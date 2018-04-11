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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 10 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

Мужчина попался на незаконной рубке леса в Борском районе

Мужчина попался на незаконной рубке леса в Борском районе

К полицейским поступила информация о том, что на территории Борского района идет незаконная вырубка леса. Прибывшие на место преступления правоохранители изъяли следы обуви. Позже выяснилось, что к рубке леса может быть причастен 63-летний житель одного из окрестных сел.

По информации ГУ 

11 апреля 2018, 12:01
Женщина взломала и обокрала табачный киоск в Жигулевске

Женщина взломала и обокрала табачный киоск в Жигулевске

В Жигулевске раскрыто ограбление табачного киоска. Преступление произошло в конце марта. Неизвестный злоумышленник взломал рольставни на входе в торговую точку, а потом открыл замок. Добычей преступника стали 13 тысяч рублей и 8 пачек сигарет.

Под подозрения попала бывшая 25-летняя работница киоска. 

11 апреля 2018, 09:37
Бывший полицейский, который в составе ОПГ грабил и похищал людей в Самаре, получил 9 лет тюрьмы

Бывший полицейский, который в составе ОПГ грабил и похищал людей в Самаре, получил 9 лет тюрьмы

В Самарском областном суде завершился процесс над бывшим сотрудником полиции. 32-летний мужчина вступил в состав организованной преступной группировки, которая совершила серию нападений на жителей города.

По информации следствия, с 15 по 24 мая 2016 года бывший правоохранитель вместе с сообщниками совершил 

11 апреля 2018, 07:55
Пьяный мужчина «воспитывал» дочь угрозой удушения в Самарской области

Пьяный мужчина «воспитывал» дочь угрозой удушения в Самарской области

На днях в полицию Исаклинского района области обратился преподаватель местной школы. Он рассказал, что жизнь его ученицы находится в опасности из-за того, что отец угрожает ее убить.

Как выяснилось, 42-летний мужчина постоянно пьет. Однажды он подошел к дочери, сидевшей за компьютерным 

10 апреля 2018, 04:44
Женщина украла у собутыльника телефон в Самарской области

Женщина украла у собутыльника телефон в Самарской области

На днях с заявлением в кинельскую полицию обратился 26-летний мужчина. Он сообщил, что из его квартиры пропал сотовый телефон стоимостью 25 тысяч рублей.

В преступлении потерпевший заподозрил свою знакомую. Он распивал с женщиной спиртное, а когда она ушла, обнаружилось, что аппарата 

10 апреля 2018, 10:52
По подозрению в убийстве пенсионерки и ее сына задержали санитарку в Сызрани

По подозрению в убийстве пенсионерки и ее сына задержали санитарку в Сызрани

В Сызрани расследуют двойное убийство. Тела 49-летнего мужчины и его 83-летней матери были обнаружены еще 21 марта. О насильственном характере смерти сызранца свидетельствовали раны на его теле. Женщина, как показала экспертиза, скончалась в результате удушения.

В результате уголовное дело возбудили 
9 апреля 2018, 04:29
Мужчина воровал деньги с банковской карты матери в Самарской области

Мужчина воровал деньги с банковской карты матери в Самарской области

В полицию Красноярского района обратилась за помощью местная жительница. Она рассказала, что с ее банковской карты исчезли 27 тысяч рублей.

Подозрение правоохранителей сразу пало на 36-летнего сына потерпевшей, который с ней и живет в одном доме. Мужчина уже имел проблемы с 

6 апреля 2018, 02:35
Трое сельчан украли из ангара электроинструменты в Самарской области

Трое сельчан украли из ангара электроинструменты в Самарской области

Полицейские раскрыли крупную кражу в поселке Волжский Утес. О преступлении сообщил водитель одного из местных коммунальных предприятий. Придя на работу утром, он обратил  внимание на ангар, расположенный на территории организации. У него взломали ворота. Из постройки исчезли сварочный аппарат, тепловая 

6 апреля 2018, 10:17
Банду, которая грабила ветерана Великой Отечественной войны, будут судить в Самарской области

Банду, которая грабила ветерана Великой Отечественной войны, будут судить в Самарской области

В Самарской области завершено расследование в отношении банды грабителей. Их жертвой дважды становилась женщина-ветеран Великой Отечественной войны, живущая в селе Сходнево Клявлинского района.

В первый раз преступники явились к потерпевшей в ноябре 2011 года. Они потребовали от женщины деньги. 
4 апреля 2018, 02:11
В Самаре пенсионер зарезал жену и пытался ранить самого себя

В Самаре пенсионер зарезал жену и пытался ранить самого себя

Смертельная ссора супругов произошла в Куйбышевском районе Самары вчера, 24 марта, вечером.
 
Около 20 часов в полицию поступило сообщение, что в квартире одного из домов по улице Войкова женщине причинили ножевое ранение.

 На месте происшествия полицейские обнаружили в 
25 марта 2018, 02:47
Экс-совладелец фирмы

Экс-совладелец фирмы "Окна СОК" арестован по подозрению в убийстве жены

Накануне правоохранители арестовали самарского бизнесмена Алексея Солдатова, который в свое время был совладельцем фирмы "Окна СОК" и холдинга "Кватрон". Его подозревают в убийстве собственной жены, совершенном в 2009 году. Напомним, женщину зарезали двое мужчин. Они напали на неё, когда она 

22 марта 2018, 12:35
Мужчину зарезали во время празднования его дня рождения в Тольятти

Мужчину зарезали во время празднования его дня рождения в Тольятти

В Тольятти расследуется убийство, которое произошло 19 марта. Мужчина со своим приятелем праздновал день рождения в питейном заведении на бульваре Кулибина. Ему исполнилось 30 лет.

В какой-то момент между мужчинами произошла ссора. После этого один из собутыльников достал нож, 
20 марта 2018, 10:26
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