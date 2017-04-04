В России предложили устанавливать банкоматы с монетоприемниками ЦБ РФ обратился к банкам страны с рекомендацией обеспечить для граждан беспрепятственный обмен монет на купюры. Регулятор намерен заставить финансовые организации выполнять закон, обязывающий принимать «мелочь» по нарицательной стоимости при проведении любых платежей. Сейчас это требование игнорируется. Во многих кредитных …