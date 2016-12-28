Очень опасный вирус иммунодефицита человека появился в России от микса известной ранее болезни с новой, которая пришла из Азии. Об этом рассказали ученые из Института вирусологии. Новый ВИЧ AG принесли с собой рабочие, мигрирующие из среднеазиатского региона.
Это заболевание в России заметно отличается от таких же недугов, распространяемых в Соединенных Штатах, Европе, КНР и Африке. Как говорят ученые, его подхватило значительное число людей и оно смешалось с уже известным «российским» А1. В итоге получился гибрид, намного опаснее предшественников A63.
Сейчас специалисты говорят о необходимости профилактики распространения этого заболевания и постоянного мониторинга ситуации. Ученые предложили образовать комиссию по исследованию идущих процессов.
Некоторые штаммы ВИЧ-инфекции устойчивы к существующим средствам. Сегодня ряд экспертов считают более эффективной внутриклеточную иммунизацию.
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