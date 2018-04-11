Жестокое убийство раскрыли полицейские в Шигонском районе. Трагедия произошла в селе Старый Тукшум. На месте сгоревшего дома там были обнаружены два трупа: хозяина дома и его соседа. Один из погибших имел все признаки насильственной смерти.
Правоохранители выяснили, что незадолго до преступления в доме было застолье. Один из его участников покинул жилище. 38-летний подозреваемый был задержан в момент, когда он шел по дороге в соседнее село.
Мужчина признал свою вину. Он рассказал, что во время посиделки поссорился с хозяином дома и нанес ему смертельные травмы. После этого он пришел в свое жилище, попрощался с родными, а потом вернулся на место убийства, чтобы замести следы. Для этого он совершил поджог.
На сельчанина заведено уголовное дело. Следствие продолжается, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
|
Мужчина попался на незаконной рубке леса в Борском районе
|
11 апреля 2018, 12:01
|
Женщина взломала и обокрала табачный киоск в Жигулевске
В Жигулевске раскрыто ограбление табачного киоска. Преступление произошло в конце марта. Неизвестный злоумышленник взломал рольставни на входе в торговую точку, а потом открыл замок. Добычей преступника стали 13 тысяч рублей и 8 пачек сигарет.
Под подозрения попала бывшая 25-летняя работница киоска. …
|
11 апреля 2018, 09:37
|
Бывший полицейский, который в составе ОПГ грабил и похищал людей в Самаре, получил 9 лет тюрьмы
В Самарском областном суде завершился процесс над бывшим сотрудником полиции. 32-летний мужчина вступил в состав организованной преступной группировки, которая совершила серию нападений на жителей города.
По информации следствия, с 15 по 24 мая 2016 года бывший правоохранитель вместе с сообщниками совершил …
|
11 апреля 2018, 07:55
|
Пьяный мужчина «воспитывал» дочь угрозой удушения в Самарской области
|
10 апреля 2018, 04:44
|
Женщина украла у собутыльника телефон в Самарской области
|
10 апреля 2018, 10:52
|
По подозрению в убийстве пенсионерки и ее сына задержали санитарку в Сызрани
В Сызрани расследуют двойное убийство. Тела 49-летнего мужчины и его 83-летней матери были обнаружены еще 21 марта. О насильственном характере смерти сызранца свидетельствовали раны на его теле. Женщина, как показала экспертиза, скончалась в результате удушения.
В результате уголовное дело возбудили …
|
9 апреля 2018, 04:29
|
Мужчина воровал деньги с банковской карты матери в Самарской области
|
6 апреля 2018, 02:35
|
Трое сельчан украли из ангара электроинструменты в Самарской области
Полицейские раскрыли крупную кражу в поселке Волжский Утес. О преступлении сообщил водитель одного из местных коммунальных предприятий. Придя на работу утром, он обратил внимание на ангар, расположенный на территории организации. У него взломали ворота. Из постройки исчезли сварочный аппарат, тепловая …
|
6 апреля 2018, 10:17
|
Банду, которая грабила ветерана Великой Отечественной войны, будут судить в Самарской области
|
4 апреля 2018, 02:11
|
В Самаре пенсионер зарезал жену и пытался ранить самого себя
|
25 марта 2018, 02:47
|
Экс-совладелец фирмы "Окна СОК" арестован по подозрению в убийстве жены
|
22 марта 2018, 12:35
|
Мужчину зарезали во время празднования его дня рождения в Тольятти
|
20 марта 2018, 10:26