК России по Самарской области. 

Как уже сообщала "ТЕРРА", малышка была обнаружена мертвой 7 марта, дома в Промышленном районе. На голове младенца были ссадины 
10 марта 2017, 12:08
Из-за коммунальщиков и ДТП заблокирован проезд по Молодогвардейской

Из-за коммунальщиков и ДТП заблокирован проезд по Молодогвардейской

В 10.30 утра в Самаре на пересечении улиц Молодогвардейской и Полевой столкнулись Hyundai и Renault Logan. Машины притерлись боками. В итоге был заблокирован весь проезд, так как на месте еще работали коммунальные службы.
10 марта 2017, 10:55
Около Сызрани BMW въехал в фуру и загорелся, есть фото

Около Сызрани BMW въехал в фуру и загорелся, есть фото

В среду, 8 марта, на трассе в районе Сызрани произошло ДТП с пожаром. Иномарка BMW 525i столкнулась с фурой «Вольво». 34-летнего водителя легковушки увезли в больницу.

Авария случилась 8:50. По данным ГИБДД, в условиях тумана водитель «БМВ», ехавший со 
9 марта 2017, 03:05
Автоледи сбила ребенка на пешеходном переходе в Самаре

Автоледи сбила ребенка на пешеходном переходе в Самаре

В понедельник, 27 февраля, на дороге в Самаре в результате ДТП пострадал ребенок. Примерно в 18:14 на улице Промышленности 12-летнего мальчика, переходившего дорогу по пешеходному переходу, сбил автомобиль Lada Kalina. За рулем находилась 25-летняя девушка, получившая права всего пять месяцев 

28 февраля 2017, 02:50
В Самаре снег с крыши упал на голову ребенка

В Самаре снег с крыши упал на голову ребенка

Появилась информация о новом пострадавшем от схода снега. Инцидент произошел в поселке Мехзавод. В среду, 8 февраля, около 16 часов на голову ребенка упал снег с крыши. Как сообщает портал «Волга-Ньюс», 13-летняя девочка находилась около подъезда жилого дома в 
9 февраля 2017, 02:55
В Самаре водитель сбил на зебре мальчика и скрылся

В Самаре водитель сбил на зебре мальчика и скрылся

Полиция Самары разыскивает автомобилиста, который сбил ребенка и скрылся с места ДТП. Инцидент произошел на улице Майской в Кировском районе 6 февраля, примерно в 16:30.

Пострадавший – 9-летний мальчик. Ребенок получил травмы. По данным полицейских, автомобилист ехал от улицы Мирной в 

8 февраля 2017, 04:18
Ребенок и трое взрослых пострадали при пожаре в Тольятти

Ребенок и трое взрослых пострадали при пожаре в Тольятти

В воскресенье, 5 февраля, в Автозаводском районе Тольятти произошел пожар в многоквартирном жилом доме. Сообщение поступило в МЧС в 11:02. Фото с места происшествия опубликовано в социальной сети. По словам очевидцев, возгорание произошло в квартире на седьмом этаже. По предварительной 
6 февраля 2017, 09:35
В Самаре на девочку упала снежная глыба

В Самаре на девочку упала снежная глыба

Стало известно о новом пострадавшем от схода снега в Самаре. Инцидент произошел в четверг, 26 января. В скорую обратилась девочка-подросток, по предварительной информации, на нее с крыши дома упала снежная глыба. Это случилось около трех часов дня на улице Авроры. 
30 января 2017, 10:27
Самарского подростка подозревают в растлении 12-летней соседки

Самарского подростка подозревают в растлении 12-летней соседки

В Самаре завели уголовное дело о растлении малолетней. Инцидент произошел в Кировском районе. В правоохранительные органы обратились родители 12-летней потерпевшей. Они рассказали, что в комнату проник 16-летний сосед и совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера, передает «Волга-Ньюс».
25 января 2017, 04:44
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