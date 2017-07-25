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Чапаевск превращается в город разрушенных памятников
Блогер psergeev77 рассказал, что Чапаевск может остаться без Чапаева. Знаменитый памятник комдиву, расположенный в одном из скверов неподалёку от центральной площади города, превращается в груду камней. Местные активисты уже потребовали включить монумент в реестр объектов культурного наследия и отреставрировать. …
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25 июля 2017, 08:38
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В блогах: на Алма-Атинской начали портить свежеуложенный асфальт
Блогер stanislavsky063 задается вопросом, почему в Самаре водители не уважают труд дорожников? Автор посмотрел, как ремонтируют Алма-Атинку. «Несмотря на то, что там установлены знаки «кирпич» и «дорожные работы», некоторые несознательные граждане летят по отремонтированной дороге. И даже рабочие им …
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21 июля 2017, 09:04
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Самарский трамвай ехал по Демократической и начал разваливаться
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21 июля 2017, 07:23
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«Это просто неприлично»: блогер о визуализации нового Ледового дворца в Самаре
Блогер Андрей Ишмуратов раскритиковал новую визуализацию Ледового дворца в Самаре, недавно опубликованную в СМИ. "Мои глаза! Как мне теперь это развидеть? Плоские колонны, нарезанный полосочками алюкобонд, тупиковые лестницы, непрозрачные матовые стекла... ослепительно, как в пустыне, яркий свет, но при …
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20 июля 2017, 09:06
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Плитка или асфальт: что увидят самарцы на главной площади города после ремонта?
Блогер stanislavsky063 подсмотрел, как идет реконструкция площади Куйбышева. "Попасть сюда сейчас проблематично. Площадь по периметру обнесена загородкой. Я же смог пролезть через дыру в ограждении. Впрочем, особых вопросов ко мне не возникло. Асфальт практически уже весь сняли – будут …
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20 июля 2017, 08:23
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Фото: под Самарой тягач раздавил иномарку с людьми, есть выживший
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13 июля 2017, 12:41
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Град для Самары стал нормой: горожане в соцсетях обсуждают погоду
Во вторник, 11 июля, в социальных сетях появились сообщения, что в Самаре снова выпал град. Очевидцы публикуют фото и видео. В частности, по словам одного из автомобилистов, его засыпало градом на улице Елизарова. «Самара...июль месяц... ливень... град #люблюсвойгород #нехочувдругуюстранунет #долойтепло», …
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11 июля 2017, 12:31
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Молодой водитель насмерть разбился под Самарой, еще трое ранены
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10 июля 2017, 03:17
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Самарских хоккеистов выселили на Мехзавод
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7 июля 2017, 01:32
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В блогах: Мехзавод начали благоустраивать, но пьяные никуда не исчезли
Блогер missis_ykcyc поведала, что на "Мехзаводе, наконец-то, начали красоту наводить". "И пусть это пока видно лишь в центральной части поселка - в парке, но начало положено! Смею надеяться, что в скором времени Мехзавод преобразится до неузнаваемости. В лучшую, разумеется, …
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16 июня 2017, 08:20
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В Самаре будут судить виновных в коммунальной аварии в поселке Мехзавод
В Самаре направили в суд уголовное дело в отношении начальника участка компании «Самаратрансстрой». Его обвиняют в самоуправстве, в результате которого причинен ущерб от коммунальной аварии в поселке Мехзавод.
Прокурорская проверка выяснила, что инженерные коммуникации были повреждены ковшом экскаватора при …
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24 мая 2017, 07:16
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В Самаре Сбербанк начал выращивать очереди
Блогер missis_ykcyc обратилась к Сбербанку с претензией, чтобы он начал уважать держателей своих карт!
"С 29 апреля по 6 мая у этого кредитного учреждения остался на весь Мехзавод всего ОДИН банкомат по выдаче наличных. Операционный офис в поселке …
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4 мая 2017, 05:13