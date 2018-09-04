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Материалы по теме:

В Самаре воспитанники дома ребенка спали без простыней и ели из разбитой посуды

В Самаре воспитанники дома ребенка спали без простыней и ели из разбитой посуды

Прокуратура Красноглинского района Самары проверила дом ребенка «Солнышко», в котором проживают дети до 4 лет. Оказалось, что в одной из групп дети спали на кроватях без простыней,  некоторые кроватки были застелены простынями, которые не соответствовали размерам спального места. Сотрудники надзорного 
3 сентября 2018, 05:30
Сызрань получила звание Города трудовой и боевой славы

Сызрань получила звание Города трудовой и боевой славы

В воскресенье, 2 сентября, Сызрань отмечала свой 335 День рождения. В важную дату она официально получила статус Города трудовой и боевой славы. 
 
- С таким предложением выступили ветераны, его поддержал глава региона Дмитрий Азаров, - сообщили в департаменте информационной политики.
3 сентября 2018, 08:51
Специалисты объяснили, почему подделать бюллетень для голосования нереально

Специалисты объяснили, почему подделать бюллетень для голосования нереально

2 миллиона 437 тысяч 940 штук. Ровно такое количество бюллетеней предназначено для использования в единый день голосования 9 сентября. 713,5 тысяч бланков с фамилиями кандидатов в депутаты Госдумы по 158-му избирательному округу, остальные - для досрочных выборов губернатора Самарской области. 
1 сентября 2018, 10:11
Антимонопольщики требуют отменить результаты торгов на ремонт Заводского шоссе

Антимонопольщики требуют отменить результаты торгов на ремонт Заводского шоссе

УФАС по Самарской области потребовало отменить итоги аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту Заводского шоссе на участке от улицы Земеца до 22-го Партсъезда. Такое предписание было выдано по итогам рассмотрения жалобы, поступившей в ведомство от компании «Самаратрансстрой».

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2 сентября 2018, 10:23
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