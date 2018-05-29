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Во время матчей мундиаля в Самаре не будут продавать алкоголь в стекле
Во время проведения матчей чемпионата мира по футболу в Самаре будут введены ограничительные меры на торговлю алкоголем. Соответствующее постановление подготовлено в региональном министерстве экономического развития, инвестиций и торговли.
Согласно положениям документа, в дни матчей ЧМ и накануне их будет …
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28 мая 2018, 05:15
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Самарская делегация вернулась с международного экономического форума в Петербурге
Самарская делегация вернулась с международного экономического форума, который проходил в Санкт-Петербурге. Наш регион представлял там свои проекты. По итогам мероприятия подписано более 15 соглашений о сотрудничестве. Глава региона Дмитрий Азаров выделил договор с Агентством по технологическому развитию. Он предусматривает реализацию …
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28 мая 2018, 05:13
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Следить за порядком во время фан-феста на площади Куйбышева будут сотрудники ЧОПов
Обеспечивать порядок на площади Куйбышева в Самаре во время проведения фестиваля болельщиков ЧМ будут сотрудники частных охранных предприятий. Постановление о выделении соответствующего финансирования подписал врио вице-губернатора Александр Нефедов.
Плата за работу охранников была определена на уровне 246,85 рубля на …
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28 мая 2018, 03:30
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11 июня сборная Швейцарии приедет в Самарскую область
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28 мая 2018, 01:13
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ПМЭФ-2018: Самарская область и «КамАЗ» заключили соглашение
Глава региона Дмитрий Азаров работает в эти дни на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге – ПМЭФ-2018. Самарская область представлена там своими проектами и инвестиционным потенциалом. К подписанию подготовлено почти 20 соглашений о сотрудничестве. Глава региона выделил договор с Агентством по …
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25 мая 2018, 04:54
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До Крутых Ключей хотят продлить новую ветку трамвая в Самаре
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25 мая 2018, 10:59
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УФСБ России по Самарской области отмечает 100-летие со дня образования службы
Сотрудники УФСБ России по Самарской области отмечают 100-летний юбилей службы. История регионального управления ведомства начинается с октября 1918 года. С тех пор задачи перед сотрудниками практически не изменились. Главное - вовремя распознать скрытые угрозы и своевременно принять меры. Среди ключевых …
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24 мая 2018, 02:47
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Открыто движение по новому путепроводу у «Самара Арены»
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24 мая 2018, 01:05
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Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с омбудсменом Ольгой Гальцовой
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23 мая 2018, 09:56
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Два моста через реку Падовку отремонтируют в этом году в Самарской области
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21 мая 2018, 11:28
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Спецрежим к ЧМ-2018 введут в Самаре
До 1 июня на въездах в города-организаторы ЧМ-2018 по футболу установят желтые информационные щиты, запрещающие передвижение автобусов, информирует Росавтодор. Ограничение не коснется машин, получивших аккредитацию от администрации турнира или разрешение от МВД. Ранее Минтранс предложил ввести с 1 июня новый …
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18 мая 2018, 02:07
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В блогах: «Странная ситуация с трамвайным маршрутом S5 в Самаре»
В паблике «Транспорт Самары» соцсети «ВКонтакте» пожаловались на плохую работу городских чиновников: «Странная ситуация сложилась с трамвайным маршрутом № S5: на вагонах и на остановках размещена информация о конечной остановке «Ж/д вокзал», тогда как на официальном сайте транспортного оператора …
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18 мая 2018, 10:03
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Количество автобусов на 47-м автобусном маршруте в Самаре будет увеличено
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17 мая 2018, 02:17
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С 1 июня ограничат въезд автобусов в Самару
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14 мая 2018, 03:57
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В Самаре автобусный маршрут 47 продлен до Юнгородка
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11 мая 2018, 12:29