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В Самаре на Заводском шоссе МАЗ переехал женщину, есть фото
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13 марта 2017, 11:23
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В Тольятти водитель насмерть сбил двух бабушек - 78 и 79 лет
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12 марта 2017, 05:19
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В Самаре создана спецгруппа для расследования убийства младенца
Для расследования убийства одномесячной девочки в Самаре создана специальная следственно-оперативная группа, сообщили в СУ СК России по Самарской области.
Как уже сообщала "ТЕРРА", малышка была обнаружена мертвой 7 марта, дома в Промышленном районе. На голове младенца были ссадины …
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10 марта 2017, 12:08
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Из-за коммунальщиков и ДТП заблокирован проезд по Молодогвардейской
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10 марта 2017, 10:55
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Около Сызрани BMW въехал в фуру и загорелся, есть фото
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9 марта 2017, 03:05
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Автоледи сбила ребенка на пешеходном переходе в Самаре
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28 февраля 2017, 02:50
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В Самаре снег с крыши упал на голову ребенка
Появилась информация о новом пострадавшем от схода снега. Инцидент произошел в поселке Мехзавод. В среду, 8 февраля, около 16 часов на голову ребенка упал снег с крыши. Как сообщает портал «Волга-Ньюс», 13-летняя девочка находилась около подъезда жилого дома в …
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9 февраля 2017, 02:55
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В Самаре водитель сбил на зебре мальчика и скрылся
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8 февраля 2017, 04:18
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Ребенок и трое взрослых пострадали при пожаре в Тольятти
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6 февраля 2017, 09:35
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В Самаре на девочку упала снежная глыба
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30 января 2017, 10:27
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Самарского подростка подозревают в растлении 12-летней соседки
В Самаре завели уголовное дело о растлении малолетней. Инцидент произошел в Кировском районе. В правоохранительные органы обратились родители 12-летней потерпевшей. Они рассказали, что в комнату проник 16-летний сосед и совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера, передает «Волга-Ньюс».
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25 января 2017, 04:44