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Видео: президент Владимир Путин улетел из Самары
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7 марта 2018, 08:12
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Президент Владимир Путин поручил Дмитрию Азарову контролировать строительство объектов к ЧМ-2018 в Самаре
7 марта президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с врио губернатора Самарской области Дмитрием Азаровым. В рамках мероприятия обсуждалось несколько вопросов, в том числе и строительство объектов к ЧМ-2018. Глава государства поинтересовался, нет ли отставания по срокам?
Дмитрий Азаров …
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7 марта 2018, 07:00
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Актриса театра «Колесо» Ольга Самарцева стала народной артисткой Самарской области
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7 марта 2018, 04:39
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Школа искусств открылась вместо консерватории в Тольятти
6 марта в Тольятти прошла торжественная церемония открытия Школы искусств Центрального района. Новое учебное заведение было создано вместо консерватории, у которой отобрали лицензию на осуществление образовательной деятельности.
В школе искусств работает практически весь состав прежнего учреждения. Оно будет работать по тем …
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7 марта 2018, 11:28
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Неадекватный мужчина несколько часов простоял на карнизе 16-этажки в Тольятти
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7 марта 2018, 08:32
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Президент России Владимир Путин прилетел во вторник в Самарскую область
Президент России Владимир Путин прибыл в Самару вечером 6 марта. Об этом сообщается на сайте kremlin.ru. В рамках визита главы государства запланированы несколько мероприятий.
Владимир Путин проведет в Самаре заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. На нем будут подведены …
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6 марта 2018, 11:32
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Цех по выпуску контрафактной водки и коньяка выявила ФСБ под Тольятти
В Самарской области оперативники регионального управления ФСБ накануне закрыли нелегальный цех по производству контрафактного алкоголя - водки и коньяка. Он был обнаружен в результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий под Тольятти, на территории Ставропольского района. Организатор производства, некий 50-летний гражданин «Н», задержан. …
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6 марта 2018, 04:45
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28 миллиардов рублей получит ПАО «Кузнецов» от ОДК за 2 года
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6 марта 2018, 04:21
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Фабрику на 155 рабочих мест открыл Максим Орешкин в Тольятти
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6 марта 2018, 02:44
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Министр Максим Орешкин откроет новое производство в Тольятти
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6 марта 2018, 12:21