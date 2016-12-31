АвтоВАЗ перейдет на 3-х дневную рабочую неделю пишут «Детали-Авто».



На трехдневку переводятся, в … Уже со следующей недели, то есть с 6 июня, АвтоВАЗ переводит 2 из 4 своих сборочных линий на 3-дневный режим работы. Соответствующий приказ новый президент автозавода Николя Мор подписал вчера, 1 июня,На трехдневку переводятся, в