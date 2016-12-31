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АвтоВАЗ перейдет на 3-х дневную рабочую неделю
Уже со следующей недели, то есть с 6 июня, АвтоВАЗ переводит 2 из 4 своих сборочных линий на 3-дневный режим работы. Соответствующий приказ новый президент автозавода Николя Мор подписал вчера, 1 июня, пишут «Детали-Авто».
На трехдневку переводятся, в …
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2 июня 2016, 10:21
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В Самаре «Приора» протаранила автомобиль и пост ДПС: фото
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22 июля 2014, 12:10
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В Самаре столкнулись "Лада Приора", "Панда" и "УАЗ" (ФОТО)
В понедельник, 30 июня, в Самаре на пересечении улиц Ново-Вокзальной и Ново-Садовой столкнулись три автомобиля, пишет «ProГород Самара». Издание цитирует очевидца происшествия, который рассказал, что «Приора» врезалась в «Панду» (Daewoo Matiz). Последний вылетел на встречку и попал под колеса …
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2 июля 2014, 05:09