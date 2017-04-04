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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 31 марта 2017г 
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Астрономы подтвердили внеземную сущность «радиосигналов пришельцев»

Астрономы подтвердили внеземную сущность «радиосигналов пришельцев»

Ученые из Австралии смогли зафиксировать несколько коротких и при этом мощных вспышек радиоволн. Данный факт уже называют серьезным доказательством существования инопланетного разума.
Впервые о подобных радиоволновых вспышках исследователи начали заявлять более десяти лет назад. Уже тогда эти явления связывали с 

4 апреля 2017, 03:28
Уникальный судовой лазер для резки метрового льда создан в РФ

Уникальный судовой лазер для резки метрового льда создан в РФ

Холдинг «Швабе» совместно со специалистами МЧС РФ запланировали пилотные испытания макета уникального судового лазера. По словам специалистов, при помощи установки мощностью 200 кВт можно будет разрезать лед толщиной в один метр и даже более.
Теперь появится реальная возможность проводить через 

4 апреля 2017, 03:24
В Соединенных Штатах опубликуют 28 ранее неизвестных свитков Мертвого моря

В Соединенных Штатах опубликуют 28 ранее неизвестных свитков Мертвого моря

Американские ученые, занимающиеся анализом библейских текстов, намерены перевести и опубликовать 28 неизвестных ранее свитков Мертвого моря. По предварительным оценкам, возраст артефактов может достигать 2 тысяч лет.
Документы станут достоянием общественности в следующем году. Впрочем, уже в ближайших научных публикациях появится 

4 апреля 2017, 01:17
Ученые узнали о борьбе жителей средневековой Англии с зомби

Ученые узнали о борьбе жителей средневековой Англии с зомби

Английские ученые исследовали останки на кладбище в заброшенной деревне графства Йоркшир и выяснили, как в средние века люди намеревались предотвратить зомби-апокалипсис. Рассказ об этом содержится на страницах Journal of Archaeological Science.
Ученые проанализировали состояние свыше 100 костей, принадлежавших десяти жителям 

4 апреля 2017, 11:26
Уфологи обнаружили на Луне череп животного

Уфологи обнаружили на Луне череп животного

Череп животного обнаружили ученые в процессе анализа снимков лунной поверхности. Как утверждается, на изображении различимы глаза, нос и рот.
Распознать очертания головы загадочного существа можно, даже не обладая большой фантазией, рассуждают специалисты. Уже выдвинута версия, согласно которой окаменелость много лет 

4 апреля 2017, 10:00
Ученые назвали страны с самыми плаксивыми младенцами

Ученые назвали страны с самыми плаксивыми младенцами

Британские ученые установили, в каких странах появляются на свет наиболее спокойные и самые раздражительные младенцы. Эксперты проанализировали сведения о детях из разных государств.
В процессе исследования специалисты вычислили, сколько именно времени капризничают новорожденные. Как оказалось, самые плаксивые дети рождаются в 

3 апреля 2017, 03:27
Археологи обнаружили на дне Янцзы золото династии Мин

Археологи обнаружили на дне Янцзы золото династии Мин

Китайские ученые нашли на дне притока реки Янцзы свыше 10 тысяч артефактов старше 300 лет, сообщает агентство Синьхуа. Речь идет о золотых, серебряных и бронзовых монетах и украшениях, а также металлическом холодном оружии.
Находку сделали недалеко от города Чэнду. Предположительно, 

20 марта 2017, 09:32
В центре Москвы обнаружен клад из товарных пломб XIX века

В центре Москвы обнаружен клад из товарных пломб XIX века

В центре Москвы, на Софийской набережной, ученые-археологи обнаружили клад из 196 свинцовых пломб, предположительно, времен Отечественной войны 1812 года. Как говорят специалисты, товарные пломбы из свинца могли собирать в тайник, чтобы отлить из них пули.
Общий вес обнаруженной учеными находки 

22 ноября 2016, 12:12
Крупнейший золотой клад викингов обнаружен в Дании

Крупнейший золотой клад викингов обнаружен в Дании

В Ютландии, что в южной части Дании, археологи-любители обнаружили золотой клад эпохи викингов. В руки энтузиастов попали 7 браслетов, один из которых изготовлен из серебра, а все остальные - золотые. Все украшения датируются 900-ми годами.
Эксперты уже в один голос 

17 июня 2016, 10:04
На месте будущей дороги, ведущей к Крымскому мосту, обнаружили клад

На месте будущей дороги, ведущей к Крымскому мосту, обнаружили клад

В районе сооружения Керченского моста в Крыму был обнаружен монетный клад. Если точнее, то находка была сделана археологами на территории, по которой проляжет автомобильная дорога-подход к мосту через Керченский пролив.
Как следует из первых выводов специалистов, найденные монеты были отчеканены 

18 мая 2016, 02:41
ЦБ в 2016 году изменит дизайн выпускаемых монет

ЦБ в 2016 году изменит дизайн выпускаемых монет

Как следует из официального сообщения, Банк России в следующем году заменит изображение на аверсе монет РФ — на них будет чеканиться орел с регалиями власти: коронами, скипетром и державой. Данную информацию поместили на сайте Центробанка. Сейчас на монетах мы видим 
30 декабря 2015, 01:16
У побережья Флориды обнаружены старинные монеты с затонувших кораблей

У побережья Флориды обнаружены старинные монеты с затонувших кораблей

Американские дайверы обнаружили у берегов Флориды настоящий клад с золотыми монетами с затонувших испанских галеонов. Стоимость находки, по предварительным оценкам, составляет порядка 4 500 000 долларов. Возраст сокровищ – не менее 300 лет.
 
Всего на берег удалось поднять сундуки с 350 
20 августа 2015, 10:48
В блогах: в Тольятти под видом старинных монет продают подделки

В блогах: в Тольятти под видом старинных монет продают подделки

В группе "Паблик Тольятти" соцсети "ВКонтакте" предупреждают, что на улицах Автограда появились по внешнему виду не совсем благополучные люди, которые якобы под предлогом тяжелой финансовой ситуации вынуждены продавать свои коллекции старинных серебряных монет. Монеты очень похожи на оригинальные. Однако 
31 июля 2015, 09:13
В России предложили устанавливать банкоматы с монетоприемниками

В России предложили устанавливать банкоматы с монетоприемниками

ЦБ РФ обратился к банкам страны с рекомендацией обеспечить для граждан беспрепятственный обмен монет на купюры. Регулятор намерен заставить финансовые организации выполнять закон, обязывающий принимать «мелочь» по нарицательной стоимости при проведении любых платежей. Сейчас это требование игнорируется. Во многих кредитных 
1 июля 2015, 02:25
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