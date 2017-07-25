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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 25 июля 2017г 
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Материалы по теме:

Чапаевск превращается в город разрушенных памятников

Чапаевск превращается в город разрушенных памятников

Блогер psergeev77 рассказал, что Чапаевск может остаться без Чапаева. Знаменитый памятник комдиву, расположенный в одном из скверов неподалёку от центральной площади города, превращается в груду камней. Местные активисты уже потребовали включить монумент в реестр объектов культурного наследия и отреставрировать. 
25 июля 2017, 08:38
В блогах: на Алма-Атинской начали портить свежеуложенный асфальт

В блогах: на Алма-Атинской начали портить свежеуложенный асфальт

Блогер stanislavsky063 задается вопросом, почему в Самаре водители не уважают труд дорожников? Автор посмотрел, как ремонтируют Алма-Атинку. «Несмотря на то, что там установлены знаки «кирпич» и «дорожные работы», некоторые несознательные граждане летят по отремонтированной дороге. И даже рабочие им 
21 июля 2017, 09:04
Самарский трамвай ехал по Демократической и начал разваливаться

Самарский трамвай ехал по Демократической и начал разваливаться

Самарцы сообщают о новом ЧП на трамвайных путях. У вагона, ехавшего по улице Демократической, отвалились «рога». Очевидец опубликовал фото в социальной сети. Судя по снимку, без пантографа остался трамвай, следовавший по маршруту №25.

«На Демократической у трамвая неожиданно отвалились 
21 июля 2017, 07:23
«Это просто неприлично»: блогер о визуализации нового Ледового дворца в Самаре

«Это просто неприлично»: блогер о визуализации нового Ледового дворца в Самаре

Блогер Андрей Ишмуратов раскритиковал новую визуализацию Ледового дворца в Самаре, недавно опубликованную в СМИ. "Мои глаза! Как мне теперь это развидеть? Плоские колонны, нарезанный полосочками алюкобонд, тупиковые лестницы, непрозрачные матовые стекла... ослепительно, как в пустыне, яркий свет, но при 
20 июля 2017, 09:06
Плитка или асфальт: что увидят самарцы на главной площади города после ремонта?

Плитка или асфальт: что увидят самарцы на главной площади города после ремонта?

Блогер stanislavsky063 подсмотрел, как идет реконструкция площади Куйбышева. "Попасть сюда сейчас проблематично. Площадь по периметру обнесена загородкой. Я же смог пролезть через дыру в ограждении. Впрочем, особых вопросов ко мне не возникло. Асфальт практически уже весь сняли – будут 
20 июля 2017, 08:23
Фото: под Самарой тягач раздавил иномарку с людьми, есть выживший

Фото: под Самарой тягач раздавил иномарку с людьми, есть выживший

Четыре человека погибли в Самарской области в результате ДТП на трассе М-5. Как рассказали в полиции, авария произошла около половины седьмого утра в Ставропольском районе. По предварительным данным водитель иномарки Hyundai Solaris, ехавший со стороны Тольятти к Сызрани, по неустановленной 
13 июля 2017, 12:41
Град для Самары стал нормой: горожане в соцсетях обсуждают погоду

Град для Самары стал нормой: горожане в соцсетях обсуждают погоду

Во вторник, 11 июля, в социальных сетях появились сообщения, что в Самаре снова выпал град. Очевидцы публикуют фото и видео. В частности, по словам одного из автомобилистов, его засыпало градом на улице Елизарова. «Самара...июль месяц... ливень... град #люблюсвойгород #нехочувдругуюстранунет #долойтепло», 
11 июля 2017, 12:31
Молодой водитель насмерть разбился под Самарой, еще трое ранены

Молодой водитель насмерть разбился под Самарой, еще трое ранены

Вечером в воскресенье, 9 июля, в Самарской области в результате ДТП погиб человек, еще трое пострадали. Трагедия произошла на территории Сызранского района. Примерно в 21:20 на трассе «Урал - Усинское - Пионерский» столкнулись автомобили «ВАЗ-21140» и «Шеви Нива».

По 
10 июля 2017, 03:17
Самарских хоккеистов выселили на Мехзавод

Самарских хоккеистов выселили на Мехзавод

Самарский клуб ЦСК ВВС заявлен на чемпионат Высшей хоккейной лиги. Такое решение было принято на заседании организационного комитета второй по значимости лиги российского хоккея. Финансирование будет вестись на средства бюджета Самарской области и спонсоров в соотношении 50 на 50, причем 

7 июля 2017, 01:32
В блогах: Мехзавод начали благоустраивать, но пьяные никуда не исчезли

В блогах: Мехзавод начали благоустраивать, но пьяные никуда не исчезли

Блогер missis_ykcyc поведала, что на "Мехзаводе, наконец-то, начали красоту наводить". "И пусть это пока видно лишь в центральной части поселка - в парке, но начало положено! Смею надеяться, что в скором времени Мехзавод преобразится до неузнаваемости. В лучшую, разумеется, 
16 июня 2017, 08:20
В Самаре будут судить виновных в коммунальной аварии в поселке Мехзавод

В Самаре будут судить виновных в коммунальной аварии в поселке Мехзавод

В Самаре направили в суд уголовное дело в отношении начальника участка компании «Самаратрансстрой». Его обвиняют в самоуправстве, в результате которого причинен ущерб от коммунальной аварии в поселке Мехзавод.

Прокурорская проверка выяснила, что инженерные коммуникации были повреждены ковшом экскаватора при 
24 мая 2017, 07:16
В Самаре Сбербанк начал выращивать очереди

В Самаре Сбербанк начал выращивать очереди

Блогер missis_ykcyc обратилась к Сбербанку с претензией, чтобы он начал уважать держателей своих карт!

"С 29 апреля по 6 мая у этого кредитного учреждения остался на весь Мехзавод всего ОДИН банкомат по выдаче наличных. Операционный офис в поселке 
4 мая 2017, 05:13
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