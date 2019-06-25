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В Самарской области продлили конкурс на пост министра культуры
Конкурс на должность министра культуры Самарской области продлили до 1 августа. Такое решение предложила комиссия по отбору кандидатов под председательством заместителя правительства Самарской области Александра Фетисова. Члены жюри посчитали, что времени, отведенного регламентом на подготовку потенциальными министрами концепции развития сферы …
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27 мая 2019, 04:58
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Горячие фитоняшки: две самарчанки попали в сотню самых сексуальных девушек России
Популярный мужской журнал MAXIM завершил голосование по определению сотни самых сексуальных девушек России. Красоток выбирали сами читатели. Суть голосования заключалась в том, что пользователям предлагалась на выбор пара девушек. В итоговый рейтинг вошли участницы с наибольшим числом побед в этих …
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21 мая 2019, 11:30
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Подробности из первых рук: в Самаре выбрали "Мисс Русское Радио 2019"
В Самаре выбрали "Мисс Русское Радио 2019". Организатором регионального этапа конкурса красоты выступила Телерадиокомпания "ТЕРРА". 9 красавиц прошли тщательную подготовку перед финалом. С ними работали профессиональные стилисты, фотографы и эксперты модельного бизнеса. В заключительном этапе конкурса, который состоялся в ресторане …
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16 мая 2019, 05:25
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«Мисс Русское Радио Самара 2019» стала Кристина Миронова
Подведены результаты конкурса красоты «Мисс Русское Радио Самара 2019». Престижный титул завоевала Кристина Миронова, участница, выступавшая под номером 3!
Четвёртого июня Кристина представит Самару на всероссийском финале конкурса красоты, который ежегодно проводится «Русским Радио» и поборется за миллион рублей. …
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15 мая 2019, 09:16
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В Самаре стартовал финал регионального этапа конкурса «Мисс Русское Радио 2019»
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15 мая 2019, 07:13
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Математическая модель: Ученые назвали идеальные параметры и форму женского лица
Специалисты из Соединенных Штатов в процессе недавнего исследования сделали вывод, что сердцевидная форма женского лица является идеальной. Как поясняют ученые, ее можно считать своеобразным эталоном для омолаживающей хирургии.
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2 ноября 2017, 12:06
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Мисс "Русское Радио - Самара" признали самой элегантной девушкой страны
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21 июня 2017, 02:36
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Модель Playboy и звезда Snapchat скончалась в возрасте 34 лет
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5 февраля 2016, 05:06
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Playboy назвал самые сексуальные города США
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20 августа 2015, 01:31
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Футболист Эшли Коул был избит моделью Playboy
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1 июля 2015, 07:17
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