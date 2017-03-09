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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 7 марта 2017г 
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Составлен топ-10 управляющих компаний с самыми большими долгами за воду

Составлен топ-10 управляющих компаний с самыми большими долгами за воду

Список опубликован компанией «Самарские коммунальные системы». По данным ресурсоснабжающей организации, всего управляющие компании задолжали за воду и канализацию почти полмиллиарда рублей.

Данные по долгам УК на 1 февраля 2017 года:  
7 марта 2017, 03:36
Минюст доработает законопроект о продаже жилья должников

Минюст доработает законопроект о продаже жилья должников

Министерство юстиции доработает законопроект, позволяющий выставлять на продажу единственное жилье должников. Без крыши над головой никого не оставят, но несостоятельному заемщику придется переехать в жилище, минимально соответствующее соцнормам. Власти не планируют уплотнять граждан или создавать коммуналки. Предполагается, что радикальную процедуру 

9 февраля 2017, 03:41
Каждый четвертый житель Самарской области не платит имущественные налоги

Каждый четвертый житель Самарской области не платит имущественные налоги

В 2016 году в Самарской губернии извещение о необходимости погасить долги по имущественным налогам получили 430 тысяч жителей. Это каждый четвертый взрослый. За недвижимость, землю и транспорт они задолжали 1 миллиард 300 миллионов рублей. Эти деньги должны были попасть в 

8 февраля 2017, 03:13
Имущество Самарского дома печати продали за 96 млн рублей

Имущество Самарского дома печати продали за 96 млн рублей

11 зданий и земельных участков проданы на торгах.
6 февраля 2017, 03:31
Бойскауты Качмазова задолжали минлесхозу более 2 млн рублей

Бойскауты Качмазова задолжали минлесхозу более 2 млн рублей

Инспекция Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району Самары инициировала банкротство «Самарского клуба бойскаутов» из-за его задолженности перед областным минлесхозом в размере 2,5 млн рублей. По информации из открытых источников, «Самарский клуб бойска­утов» сейчас управляет 16 домами отдыха на территории турбазы 

2 февраля 2017, 12:56
Бывшие работники издательства

Бывшие работники издательства "Самарский дом печати" готовятся к митингу

Доведенные до отчаяния бывшие работники Самарского Дома печати рассказывают, что уже на протяжении восьми лет добиваются погашения долгов по зарплате. Однако до сих пор 349 человек не получили ни копейки из 17,5 миллионов рублей. Они сообщают, что 32 человека уже 

31 января 2017, 06:21
Самарский дом печати могут продать за 32 млн рублей

Самарский дом печати могут продать за 32 млн рублей

В Самаре стартовали очередные торги по продаже имущества банкротящегося «Самарского Дома печати». Все активы СДП - здания и земельные участки - включены в единый лот начальной стоимостью 646 млн рублей. Снижение цены будет производиться до момента выяв­ления победителя в форме 

30 января 2017, 12:45
В Самаре ищут людей, которым должны заплатить 18 миллионов рублей

В Самаре ищут людей, которым должны заплатить 18 миллионов рублей

Самарские следователи ищут 320 работников организации, которым работодатель задолжал более 18 миллионов рублей.

Речь идет об ООО «1245». На генерального директора завели уголовное дело за невыплату зарплат и нарушение налогового законодательства. Общая сумма ущерба составила 18 миллионов 478 тысяч рублей.

Работников организации 

11 января 2017, 04:57
Росстат нашел разницу в зарплатах женщин и мужчин

Росстат нашел разницу в зарплатах женщин и мужчин

Росстат выявил существенную разницу в зарплатах мужчин и женщин. По данным ведомства, в 2015 году руководители-мужчины получали в среднем по 71 тысяче рублей, тогда как представительницы прекрасного пола на таких же должностях - только 50 тысяч. При этом доля женщин 

30 декабря 2016, 12:17
Самарским чиновникам выплатят более 1 млрд рублей

Самарским чиновникам выплатят более 1 млрд рублей

В 2017 году мэрия Самары потратит на зарплаты городским чиновникам, сотрудникам муниципальных и казенных учреждений более 1 миллиарда рублей, посчитали эксперты издания «ФедералПресс». Больше всего денег получат департаменты управделами администрации, финансов и управления имуществом. Тройка аутсайдеров - контрольно-счетная палата, управление 

27 декабря 2016, 04:45
Депутаты Госдумы предложили урезать себе зарплаты

Депутаты Госдумы предложили урезать себе зарплаты

В Госдуме предложили урезать зарплаты депутатов и сенаторов до уровня средней по стране - 35 тысяч рублей в месяц. В настоящее время членам нижней и верхней палат парламента полагается ежемесячное жалованье от 360 тысяч.

Снижение доходов позволит существенно сократить расходы федеральной 

7 октября 2016, 01:11
УФАС: торги по самарскому Дому печати аннулированы

УФАС: торги по самарскому Дому печати аннулированы

Самарское управление ФАС аннулировало торги по продаже имущества ОАО «Издательство «Самарский дом печати». Итоговая стоимость объекта была в 4 раза ниже размера задатка.

Напомним, в конце июня 11 объектов недвижимости компании-банкрота общей площадью 25 тысяч квадратных метров за 35 миллионов рублей 

26 июля 2016, 12:23
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