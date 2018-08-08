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В хлам: самарец завалил квартиру мусором, чтобы ее не забрали преступники
Много проблем доставил житель Самары судебным приставам. Служители Фемиды постановили, что мужчина должен впустить в свою квартиру специалистов для осмотра общедомового имущества, но делать это он категорически отказывался. На прием к приставам житель города тоже не являлся.
Когда специалисты службы пришли …
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8 августа 2018, 11:25
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В региональном Минпроме стало на общественного советника больше
В среду, 8 августа, врио министра промышленности и технологий Самарской области Николай Брусникин наделил полномочиями своего советника на общественных началах Александра Тарабрикова. Теперь он будет отвечать за программы поддержки предприятий, проектную работу и связи с деловыми объединениями.
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8 августа 2018, 11:24
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В Самаре будут судить должника, который похитил и разбил «пирамиду позора»
В Самаре полиция возбудила уголовное дело по факту кражи так называемой «пирамиды позора». Напомним, что пирамида - это ноу-хау «Самарских коммунальных систем», которые с помощью этого арт-объекта «выбивают» долги из неплательщиков. «Пирамиды позора» устанавливают около домов, владельцы которых месяцами и …
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8 августа 2018, 10:52
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В Чапаевске уничтожили поле конопли площадью 750 кв. метров
В Чапаевске уничтожили целое поле дикорастущей конопли. Городская прокуратура и антинаркотическая комиссия администрации Чапаевска во время проверки нашли очаг произрастания дикорастущей конопли площадью 750 кв. м. По расчетным данным, на этом отрезке земли находилось 12 тысяч растений массой 486 кг.
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8 августа 2018, 10:22
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Почему в самарское метро не завезут вагоны из Москвы
Самарские власти намерены привести в порядок парк метрополитена. Для обновления рассматривались два варианта: ремонт имеющихся вагонов, либо получение на безвозмездной основе вагонов «Русич» из Москвы.
В итоге было решено провести ремонт наличного состава. Обслуживание «Русичей» потребовало бы переоснащения ремонтной …
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17 июля 2018, 01:15
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Названы сроки по проекту новой станции метро в Самаре
В Самаре обновят проект новой станции метро. Как уже сообщалось ранее, 11-ю по счету станцию городского метрополитена – «Самарскую» предполагается построить в районе Самарской площади. Корректировку проекта за 178 миллионов рублей выполнит компания «Волгантрансстрой-проект», победившая по результатам тендера. Информация опубликована …
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26 июня 2018, 01:24
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В дни матчей ЧМ будет продлена работа метро в Самаре
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13 июня 2018, 11:47
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12 июня изменится режим работы метрополитена в Самаре
12 июня, в рамках празднования Дня России будет изменена схема работы самарского метрополитена. Это необходимо для обеспечения безопасности жителей областного центра. В связи с этим, станция метро «Алабинская» прекратит принимать пассажиров уже в 22:00. Отправление горожан после проведения праздничных фейерверков …
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10 июня 2018, 08:59
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Из офиса «Волгатрансстрой-Метро» похищены доллары, золото и документы по «Алабинской»
30 тысяч долларов и золотой слиток стали добычей злоумышленника, который ограбил офис компании «Волгатрансстрой-Метро» на улице Луначарского. По предварительной версии, преступление было совершено между четырьмя часами дня минувшей субботы и семью утра понедельника. Неизвестный смог открыть окно в помещении, проник …
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31 октября 2017, 05:37
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Снос старого ледового дворца в Самаре доверили подрядчику «Алабинской»
В Самаре выбрали подрядчика для сноса старого ледового дворца спорта на улице Молодогвардейской. Победителем торгов за 75 млн рублей признана фирма «Волгатрансстрой-9», на контракт претендовали несколько компаний.
В списке задач, помимо разборки самого здания, значатся демонтаж чаши бассейна возле дворца, валка …
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11 июля 2017, 04:21
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В «Алабинскую» вложат еще 187 миллионов рублей
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4 июля 2017, 03:50
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Названы сроки открытия второго входа на станцию «Алабинская»
Второй вход на станцию метро «Алабинская» в Самаре планируют открыть в мае 2018 года. По словам руководителя Управления капитального строительства Самарской области Реналя Мязитова, это станет возможным после завершения всех запланированных работ, передает 63.ru. В настоящее время идет работа …
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19 июня 2017, 11:14