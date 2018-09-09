В Самаре стартует конкурс «Студент года 2018» 5 сентября в Самаре начинается конкурс «Студент года 2018», он пройдет уже в 7 раз. Он давно считается одной из самых престижных студенческих премий региона, и каждый год существенно меняется, чтобы отражать все самые актуальные тенденции в молодежной среде. … Как поясняют