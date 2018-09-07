В Сызрани пожарные проникли в квартиру, где пригорела пища, через окно В среду, 5 сентября, пожарным в Сызрани пришлось залезть в квартиру, из которой шел запах дыма, через окно. Это случилось в многоквартирном доме на Образцовской площадке. Жильцы дома № 17 на улице Астраханской позвонили в экстренные службы после того, как …