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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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Материалы по теме:

В «Алабинскую» вложат еще 187 миллионов рублей

В «Алабинскую» вложат еще 187 миллионов рублей

Во вторник, 4 июля, депутаты Самарской губдумы утвердили поправки в областной бюджет. На продолжение строительства станции метро «Алабинская» выделят еще 187 миллионов рублей. 88 миллионов в этом году, и еще 99 миллионов – в следующем.

Эти средства пойдут на 
4 июля 2017, 03:50
Названы сроки открытия второго входа на станцию «Алабинская»

Названы сроки открытия второго входа на станцию «Алабинская»

Второй вход на станцию метро «Алабинская» в Самаре планируют открыть в мае 2018 года. По словам руководителя Управления капитального строительства Самарской области Реналя Мязитова, это станет возможным после завершения всех запланированных работ, передает 63.ru. В настоящее время идет работа 
19 июня 2017, 11:14
«Волгатрансстрой» заработает на благоустройстве «Самара Арены»

«Волгатрансстрой» заработает на благоустройстве «Самара Арены»

Участок вокруг строящегося стадиона «Самара Арены» начнет благоустраивать компания «Волгатрансстрой-9», говорится в сообщении на портале госзакупок. Итоги тендера по определению подрядчика на проведение первого этапа благоустройства территории подвело областное «Управление капитального строительства». «ВТС-9» согласилась выполнить работы за 25 млн 800 тысяч 

26 мая 2017, 03:38
Появилась схема размещения новых станций метро на Самарской и площади Куйбышева

Появилась схема размещения новых станций метро на Самарской и площади Куйбышева

В сети появилась схема для проекта размещения в Самаре двух следующих станций городского метрополитена – «Самарской» и «Театральной». Судя по изображению, входы на станцию «Самарская» предполагается построить в сквере Устинова, на пересечении улиц Самарской и Ярмарочной. Есть предложение оформить спуск 
20 апреля 2017, 01:38
В Самаре тоннель к следующей станции метро проложат за 9 месяцев

В Самаре тоннель к следующей станции метро проложат за 9 месяцев

По словам метростроителей, чтобы провести тоннель от «Алабинской» к следующей станции «Самарская», осталось пройти еще 680 метров. Спуски на новую станцию планируют разместить на Самарской площади по улице Ярмарочной. Есть предложение оформить вход на «Самарскую» в виде шайбы, так как 

19 апреля 2017, 03:39
Появилось изображение нового ледового дворца в Самаре

Появилось изображение нового ледового дворца в Самаре

В Интернете опубликовано изображение нового ледового дворца, который планируют построить в Кировском районе Самары. Площадь нового объекта составит 7,5 га. Он будет представлять собой пятиуровневый многогранник. Как уже сообщала «ТЕРРА», проект прошел согласование Главгосэкспертизы.

На площадке с искусственным 
31 января 2017, 04:53
Самарцы будут играть в керлинг в Кировском районе

Самарцы будут играть в керлинг в Кировском районе

«Главное управление государственной экспертизы» одобрило проект строительства ледового комплекса в Кировском районе Самары. Эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и подготовленная документация соответствуют всем требованиям техрегламентов, говорится в сообщении ведомства.

Комплекс возведут на территории бывшего Радиоцентра. На его площадках 

26 января 2017, 01:08
Ледовый дворец в Самарской области получит систему распознавания лиц

Ледовый дворец в Самарской области получит систему распознавания лиц

В тольяттинском ледовом дворце спорта «Лада-Арена» появится система распознавания лиц. Попасть на спортивные соревнования можно будет только после «одобрения» спецсистемой «Визирь». Конкурс на ее монтаж объявил региональный центр спортивной подготовки "Арена". Цена контракта - почти 9 млн рублей.

Программа видеоидентификации физических 

28 декабря 2016, 04:10
Китайцы готовы построить в Самарской области ледовый дворец за 83 млн рублей

Китайцы готовы построить в Самарской области ледовый дворец за 83 млн рублей

Представители российско-китайской корпорации «Ляньбан» предложили построить в Самарской области новый ледовый дворец. Они представили свой проект губернатору Самарской области Николаю Меркушкину в среду, 25 марта, во время его визита в Москву. Размер коробки 56 на 26 метров, трибуны смогут вместить 
26 марта 2015, 12:50
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