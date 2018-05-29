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Материалы по теме:

Во время матчей мундиаля в Самаре не будут продавать алкоголь в стекле

Во время матчей мундиаля в Самаре не будут продавать алкоголь в стекле

Во время проведения матчей чемпионата мира по футболу в Самаре будут введены ограничительные меры на торговлю алкоголем. Соответствующее постановление подготовлено в региональном министерстве экономического развития, инвестиций и торговли.

Согласно положениям документа, в дни матчей ЧМ и накануне их будет 
28 мая 2018, 05:15
Самарская делегация вернулась с международного экономического форума в Петербурге

Самарская делегация вернулась с международного экономического форума в Петербурге

Самарская делегация вернулась с международного экономического форума, который проходил в Санкт-Петербурге. Наш регион представлял там свои проекты. По итогам мероприятия подписано более 15 соглашений о сотрудничестве. Глава региона Дмитрий Азаров выделил договор с Агентством по технологическому развитию. Он предусматривает реализацию 

28 мая 2018, 05:13
Следить за порядком во время фан-феста на площади Куйбышева будут сотрудники ЧОПов

Следить за порядком во время фан-феста на площади Куйбышева будут сотрудники ЧОПов

Обеспечивать порядок на площади Куйбышева в Самаре во время проведения фестиваля болельщиков ЧМ будут сотрудники частных охранных предприятий. Постановление о выделении соответствующего финансирования подписал врио вице-губернатора Александр Нефедов.

Плата за работу охранников была определена на уровне 246,85 рубля на 
28 мая 2018, 03:30
11 июня сборная Швейцарии приедет в Самарскую область

11 июня сборная Швейцарии приедет в Самарскую область

11 июня в Самарскую область прибудет футбольная сборная Швейцарии. Самолет с игроками на борту приземлится в аэропорту «Курумоч». После этого команда отправится на свою базу, отель «Лада Ресорт» в Тольятти.

На 12 июня у подопечных Владимира Петковича запланирована открытая тренировка. 15 

28 мая 2018, 01:13
ПМЭФ-2018: Самарская область и «КамАЗ» заключили соглашение

ПМЭФ-2018: Самарская область и «КамАЗ» заключили соглашение

Глава региона Дмитрий Азаров работает в эти дни на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге – ПМЭФ-2018. Самарск­ая об­ласть представлена там своими про­ектами и инвест­иционным потенциалом. К подписанию подготовлено почти 20 соглашен­ий о сотрудничестве. Глава реги­о­на выделил договор с Аген­тством по 

25 мая 2018, 04:54
До Крутых Ключей хотят продлить новую ветку трамвая в Самаре

До Крутых Ключей хотят продлить новую ветку трамвая в Самаре

В Самаре хотят пустить трамваи в микрорайоны Крутые Ключи и «Новая Самара». Для этого предполагается продлить новую ветку трамвая, построенную до стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена». Сейчас разрабатывается новый транспортный план. Об этом стало известно на заседании комитета по строительству в 

25 мая 2018, 10:59
УФСБ России по Самарской области отмечает 100-летие со дня образования службы

УФСБ России по Самарской области отмечает 100-летие со дня образования службы

Сотрудники УФСБ России по Самарской области отмечают 100-летний юбилей службы. История регионального управления ведомства начинается с октября 1918 года. С тех пор задачи перед сотрудниками практически не изменились. Главное - вовремя распознать скрытые угрозы и своевременно принять меры. Среди ключевых 

24 мая 2018, 02:47
Открыто движение по новому путепроводу у «Самара Арены»

Открыто движение по новому путепроводу у «Самара Арены»

В Самаре в рабочем режиме открыто движение по новому путепроводу, построенному на пересечении 
24 мая 2018, 01:05
Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с омбудсменом Ольгой Гальцовой

Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с омбудсменом Ольгой Гальцовой

В Самаре врио губернатора Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с уполномоченным по правам человека в Самарской области Ольгой Гальцовой. Глава региона и омбудсмен обсудили вопрос модернизации пансионатов для ветеранов и инвалидов, а также перспективы развития в регионе пансионатов для пожилых 

23 мая 2018, 09:56
Два моста через реку Падовку отремонтируют в этом году в Самарской области

Два моста через реку Падовку отремонтируют в этом году в Самарской области

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области объявило торги на поиск подрядчиков для ремонта мостов через реку Падовку. Речь идет о двух сооружениях. Первый мост расположен на дороге «Самара - Волгоград» в Пестравском районе. Его длина составляет 41метр. За выполнение 

21 мая 2018, 11:28
Спецрежим к ЧМ-2018 введут в Самаре

Спецрежим к ЧМ-2018 введут в Самаре

До 1 июня на въездах в города-организаторы ЧМ-2018 по футболу установят желтые информационные щиты, запрещающие передвижение автобусов, информирует Росавтодор. Ограничение не коснется машин, получивших аккредитацию от администрации турнира или разрешение от МВД. Ранее Минтранс предложил ввести с 1 июня новый 

18 мая 2018, 02:07
В блогах: «Странная ситуация с трамвайным маршрутом S5 в Самаре»

В блогах: «Странная ситуация с трамвайным маршрутом S5 в Самаре»

В паблике «Транспорт Самары» соцсети «ВКонтакте» пожаловались на плохую работу городских чиновников: «Странная ситуация сложилась с трамвайным маршрутом № S5: на вагонах и на остановках размещена информация о конечной остановке «Ж/д вокзал», тогда как на официальном сайте транспортного оператора 
18 мая 2018, 10:03
Количество автобусов на 47-м автобусном маршруте в Самаре будет увеличено

Количество автобусов на 47-м автобусном маршруте в Самаре будет увеличено

На рабочем совещании в Думе городского округа Самара был поднят вопрос работы автобусов на маршруте №47. Жители начали жаловаться на то, что в последнее время машины стали ходить реже. При этом с линии исчезли микроавтобусы.

Как сообщил руководитель городского 
17 мая 2018, 02:17
С 1 июня ограничат въезд автобусов в Самару

С 1 июня ограничат въезд автобусов в Самару

В Самаре, где пройдут шесть матчей ЧМ-2018, с 1 июня введут ограничения для въезда в город автобусов. Они будут действовать по 17 июля в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 202 «Об особенностях применения 

14 мая 2018, 03:57
В Самаре автобусный маршрут 47 продлен до Юнгородка

В Самаре автобусный маршрут 47 продлен до Юнгородка

В Самаре внесены изменения схему движения автобусного маршрута №47. Они начинают действовать с пятницы, 11 мая 2018 года. Об этом сообщили в мэрии Самары. Раньше автобусы следовали от «Кировского рынка» до «Хлебной площади». Теперь движение транспорта будет начинаться от остановки 

11 мая 2018, 12:29
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