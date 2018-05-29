В Самаре автобусный маршрут 47 продлен до Юнгородка В Самаре внесены изменения схему движения автобусного маршрута №47. Они начинают действовать с пятницы, 11 мая 2018 года. Об этом сообщили в мэрии Самары. Раньше автобусы следовали от «Кировского рынка» до «Хлебной площади». Теперь движение транспорта будет начинаться от остановки …