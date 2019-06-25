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Бункер S

Весело и со смыслом: программа #БункерS на телеканале ТЕРРА! Илья Табуев, Денис Коршиков и Александр Гутин мечтают о пивном фестивале, вспоминают Леню Голубкова, обсуждая новую финансовую пирамиду в Тольятти, и сочувствуют самарцу, который спрятался в сумасшедшем доме после уничтожения зеленых 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 24.06.2019 
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Подробности из первых рук: в Самаре выбрали

Подробности из первых рук: в Самаре выбрали "Мисс Русское Радио 2019"

В Самаре выбрали "Мисс Русское Радио 2019". Организатором регионального этапа конкурса красоты выступила Телерадиокомпания "ТЕРРА". 9 красавиц прошли тщательную подготовку перед финалом. С ними работали профессиональные стилисты, фотографы и эксперты модельного бизнеса. В заключительном этапе конкурса, который состоялся в ресторане 
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«Мисс Русское Радио Самара 2019» стала Кристина Миронова

«Мисс Русское Радио Самара 2019» стала Кристина Миронова

Подведены результаты конкурса красоты «Мисс Русское Радио Самара 2019». Престижный титул завоевала Кристина Миронова, участница, выступавшая под номером 3!

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15 мая 2019, 09:16
В Самаре стартовал финал регионального этапа конкурса «Мисс Русское Радио 2019»

В Самаре стартовал финал регионального этапа конкурса «Мисс Русское Радио 2019»

В эти минуты в Самаре началось подведение итогов регионального этапа конкурса «Мисс Русское Радио 2019». В финал вышли 9 неотразимых жительниц столицы 63-го региона. Красотка, которая удостоится звания победительницы, представит нашу область на федеральном конкурсе и будет бороться за главный 
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Математическая модель: Ученые назвали идеальные параметры и форму женского лица

Математическая модель: Ученые назвали идеальные параметры и форму женского лица

Специалисты из Соединенных Штатов в процессе недавнего исследования сделали вывод, что сердцевидная форма женского лица является идеальной. Как поясняют ученые, ее можно считать своеобразным эталоном для омолаживающей хирургии.
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Мисс "Русское Радио - Самара" признали самой элегантной девушкой страны

22-летняя Юлия Кузенкова выступила в финале конкурса «Мисс Русское Радио» в Москве и завоевала новые титулы. 
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Модель Playboy и звезда Snapchat скончалась в возрасте 34 лет

Модель Playboy и звезда Snapchat скончалась в возрасте 34 лет

В Соединенных Штатах в возрасте 34 лет ушла из жизни модель Кэти Мэй, известная не только по работе с журналом Playboy, но и своей популярностью в Instagram. Как информируют зарубежные агентства, смерть наступила от инсульта. Сообщается, что звезда журнала Playboy 
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Playboy назвал самые сексуальные города США

Playboy назвал самые сексуальные города США

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1 июля 2015, 07:17
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