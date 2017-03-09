Эпопея с многострадальным самарским Домом печати, где некогда располагалась крупнейшая типография региона, по всей видимости, вышла на финишную прямую. Напомним, еще 10 лет назад это учреждение было центром газетной журналистики. Кроме того, здесь печатали учебники и этикетки для товаров. Проблемы начались в 2007-м году. Тогда директор издательства Дмитрий Минюков без согласия Росимущества продал земельный участок и административное здание за 21,5 миллион рублей компании «Грант», аффилированной Алексею Леушкину. При том, что рыночная стоимость составляла более 700 миллионов рублей. Затем через цепочку юрлиц хозяином активов оказалась фирма «Консенсус». Ее учредителем был другой самарский бизнесмен Алексей Шаповалов. За злоупотребления полномочиями топ-менеджера Дома печати осудили. Сотрудникам типографии в это время стали задерживать зарплату. Многие бесплатно работали в течение 2 лет. Потом всех сократили, так и не выплатив ни копейки. Здание оказалось заброшено. Затем была многолетняя арбитражная война Росимущества за данную территорию. Вернуть недвижимость государству удалось только в 2013-м году, когда процесс банкротства был в самом разгаре. О возобновлении производства речи не шло. Оставалось лишь выгодно продать активы, чтобы погасить долги перед кредиторами. В борьбу вновь вступил небезызвестный Шаповалов. После многочисленных торгов все досталось ульяновской компании «Плазма». Говорят, она подконтрольна ему же.
И вот теперь, спустя 8 лет после банкротства дома печати, сотрудникам все-таки выплатили долги по зарплате. 16 миллионов 407 тысяч разделили на 318 сотрудников. Изначально их было 349, но у одних требования оказались нулевыми, а другие просто не дождались выплат - ушли из жизни. Каждому, в среднем, досталось около 50 тысяч рублей. Об индексации начисленной зарплаты речи пока не идет. По словам бывших сотрудников Дома Печати, арбитражный управляющий Ольга Ларина выступила с судебным иском для увеличения выплат. Но сегодня они благодарны уже тем средствам, что перечислены на банковские карты. Добиваться их пришлось при помощи областного правительства и прокуратуры.
Ольга Широкова, бывший инженер-технолог Самарского Дома печати:
- Проведена огромная работа и оказана реальная помощь - выплачена зарплата в новом объеме. За это большое спасибо. Также хотим поблагодарить телекомпанию «ТЕРРА», что на протяжении восьми лет освещали ситуацию вокруг дома печати и следили за развитием событий.
Арбитражный управляющий Ольга Ларина отказалась сообщить о составе кредиторов Самарского Дома печати следующей очереди и рассказать, стоит ли ждать индексации выплат его сотрудникам. Планы по развитию территории новый хозяин площадей не озвучивает. Наблюдатели полагают, что сделка, проведенная компанией «Плазма» с уставным капиталом в 10 тысяч, в будущем может стать новым способом шантажа властей при возможной реализации проекта магистрали Центральной, которая должна пройти по проспекту Карла Маркса, где расположены здания ликвидированного Дома печати.
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