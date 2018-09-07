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«Бункер S» Эфир передачи от 04.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 04.09.2018  
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Материалы по теме:

«Крылья Советов» заплатят 100 тысяч рублей из-за поведения болельщиков

«Крылья Советов» заплатят 100 тысяч рублей из-за поведения болельщиков

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» оштрафовали на 100 тысяч рублей. В такую сумму оценил поведение больщиков волжан на матче с махачкалинском «Анжи» контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза. Напомним, что игра прошла на стадионе «Самара Арена» 1 сентября и завершилась победой 
6 сентября 2018, 02:38
В Сызрани пожарные проникли в квартиру, где пригорела пища, через окно

В Сызрани пожарные проникли в квартиру, где пригорела пища, через окно

В среду, 5 сентября, пожарным в Сызрани пришлось залезть в квартиру, из которой шел запах дыма, через окно. Это случилось в многоквартирном доме на Образцовской площадке. Жильцы дома № 17 на улице Астраханской позвонили в экстренные службы после того, как 
6 сентября 2018, 08:03
В Самаре стартует конкурс «Студент года 2018»

В Самаре стартует конкурс «Студент года 2018»

5 сентября в Самаре начинается конкурс «Студент года 2018», он пройдет уже в 7 раз.  Он давно считается одной из самых престижных студенческих премий региона, и каждый год существенно меняется, чтобы отражать все самые актуальные тенденции в молодежной среде. 
 
Как поясняют 
4 сентября 2018, 12:23
В Самаре воспитанники дома ребенка спали без простыней и ели из разбитой посуды

В Самаре воспитанники дома ребенка спали без простыней и ели из разбитой посуды

Прокуратура Красноглинского района Самары проверила дом ребенка «Солнышко», в котором проживают дети до 4 лет. Оказалось, что в одной из групп дети спали на кроватях без простыней,  некоторые кроватки были застелены простынями, которые не соответствовали размерам спального места. Сотрудники надзорного 
3 сентября 2018, 05:30
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