Канадские специалисты заявили о том, что нашли ранее неизвестный официальной науке вид членистоногих в водах арктического острова Виктория. Этому существу дали наименование Monstrillopsis planifrons, что переводится как «плоскоголовый монстр».
Исследователи наткнулись на необычного представителя фауны на глубине 63 метра. Членистоногое принадлежит к планктону. У него восемь ног, один глаз и два усика. К тому же, у него нет рта в привычном понимании. В длину существо достигает 2 мм.
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