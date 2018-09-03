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В Самаре воспитанники дома ребенка спали без простыней и ели из разбитой посуды
Прокуратура Красноглинского района Самары проверила дом ребенка «Солнышко», в котором проживают дети до 4 лет. Оказалось, что в одной из групп дети спали на кроватях без простыней, некоторые кроватки были застелены простынями, которые не соответствовали размерам спального места. Сотрудники надзорного …
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3 сентября 2018, 05:30
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1 сентября 2018, 10:11
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2 сентября 2018, 10:23
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