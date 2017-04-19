Транспортная прокуратура начала проверку после затопления теплохода в Ульяновском речном порту. Как информируют региональные агентства, в результате чрезвычайного происшествия пострадавших нет, попадания нефтепродуктов в акваторию Волги не произошло.
По информации надзорного ведомства, теплоход МБ-6120 принадлежит ульяновской судоходной компании «Фобос». Плавсредство находилось в порту на отстое.
Согласно первоначальным выводам, все произошло из-за разгерметизации донно-забортной арматуры теплохода. Оказывается, он был выведен из эксплуатации еще пять лет назад.
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