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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 29 декабря 2016г 
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АвтоВАЗ перейдет на 3-х дневную рабочую неделю

АвтоВАЗ перейдет на 3-х дневную рабочую неделю

Уже со следующей недели, то есть с 6 июня, АвтоВАЗ переводит 2 из 4 своих сборочных линий на 3-дневный режим работы. Соответствующий приказ новый президент автозавода Николя Мор подписал вчера, 1 июня, пишут «Детали-Авто».

На трехдневку переводятся, в 
2 июня 2016, 10:21
В Самаре «Приора» протаранила автомобиль и пост ДПС: фото

В Самаре «Приора» протаранила автомобиль и пост ДПС: фото

Сегодня, 22 июля, примерно в начале шестого утра на пересечении ул. Чекистов и Аэропортовского шоссе произошла необычная авария - «Лада Приора» врезалась в автомобиль ДПС, который в свою очередь протаранил павильон поста ДПС. В социальных сетях появились фотографии произошедшего.
22 июля 2014, 12:10
В Самаре столкнулись

В Самаре столкнулись "Лада Приора", "Панда" и "УАЗ" (ФОТО)

В понедельник, 30 июня, в Самаре на пересечении улиц Ново-Вокзальной и Ново-Садовой столкнулись три автомобиля, пишет «ProГород Самара». Издание цитирует очевидца происшествия, который рассказал, что «Приора» врезалась в «Панду» (Daewoo Matiz). Последний вылетел на встречку и попал под колеса 
2 июля 2014, 05:09
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