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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 18 апреля 2017г 
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Теплоход «Русь Великая» уперся в лёд под Сызранью

Теплоход «Русь Великая» уперся в лёд под Сызранью

Теплоход «Русь Великая», который вышел из Самары в Саратов, чтобы начать круизную навигацию, уперся в лёд под Сызранью, сообщают в группе «Теплоходная жизнь Саратова» соцсети «ВКонтакте».
 
У речников была надежда, что после открытия шлюзов в Балаково по Волге 
8 апреля 2017, 03:19
В Ульяновске будут выпускать разработанные в Самаре самолеты-амфибии

В Ульяновске будут выпускать разработанные в Самаре самолеты-амфибии

Самарские самолеты-амфибии уезжают в Ульяновск. Четырех- и шестиместные суда Л-142 и Л-162, разработанные самарским «АвиаТехом», начнут серийно производить на территории ульяновской «Портовой особой экономической зоны». Экспертный совет госкомпании одобрил заявку нового резидента, сообщается на сайте ПОЭЗ. Для реализации проекта в 

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Два водителя погибли при лобовом столкновении иномарок в Ульяновской области

Два водителя погибли при лобовом столкновении иномарок в Ульяновской области

В Ульяновской области произошло дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни двух человек. Авария случилась на трассе М-5, сообщают региональные информагентства.
Согласно предварительной информации, 36-летний водитель машины "Пежо Боксер" не справился с управлением и оказался на встречной полосе. На полной скорости он врезался 

14 декабря 2016, 12:10
В Ульяновске нашли оружие времен VII века до нашей эры

В Ульяновске нашли оружие времен VII века до нашей эры

Работники одного из ульяновских заводов, занимающихся производством железобетонных конструкций, нашли в привезенной на предприятие песчано-гравийной смеси древний бронзовый чекан. Эта металлическая часть ударного древкового вооружения, напоминающего топор, учеными датируется 7-6 веками до нашей эры.
Находку возрастом более 2,5 тысяч лет 

24 ноября 2016, 02:13
В Ульяновске мужчина расстрелял троих человек из ружья

В Ульяновске мужчина расстрелял троих человек из ружья

В Ульяновске мужчина расстрелял трех человек. Как сообщают региональные информагентства, чрезвычайное происшествие случилось в одном из домов Ленинского района города.
Согласно предварительной версии, подозреваемый вел стрельбу из гладкоствольного охотничьего ружья. В результате происшествия на месте скончались 46-летняя женщина и ее 

17 ноября 2016, 11:10
Самарские путешественники боятся опоздать на выборы

Самарские путешественники боятся опоздать на выборы

Капитана теплохода могут заставить изменить график движения судна.
Группа туристов обратилась с жалобой в Общественную палату области. Они сообщили, что 18 сентября прибудут в Самару из Казани только в 20.30, то есть через полчаса после закрытия избирательных участков. Ранее турфирма 

12 сентября 2016, 01:14
Теплоход

Теплоход "Восход" отремонтируют за 30 млн рублей

Такую сумму готово заплатить Самарское речное пассажирское предприятие за переоборудование судна на подводных крыльях. Как сообщается на сайте госзакупок, подрядчику предстоит фактически провести капитальный ремонт "Восхода".
В частности, предстоит заменить старый дизельный двигатель на агрегат корейского производства, изготовить или приобрести 

9 сентября 2016, 03:57
В Самаре в День знаний 16-летняя девочка спрыгнула с теплохода в Волгу

В Самаре в День знаний 16-летняя девочка спрыгнула с теплохода в Волгу

Сегодня стало известно об инциденте, случившемся на одном из самарских теплоходов в День знаний, 1 сентября. С палубы прогулочного судна в Волгу спрыгнула 16-летняя девочка, передает «Волга-Ньюс» со ссылкой на представителя Куйбышевской транспортной прокуратуры.

Сообщается, что теплоход «Москва» 
6 сентября 2016, 03:45
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