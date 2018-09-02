12
12
21
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28.08.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 29.08.2018 
Все видео

Материалы по теме:

Специалисты объяснили, почему подделать бюллетень для голосования нереально

Специалисты объяснили, почему подделать бюллетень для голосования нереально

2 миллиона 437 тысяч 940 штук. Ровно такое количество бюллетеней предназначено для использования в единый день голосования 9 сентября. 713,5 тысяч бланков с фамилиями кандидатов в депутаты Госдумы по 158-му избирательному округу, остальные - для досрочных выборов губернатора Самарской области. 
1 сентября 2018, 10:11
Найдено тело третьего погибшего при взрыве на самарском заводе

Найдено тело третьего погибшего при взрыве на самарском заводе

Появились уточненные данные о числе жертв взрыва на территории филиала завода ПАО «Кузнецов» в поселке Прибрежный в Красноглиснком районе Самары. По словам источника, на дне  резервуара с жидким кислородом нашли тело третьего погибшего. Ранее сообщалось о двух жертвах ЧП.
31 августа 2018, 06:38
В Самарской области за зверское убийство щенка мужчину наказали обязательными работами

В Самарской области за зверское убийство щенка мужчину наказали обязательными работами

Поставлена точка  в резонансном деле о жестком обращении с животными в Самарской области. Суд Отрадного вынес приговор 51-летнему местному жителю.

Напомним, что 3 июня во дворе многоквартирного дома № 84 по улице Нефтяников в Отрадном мужчина трижды ударил щенка 
31 августа 2018, 02:28
В Самаре прекратилось движение троллейбусов по Московскому шоссе

В Самаре прекратилось движение троллейбусов по Московскому шоссе

В  Самаре прекращено движение троллейбусов  № 4,12,17,19,20 по Московскому шоссе на участке от улицы Советской Армии до Гастелло по направлению в город. Как сообщили в городском ТТУ, причиной стала коммунальная авария. 
 
- Просим заранее выбирать маршруты объезда, - обратились 
31 августа 2018, 11:37
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх