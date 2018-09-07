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Облизбирком рассказал о нарушениях на выборах в Самарской области
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9 сентября 2018, 04:15
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Под Самарой иномарка улетела в кювет: пострадали 2 взрослых, подросток и 2-летняя девочка
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7 сентября 2018, 01:50
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«Крылья Советов» заплатят 100 тысяч рублей из-за поведения болельщиков
Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» оштрафовали на 100 тысяч рублей. В такую сумму оценил поведение больщиков волжан на матче с махачкалинском «Анжи» контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза. Напомним, что игра прошла на стадионе «Самара Арена» 1 сентября и завершилась победой …
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6 сентября 2018, 02:38
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В Сызрани пожарные проникли в квартиру, где пригорела пища, через окно
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6 сентября 2018, 08:03