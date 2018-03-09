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Ревнивая женщина до смерти избила свою подругу в Самарской области
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7 марта 2018, 01:45
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Убийцу, который 33 года скрывался от полиции, случайно задержали в Испании
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6 марта 2018, 05:26
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За жестокое убийство приятеля 7 лет тюрьмы получил житель Новокуйбышевска
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6 марта 2018, 01:20
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В Тольятти внук забил до смерти бабушку
В Тольятти сотрудниками полиции задержан 40-летний местный житель в связи с гибелью его бабушки, информирует ГУ МВД по Самарской области.
К стражам порядка обратились из Бюро судебно-медицинской экспертизы, куда доставили тело 78-летней пенсионерки с признаками насильственной смерти. Женщина скончалась от травматических …
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4 марта 2018, 05:00