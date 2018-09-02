Специалисты объяснили, почему подделать бюллетень для голосования нереально … 2 миллиона 437 тысяч 940 штук. Ровно такое количество бюллетеней предназначено для использования в единый день голосования 9 сентября. 713,5 тысяч бланков с фамилиями кандидатов в депутаты Госдумы по 158-му избирательному округу, остальные - для досрочных выборов губернатора Самарской области.