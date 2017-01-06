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В ближайшие дни Самару накроет метель

В ближайшие дни Самару накроет метель

В ближайшие несколько дней в Самаре и области ожидаются метель, снег и гололед, передает Приволжский гидрометцентр.
 
Сегодня, 6 января, будет облачно. Снегопад, местами сильный, метель, слабый гололед. Ветер юго-западный от 7 до 12 м/с, местами порывы до 20 м/с. 

6 января 2017, 03:13
В ДТП на трассе Самара-Бугуруслан погибли 2 человека

В ДТП на трассе Самара-Бугуруслан погибли 2 человека

Сегодня, 4 января, около 11:00 на трассе Самара-Бугуруслан в Кинель-Черкасском районе произошло крупное ДТП со смертельным исходом. По предварительной версии сотрудников полиции, 32-летний водитель на "Опель" ехал в сторону Самары. На одном из участков мужчина не справился с управлением и 

4 января 2017, 05:04
Три ребенка получили травмы в ДТП в Ставропольском районе, есть фото

Три ребенка получили травмы в ДТП в Ставропольском районе, есть фото

По предварительной версии сотрудников полиции, вчера, 1 января, 35-летний житель Тольятти на ВАЗ-2107 выехал на встречную полосу, где врезался в Хендай, который потом столкнулся с Рено.
 
За рулем обеих иномарок находились женщины: на Хендай – 38-летняя, на Рено - 
2 января 2017, 04:30
На Мичурина/Луначарского «десятку» намотало на столб: троих увезли на «скорой»

На Мичурина/Луначарского «десятку» намотало на столб: троих увезли на «скорой»

Вчера, 31 декабря, около 6 часов вечера в Самаре на перекрестке улицы Мичурина с Луначарского произошло ДТП с участием ВАЗ-2110, пишет 63.ru. По предварительной версии, водитель «десятки» не справился с управлением и врезался в столб. Видео происшествия выложили в 
1 января 2017, 12:56
В «тройном» ДТП в Сергиевском районе погиб человек, есть фото

В «тройном» ДТП в Сергиевском районе погиб человек, есть фото

Вчера, 30 декабря, около 16:00 в Сергиевском районе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
 
По предварительным данным сотрудников полиции, 39-летний водитель на Lada Priora двигался по автотрассе М-5 из Уфы в сторону Самары. На 
31 декабря 2016, 05:35
На трассе М5 «Урал» в Пензенской области фура столкнулась с «Газелью»

На трассе М5 «Урал» в Пензенской области фура столкнулась с «Газелью»

Сегодня, 28 декабря, в седьмом часу утра на 750-м километре трассы М5 «Урал» в Пензенской области случилось крупное дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись грузовая «Газель» и фура MAN.
По данным регионального ГУ МЧС РФ, на месте происшествия работали спасатели, также использовалась спецтехника. 

28 декабря 2016, 11:25
3 декабря в Самаре был побит рекорд по количеству выпавшего снега

3 декабря в Самаре был побит рекорд по количеству выпавшего снега

Вчера, 3 декабря, в Самаре был перекрыт абсолютный суточный максимум по количеству выпавших осадков, сообщает Приволжское УГМС
 
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4 декабря 2016, 03:31
В снегопад коммунальные службы Самары перешли на усиленный режим

В снегопад коммунальные службы Самары перешли на усиленный режим

Коммунальные службы Самары перешли на усиленный режим работы в связи с усилившимся снегопадом. В выходные в уборке снега участвовали до 126 единиц спецтехники муниципального предприятия «Благоустройство». Дворы убирали более 2200 дворников. Для предотвращения гололеда применяются специальные реагенты. Коммунальщики контролируют уборку 

28 ноября 2016, 10:56
77-летняя пенсионерка разбилась насмерть в ДТП под Самарой, есть фото

77-летняя пенсионерка разбилась насмерть в ДТП под Самарой, есть фото

Вчера, 26 ноября, около 12 часов дня на автотрассе «Николаевка – Черновский – Белозерки» в Волжском районе произошло ДТП со смертельным исходом, передает ГУ МВД по Самарской области.
 
По предварительной версии полиции, 38-летняя женщина, управляя автомобилем «Renault», не справилась 
27 ноября 2016, 01:53
На трассе М-5 под Самарой фура рухнула на бок, есть фото

На трассе М-5 под Самарой фура рухнула на бок, есть фото

Сегодня, 20 ноября, в Самарской области на участке федеральной автомагистрали М-5 «Урал» в районе дачного поселка у реки Сок произошло ДТП.
 
Как передает портал tltgorod.ru, большегруз потерял управление и опрокинулся на бок - то ли из-за неправильно расположенного груза 
20 ноября 2016, 06:19
Под Самарой «Лада» врезалась в дорожный знак: водитель сбежал, пассажир пострадал

Под Самарой «Лада» врезалась в дорожный знак: водитель сбежал, пассажир пострадал

Водитель ВАЗ-21140 по дороге из Самары в Тольятти врезался в дорожный знак и убежал с места событий, оставив автомашину с пострадавшим пассажиром, передает портал citytraffic.ru.

По предварительной информации, ДТП произошло ночью 6 ноября. В 0:45 автомобилист на вазовской легковушке в условиях 

6 ноября 2016, 10:24
Под Самарой КамАЗ потерял крупногабаритные запчасти, есть фото

Под Самарой КамАЗ потерял крупногабаритные запчасти, есть фото

Вчера,12 августа, на трассе «М5 Упал» по направлению из Самары в Тольятти в районе ресторана «Русская охота» случилось ДТП, передают в группе «Происшествия Тольятти (ЧП, ДТП)» соцсети «ВКонтакте».

С грузовика КАМАЗ по неустановленной причине сорвались на проезжую часть крупногабаритные 
13 августа 2016, 06:12
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