В Самарской области оперативники регионального управления ФСБ накануне закрыли нелегальный цех по производству контрафактного алкоголя - водки и коньяка. Он был обнаружен в результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий под Тольятти, на территории Ставропольского района. Организатор производства, некий 50-летний гражданин «Н», задержан. На территории подпольного цеха изъяли более 3,5 тысячи бутылок готовой алкогольной продукции с этикетками брендов «Мерная», «Финская», «Хортица», «Лезгинка», сообщили оперативники. У ставропольских бутлегеров также имелся солидный запас сырья - свыше 18 тонн спирта, 25 тысяч пустых стеклянных бутылок различного объема, значительное количество этикеток, крышек, фурнитуры и федеральных специальных марок, а также оборудование, необходимое для производства. Сейчас все материалы чекисты готовятся передать коллегам из органов внутренних дел.
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