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Плитка или асфальт: что увидят самарцы на главной площади города после ремонта?
Блогер stanislavsky063 подсмотрел, как идет реконструкция площади Куйбышева. "Попасть сюда сейчас проблематично. Площадь по периметру обнесена загородкой. Я же смог пролезть через дыру в ограждении. Впрочем, особых вопросов ко мне не возникло. Асфальт практически уже весь сняли – будут …
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20 июля 2017, 08:23
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В блогах: на крышах самарских домов решили выращивать ягоды и фрукты
Оригинальную фейковую новость, вызвавшую сотни лайков и перепостов, опубликовали в паблике "ВК" - «Таинственная Самара». Оказывается, в нашем городе стартовал проект по озеленению крыш. «Уже началось укрепление висячих садов. Экспериментальные сады на улице Самарской вызывают радость у самарчан и …
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19 июля 2017, 09:06
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Что будут есть самарцы?
Блогер Игорь Кондратьев заявляет, что Самарская область в этом году будет с урожаем. «Поговорил на днях с одним из заместителей областного минсельхоза. По его словам, если и дальше погода будет стоять такая же жаркая, как на выходных, то наша …
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19 июля 2017, 10:01
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Самарцев превращают в спортсменов
Блогер bepowerback анонсирует, что 5 августа в Самаре на территории базы «Чайка» в Управленческом впервые пройдет легкоатлетический кросс «Сокольи горы». Всем желающим будет предоставлена прекрасная возможность проверить свою физическую подготовку. Трасса для кросса пройдет по уже знакомым любителям спорта …
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19 июля 2017, 09:32
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Как будет выглядеть новый ледовый дворец в Самаре?
В сети появилась визуализация новой ледовой арены в Самаре, которую должны построить после того, как снесут старый дворец ЦСК ВВС. Как уже сообщала «ТЕРРА», подрядчиком по результатам торгов стала фирма «Волгатрансстрой-9». За снос старого сооружения заплатят 75 миллионов рублей. …
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18 июля 2017, 07:18
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Снос старого ледового дворца в Самаре доверили подрядчику «Алабинской»
В Самаре выбрали подрядчика для сноса старого ледового дворца спорта на улице Молодогвардейской. Победителем торгов за 75 млн рублей признана фирма «Волгатрансстрой-9», на контракт претендовали несколько компаний.
В списке задач, помимо разборки самого здания, значатся демонтаж чаши бассейна возле дворца, валка …
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11 июля 2017, 04:21
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Появилось изображение нового ледового дворца в Самаре
В Интернете опубликовано изображение нового ледового дворца, который планируют построить в Кировском районе Самары. Площадь нового объекта составит 7,5 га. Он будет представлять собой пятиуровневый многогранник. Как уже сообщала «ТЕРРА», проект прошел согласование Главгосэкспертизы.
На площадке с искусственным …
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31 января 2017, 04:53
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Самарцы будут играть в керлинг в Кировском районе
«Главное управление государственной экспертизы» одобрило проект строительства ледового комплекса в Кировском районе Самары. Эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и подготовленная документация соответствуют всем требованиям техрегламентов, говорится в сообщении ведомства.
Комплекс возведут на территории бывшего Радиоцентра. На его площадках …
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26 января 2017, 01:08