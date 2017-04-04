В центре российской столицы в процессе работ по городскому благоустройству был обнаружен клад XVIII века. В руки археологов попали медные монеты, которые имели хождение в эпоху Екатерины II и Павла I.
Изучив находку, эксперты допустили, что деньги были припрятаны для повседневных расходов. Кроме того, в руки столичных ученых попал еще ряд артефактов. Например, на Страстном бульваре под слоем земли скрывалась часть деревянной мостовой екатерининских времен. Были найдены и фрагменты двух каменных надгробий возрастом около 500 лет, а также кирпичный коллектор 18-го века.
Еще специалисты рассказывают о деревянном водостоке XVII-XVIII веков, а также трамвайных шпалах и мостовой столетней давности. А в январе 2017-го у Варшавского шоссе нашли сосуд со старинными монетами.
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