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В ближайшие дни Самару накроет метель
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6 января 2017, 03:13
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В ДТП на трассе Самара-Бугуруслан погибли 2 человека
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4 января 2017, 05:04
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Три ребенка получили травмы в ДТП в Ставропольском районе, есть фото
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2 января 2017, 04:30
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На Мичурина/Луначарского «десятку» намотало на столб: троих увезли на «скорой»
Вчера, 31 декабря, около 6 часов вечера в Самаре на перекрестке улицы Мичурина с Луначарского произошло ДТП с участием ВАЗ-2110, пишет 63.ru. По предварительной версии, водитель «десятки» не справился с управлением и врезался в столб. Видео происшествия выложили в …
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1 января 2017, 12:56
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В «тройном» ДТП в Сергиевском районе погиб человек, есть фото
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31 декабря 2016, 05:35
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На трассе М5 «Урал» в Пензенской области фура столкнулась с «Газелью»
Сегодня, 28 декабря, в седьмом часу утра на 750-м километре трассы М5 «Урал» в Пензенской области случилось крупное дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись грузовая «Газель» и фура MAN.
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28 декабря 2016, 11:25
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3 декабря в Самаре был побит рекорд по количеству выпавшего снега
Вчера, 3 декабря, в Самаре был перекрыт абсолютный суточный максимум по количеству выпавших осадков, сообщает Приволжское УГМС
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4 декабря 2016, 03:31
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В снегопад коммунальные службы Самары перешли на усиленный режим
Коммунальные службы Самары перешли на усиленный режим работы в связи с усилившимся снегопадом. В выходные в уборке снега участвовали до 126 единиц спецтехники муниципального предприятия «Благоустройство». Дворы убирали более 2200 дворников. Для предотвращения гололеда применяются специальные реагенты. Коммунальщики контролируют уборку …
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28 ноября 2016, 10:56
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77-летняя пенсионерка разбилась насмерть в ДТП под Самарой, есть фото
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27 ноября 2016, 01:53
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На трассе М-5 под Самарой фура рухнула на бок, есть фото
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20 ноября 2016, 06:19
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Под Самарой «Лада» врезалась в дорожный знак: водитель сбежал, пассажир пострадал
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6 ноября 2016, 10:24
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Под Самарой КамАЗ потерял крупногабаритные запчасти, есть фото
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13 августа 2016, 06:12