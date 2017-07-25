В блогах: на Алма-Атинской начали портить свежеуложенный асфальт … Блогер stanislavsky063 задается вопросом, почему в Самаре водители не уважают труд дорожников? Автор посмотрел, как ремонтируют Алма-Атинку. «Несмотря на то, что там установлены знаки «кирпич» и «дорожные работы», некоторые несознательные граждане летят по отремонтированной дороге. И даже рабочие им