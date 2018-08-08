11
26
44
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 07.08.2018 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 07.08.2018 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
17 + 3 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.

Материалы по теме:

В хлам: самарец завалил квартиру мусором, чтобы ее не забрали преступники

В хлам: самарец завалил квартиру мусором, чтобы ее не забрали преступники

Много проблем доставил житель Самары судебным приставам. Служители Фемиды постановили, что мужчина должен впустить в свою квартиру специалистов для осмотра общедомового имущества, но делать это он категорически отказывался. На прием к приставам житель города тоже не являлся.

Когда специалисты службы пришли 

8 августа 2018, 11:25
В региональном Минпроме стало на общественного советника больше

В региональном Минпроме стало на общественного советника больше

В среду, 8 августа, врио министра промышленности и технологий Самарской области Николай Брусникин наделил полномочиями своего советника на общественных началах Александра Тарабрикова. Теперь он будет отвечать за программы поддержки предприятий, проектную работу и связи с деловыми объединениями.
 
- Основные задачи, в 
8 августа 2018, 11:24
В Самаре будут судить должника, который похитил и разбил «пирамиду позора»

В Самаре будут судить должника, который похитил и разбил «пирамиду позора»

В Самаре полиция возбудила уголовное дело по факту кражи так называемой «пирамиды позора». Напомним, что пирамида - это ноу-хау «Самарских коммунальных систем», которые с помощью этого арт-объекта «выбивают» долги из неплательщиков. «Пирамиды позора» устанавливают около домов, владельцы которых месяцами и 
8 августа 2018, 10:52
В Чапаевске уничтожили поле конопли площадью 750 кв. метров

В Чапаевске уничтожили поле конопли площадью 750 кв. метров

В Чапаевске уничтожили целое поле дикорастущей конопли. Городская прокуратура и антинаркотическая комиссия администрации Чапаевска во время проверки нашли очаг произрастания дикорастущей конопли площадью 750 кв. м. По расчетным данным, на этом отрезке земли находилось 12 тысяч растений массой 486 кг. 
8 августа 2018, 10:22
Почему в самарское метро не завезут вагоны из Москвы

Почему в самарское метро не завезут вагоны из Москвы

Самарские власти намерены привести в порядок парк метрополитена. Для обновления рассматривались два варианта: ремонт имеющихся вагонов, либо получение на безвозмездной основе вагонов «Русич» из Москвы.

В итоге было решено провести ремонт наличного состава. Обслуживание «Русичей» потребовало бы переоснащения ремонтной 
17 июля 2018, 01:15
Названы сроки по проекту новой станции метро в Самаре

Названы сроки по проекту новой станции метро в Самаре

В Самаре обновят проект новой станции метро. Как уже сообщалось ранее, 11-ю по счету станцию городского метрополитена – «Самарскую» предполагается построить в районе Самарской площади. Корректировку проекта за 178 миллионов рублей выполнит компания «Волгантрансстрой-проект», победившая по результатам тендера. Информация опубликована 
26 июня 2018, 01:24
В дни матчей ЧМ будет продлена работа метро в Самаре

В дни матчей ЧМ будет продлена работа метро в Самаре

В дни проведения матчей чемпионата мира по футболу в Самаре будет продлена работа метрополитена. 17 июня, 21 июня, 25 июня, 28 июня, 2 июля и 7 июля он будет функционировать с 6:00 до 2 часов ночи, сообщает сайт муниципального предприятия.

Стоит 

13 июня 2018, 11:47
12 июня изменится режим работы метрополитена в Самаре

12 июня изменится режим работы метрополитена в Самаре

12 июня, в рамках празднования Дня России будет изменена схема работы самарского метрополитена. Это необходимо для обеспечения безопасности жителей областного центра. В связи с этим, станция метро «Алабинская» прекратит принимать пассажиров уже в 22:00. Отправление горожан после проведения праздничных фейерверков 

10 июня 2018, 08:59
Из офиса «Волгатрансстрой-Метро» похищены доллары, золото и документы по «Алабинской»

Из офиса «Волгатрансстрой-Метро» похищены доллары, золото и документы по «Алабинской»

30 тысяч долларов и золотой слиток стали добычей злоумышленника, который ограбил офис компании «Волгатрансстрой-Метро» на улице Луначарского. По предварительной версии, преступление было совершено между четырьмя часами дня минувшей субботы и семью утра понедельника. Неизвестный смог открыть окно в помещении, проник 

31 октября 2017, 05:37
Снос старого ледового дворца в Самаре доверили подрядчику «Алабинской»

Снос старого ледового дворца в Самаре доверили подрядчику «Алабинской»

В Самаре выбрали подрядчика для сноса старого ледового дворца спорта на улице Молодогвардейской. Победителем торгов за 75 млн рублей признана фирма «Волгатрансстрой-9», на контракт претендовали несколько компаний.

В списке задач, помимо разборки самого здания, значатся демонтаж чаши бассейна возле дворца, валка 

11 июля 2017, 04:21
В «Алабинскую» вложат еще 187 миллионов рублей

В «Алабинскую» вложат еще 187 миллионов рублей

Во вторник, 4 июля, депутаты Самарской губдумы утвердили поправки в областной бюджет. На продолжение строительства станции метро «Алабинская» выделят еще 187 миллионов рублей. 88 миллионов в этом году, и еще 99 миллионов – в следующем.

Эти средства пойдут на 
4 июля 2017, 03:50
Названы сроки открытия второго входа на станцию «Алабинская»

Названы сроки открытия второго входа на станцию «Алабинская»

Второй вход на станцию метро «Алабинская» в Самаре планируют открыть в мае 2018 года. По словам руководителя Управления капитального строительства Самарской области Реналя Мязитова, это станет возможным после завершения всех запланированных работ, передает 63.ru. В настоящее время идет работа 
19 июня 2017, 11:14
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх