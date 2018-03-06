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Материалы по теме:

Актриса театра «Колесо» Ольга Самарцева стала народной артисткой Самарской области

Актриса театра «Колесо» Ольга Самарцева стала народной артисткой Самарской области

Актриса тольяттинского театра «Колесо» Ольга Самарцева получила звание Народной артистки Самарской области. Награду 6 марта ей вручил врио губернатора Дмитрий Азаров.

Ольга Самарцева трудится в «Колесе» уже 30 лет, с самого первого дня его основания. Зрители ее знают по 
7 марта 2018, 04:39
Школа искусств открылась вместо консерватории в Тольятти

Школа искусств открылась вместо консерватории в Тольятти

6 марта в Тольятти прошла торжественная церемония открытия Школы искусств Центрального района. Новое учебное заведение было создано вместо консерватории, у которой отобрали лицензию на осуществление образовательной деятельности.

В школе искусств работает практически весь состав прежнего учреждения. Оно будет работать по тем 

7 марта 2018, 11:28
Новый завод по переработке макулатуры открыли в Тольятти

Новый завод по переработке макулатуры открыли в Тольятти

Самарскую область 6 марта посетил министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Вместе с врио губернатора Дмитрием Азаровым он провел совещание по развитию Тольятти в технопарке «Жигулевская долина» и посетил особую экономическую зону, где запустили Тольяттинскую бумажную фабрику.

В технопарке 
7 марта 2018, 11:10
Неадекватный мужчина несколько часов простоял на карнизе 16-этажки в Тольятти

Неадекватный мужчина несколько часов простоял на карнизе 16-этажки в Тольятти

Специалисты Центра гражданской защиты Тольятти смогли предотвратить трагедию. В 15:30 в экстренные службы поступило сообщение о том, что на карниз 16 этажа дома №11 по улице Свердлова залез мужчина, и он может оттуда упасть. На место прибыли полиция, спасатели и 

7 марта 2018, 08:32
Уголовное дело заведено на поставщика РКЦ «Прогресс» в Самаре

Уголовное дело заведено на поставщика РКЦ «Прогресс» в Самаре

Сотрудники ФСБ и таможенники из Самары уличили фирму «Самарская торговая компания – Экспорт 2002», поставлявшую оборудование на РКЦ «Прогресс», в уклонении от уплаты таможенных платежей, передает samru.ru. Сумма ущерба составила около 15 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по части второй 
5 марта 2018, 02:32
Цех по производству контрафактного алкоголя нашли полицейские в Самаре

Цех по производству контрафактного алкоголя нашли полицейские в Самаре

48-летний самарец организовал бизнес по производству «паленки» в подсобном помещении жилого дома. Как показала экспертиза,  изготавливаемая жидкость не просто не соответствует ГОСТу, но и может причинить вред здоровью и жизни граждан. Как выяснили правоохранители, реализовывал он свой фальсификат в одном 

2 марта 2018, 10:27
Житель Чапаевска, у которого нашли взрывчатку, готовил теракт

Житель Чапаевска, у которого нашли взрывчатку, готовил теракт

Стали известны подробности расследования уголовного дела, которое возбудили в отношении 19-летнего жителя Чапаевска Дмитрия Б. Молодого человека задержали 12 февраля сотрудники Федеральной службы безопасности. Сообщалось, что во время обыска у него нашли тротиловую шашку, детонатор от противопехотной мины, а также 

26 февраля 2018, 03:38
Пьяная драка в коммунальной квартире: женщина избила шваброй соседа-алкоголика в Тольятти

Пьяная драка в коммунальной квартире: женщина избила шваброй соседа-алкоголика в Тольятти

На днях в полицию города Тольятти поступило сообщение от работников местной больницы. К ним привезли 48-летнего мужчину с тяжелой травмой живота. На месте происшествия разбирался участковый.

Оказалось, что потерпевший стал жертвой бытового конфликта. Его 44-летней соседке не нравилось, что мужчина злоупотребляет 

26 февраля 2018, 02:16
В Самарской области судят

В Самарской области судят "телефонных террористов"

В Самарской области завершается серия судебных процессов над анонимными "подрывниками", которые в конце прошлого года по телефону сообщали о заминировании офисов, жилых домов, торговых центров  и даже  ГЭС. Ни в одном из этих случаев взрывные устройства обнаружены не были.  Сотрудники 

21 февраля 2018, 03:58
19-летнего парня, хранившего детали для изготовления бомбы, задержали в Чапаевске

19-летнего парня, хранившего детали для изготовления бомбы, задержали в Чапаевске

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности по Самарской области провели операцию по задержанию 19-летнего жителя Чапаевска. Он хранил у себя дома целый арсенал холодного оружия, а также компоненты для изготовления взрывного устройства. При обыске силовики обнаружили 5 ножей, 3 заточки, 2 
21 февраля 2018, 11:39
В Сызрани жильцы многоэтажки «ловят» соседа, из-за которого уже 2 дня сидят без воды

В Сызрани жильцы многоэтажки «ловят» соседа, из-за которого уже 2 дня сидят без воды

В Сызрани жители одного из подъездов 9-этажного дома №18 по проспекту 50 лет Октября второй день подряд сидят без холодной и горячей воды из-за соседа, который затопил первый этаж. По словам владельцев квартир, мужчина злоупотребляет алкоголем. Он затопил кабинет стоматологии, 
11 февраля 2018, 03:26
Роскачество проведет масштабную проверку коньяков

Роскачество проведет масштабную проверку коньяков

Роскачество решило провести масштабную проверку коньяков, которые продаются в отечественных магазинах. Соответсвующее поручение дал вице-премьер РФ Александр Хлопонин, что доля подделок этих напитков на рынке может доходить до 40%.

Под проверку должны попасть 50 марок коньяка. Причем не только российского производства, 

5 февраля 2018, 08:28
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