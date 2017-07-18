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Снос старого ледового дворца в Самаре доверили подрядчику «Алабинской»
В Самаре выбрали подрядчика для сноса старого ледового дворца спорта на улице Молодогвардейской. Победителем торгов за 75 млн рублей признана фирма «Волгатрансстрой-9», на контракт претендовали несколько компаний.
В списке задач, помимо разборки самого здания, значатся демонтаж чаши бассейна возле дворца, валка …
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11 июля 2017, 04:21
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«Волгатрансстрой» заработает на благоустройстве «Самара Арены»
Участок вокруг строящегося стадиона «Самара Арены» начнет благоустраивать компания «Волгатрансстрой-9», говорится в сообщении на портале госзакупок. Итоги тендера по определению подрядчика на проведение первого этапа благоустройства территории подвело областное «Управление капитального строительства». «ВТС-9» согласилась выполнить работы за 25 млн 800 тысяч …
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26 мая 2017, 03:38
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Появилось изображение нового ледового дворца в Самаре
В Интернете опубликовано изображение нового ледового дворца, который планируют построить в Кировском районе Самары. Площадь нового объекта составит 7,5 га. Он будет представлять собой пятиуровневый многогранник. Как уже сообщала «ТЕРРА», проект прошел согласование Главгосэкспертизы.
На площадке с искусственным …
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31 января 2017, 04:53
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Самарцы будут играть в керлинг в Кировском районе
«Главное управление государственной экспертизы» одобрило проект строительства ледового комплекса в Кировском районе Самары. Эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и подготовленная документация соответствуют всем требованиям техрегламентов, говорится в сообщении ведомства.
Комплекс возведут на территории бывшего Радиоцентра. На его площадках …
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26 января 2017, 01:08
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Ледовый дворец в Самарской области получит систему распознавания лиц
В тольяттинском ледовом дворце спорта «Лада-Арена» появится система распознавания лиц. Попасть на спортивные соревнования можно будет только после «одобрения» спецсистемой «Визирь». Конкурс на ее монтаж объявил региональный центр спортивной подготовки "Арена". Цена контракта - почти 9 млн рублей.
Программа видеоидентификации физических …
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28 декабря 2016, 04:10