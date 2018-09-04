В Самаре воспитанники дома ребенка спали без простыней и ели из разбитой посуды Прокуратура Красноглинского района Самары проверила дом ребенка «Солнышко», в котором проживают дети до 4 лет. Оказалось, что в одной из групп дети спали на кроватях без простыней, некоторые кроватки были застелены простынями, которые не соответствовали размерам спального места. Сотрудники надзорного …