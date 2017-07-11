В Самаре выбрали подрядчика для сноса старого ледового дворца спорта на улице Молодогвардейской. Победителем торгов за 75 млн рублей признана фирма «Волгатрансстрой-9», на контракт претендовали несколько компаний.
В списке задач, помимо разборки самого здания, значатся демонтаж чаши бассейна возле дворца, валка деревьев, снос гаражей и хозпостроек, демонтаж теплосетей, электроосвещения и канализации. Закончить работы нужно до начала октября. После чего придется поторопиться: до чемпионата мира по футболу 2018 года на этом месте должен появиться новый спорткомплекс на 5 тысяч мест с 2-мя ледововыми площадками и баскетбольным залом. Предварительно затраты на возведение объекта превысят 1 миллиард рублей.
Напомним, «ВТС-9» входит в группу «Волгатрансcтрой», которую считают аффилированной известному самарскому бизнесмену Вячеславу Сонину. Его компания в 2016 году занималась прокладкой теплосетей до нового стадиона «Самара Арена», сейчас там же выполняет работы по благоустройству, кроме того достраивает станцию самарского метрополитена «Алабинская».
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