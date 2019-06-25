В Соединенных Штатах в возрасте 34 лет ушла из жизни модель Кэти Мэй, известная не только по работе с журналом Playboy, но и своей популярностью в Instagram. Как информируют зарубежные агентства, смерть наступила от инсульта. Сообщается, что звезда журнала Playboy …