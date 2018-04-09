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В Кремлевский полк отправятся служить трое новобранцев из Сызрани
Сразу троих призывников из Сызрани готовят к отправке в элитное подразделение вооруженных сил страны — Кремлевский полк. Имена новобранцев пока не раскрываются. О них известно только то, что они являются выпускниками техникума и вуза, сообщает КТВ-Луч.
Стоит отметить, …
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9 апреля 2018, 11:13
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Десятки автомобилей «оставили» колеса в ямах в Сызрани
Сызранские автомобилисты массово жалуются на дорожные ямы, которые образовались после наступившего потепления. Из-за этого в городские автосервисы выстроились очереди: число машин с поврежденными колесами исчисляется десятками.
Одна из самых крупных выбоин образовалась на так называемой «пьяной дороге». Опасный участок …
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9 апреля 2018, 07:43
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Кофейный аппарат «обманул» на деньги жительницу Сызрани
Вместо ароматного напитка аппарат выдал девушке пустой стаканчик.Неприятная история произошла на днях с жительницей Сызрани. Они пришла в торговый центр «Автобус», и решила выпить кофе. Женщина решила воспользоваться торговым автоматом. И каково же было ее удивление, когда аппарат вместо бодрящего …
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8 апреля 2018, 10:05
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Сызранку «обманул» кофе-аппарат
Устройство выдало гражданке стаканчик кофе без кофеина, сахара и кипятка, но… с ложечкой.
В паблике «Черный список Сызрань» соцсети «ВК» местная жительница Татьяна Сергеева пожаловалась, что кофейный аппарат в ТЦ «Автобус» выдал ей пустой стаканчик. «Вот оно, доброе …
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7 апреля 2018, 04:30
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Мужчина порезал бывшей возлюбленной лицо в Самарской области
На днях в полицию поступило сообщение от медиков из Похвистневского района. К ним привезли женщину с ножевыми ранениями.
Сначала правоохранители приехали в лечебное учреждение, а потом направились на место происшествия. Там они восстановили картину инцидента. Оказалось, что потерпевшая стала жертвой бывшего …
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26 марта 2018, 11:28
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В Самаре пенсионер зарезал жену и пытался ранить самого себя
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25 марта 2018, 02:47
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Экс-совладелец фирмы "Окна СОК" арестован по подозрению в убийстве жены
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22 марта 2018, 12:35
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Глава Следкома Александр Бастрыкин взял под контроль дело о гибели подростка в Тольятти
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22 марта 2018, 09:54
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Мужчину зарезали во время празднования его дня рождения в Тольятти
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20 марта 2018, 10:26
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Из-за подозрения в краже денег мужчина зарезал знакомую в Самарской области
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16 марта 2018, 12:18
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Пьяный мужчина избил пожилую пару в Самарской области
В полицию позвонила жительница села Тимашево Кинель-Черкасского района. Она рассказала, что в доме ее соседей идет драка.
Для разбирательства на место прибыл участковый. Выяснилось, что к хозяевам дома пришел пьяный 27-летний сосед, чтобы выяснить отношения. После словесной перепалки дело перешло к …
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16 марта 2018, 11:48
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Сотрудник обокрал предприятие, на котором работал в Самарской области
32-летний житель Хворостянского района обокрал предприятие, на котором работал. Преступление он совершил на территории Безенчукского района. Он зашел на территорию организации со спортивной сумкой, сложил туда пятнадцать метров кабеля, четыре газовых резака, а потом спокойно ушел.
Злоумышленник попросил своего знакомого довезти …
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15 марта 2018, 03:27