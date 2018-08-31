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В Самарской области за зверское убийство щенка мужчину наказали обязательными работами

В Самарской области за зверское убийство щенка мужчину наказали обязательными работами

Поставлена точка  в резонансном деле о жестком обращении с животными в Самарской области. Суд Отрадного вынес приговор 51-летнему местному жителю.

Напомним, что 3 июня во дворе многоквартирного дома № 84 по улице Нефтяников в Отрадном мужчина трижды ударил щенка 
31 августа 2018, 02:28
В Самаре прекратилось движение троллейбусов по Московскому шоссе

В Самаре прекратилось движение троллейбусов по Московскому шоссе

В  Самаре прекращено движение троллейбусов  № 4,12,17,19,20 по Московскому шоссе на участке от улицы Советской Армии до Гастелло по направлению в город. Как сообщили в городском ТТУ, причиной стала коммунальная авария. 
 
- Просим заранее выбирать маршруты объезда, - обратились 
31 августа 2018, 11:37
Форвард Азер Алиев ушел из «Крыльев Советов»

Форвард Азер Алиев ушел из «Крыльев Советов»

В среду, 29 августа, стало известно, что самарские «Крылья Советов» покинул полузащитник Азер Алиев. Он выступал за команду с прошлого сезона. Как пояснили в клубе, решение о прекращении сотрудничества было принято по обоюдному согласию сторон. Футболист провел за самарцев 40 
29 августа 2018, 04:45
Билеты на матч «Крылья Советов» - «Анжи» школьникам продают за 1 рубль

Билеты на матч «Крылья Советов» - «Анжи» школьникам продают за 1 рубль

Ко Дню знаний самарские «Крылья Советов» запускают акцию для школьников и их родителей: приобрести билеты на матч 6-го тура российской премьер-лиги для детей можно всего за 1 рубль. Напомним, что игра пройдет уже в эту субботу, 1 сентября. На стадионе 
28 августа 2018, 12:35
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