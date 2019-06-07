9 июня зрители ТЕРРА РЕН ТВ смогут провести вечер воскресенья под хиты российской рэп-рок группы 25/17. В музыкальный спецвыпуск «25/17 – лучшее на РЕН ТВ» войдут живые выступления Анта и Бледного, а также всероссийская телепремьера нового клипа на песню «Ранен» из альбома «Вспомнить всё». Зрители услышат песни «Подорожник», «Пока не выключат свет», «Жду чуда», «Живым», «Наше лето» (при участии Хаски и Саграда), «Череп и кости», «Она не такая, как все» и другие.
Сразу после концерта телеканал покажет драму о закрытой жизни футбольных болельщиков – «Околофутбола». В фильме снялись солисты группы 25/17 Ант и Бледный. Кроме того, они исполнили один из главных саундтреков – «Внутри разбитой головы».
25/17 – российская группа, которую основали омские музыканты Андрей Позднухов и Антон Завьялов. Биография коллектива начиналась с традиционного рэпа, но вместе с взрослением музыкантов в репертуаре стали появляться треки в стиле альтернативного рока. Сегодня у 25/17 – миллионы просмотров на YouTube, толпы фанатов и гастрольный график, расписанный на год вперед.
Смотрите лучшие выступления 25/17, премьеру клипа на песню «Ранен» и фильм «Околофутбола» – 9 июня, в полночь, на ТЕРРА РЕН ТВ.
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