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В Сызрани пожарные проникли в квартиру, где пригорела пища, через окно
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6 сентября 2018, 08:03
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В Самаре стартует конкурс «Студент года 2018»
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4 сентября 2018, 12:23
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В Самаре воспитанники дома ребенка спали без простыней и ели из разбитой посуды
Прокуратура Красноглинского района Самары проверила дом ребенка «Солнышко», в котором проживают дети до 4 лет. Оказалось, что в одной из групп дети спали на кроватях без простыней, некоторые кроватки были застелены простынями, которые не соответствовали размерам спального места. Сотрудники надзорного …
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3 сентября 2018, 05:30
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Сызрань получила звание Города трудовой и боевой славы
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3 сентября 2018, 08:51