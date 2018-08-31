Билеты на матч «Крылья Советов» - «Анжи» школьникам продают за 1 рубль Ко Дню знаний самарские «Крылья Советов» запускают акцию для школьников и их родителей: приобрести билеты на матч 6-го тура российской премьер-лиги для детей можно всего за 1 рубль. Напомним, что игра пройдет уже в эту субботу, 1 сентября. На стадионе …