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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
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Роспотребнадзор предупреждает об угрозе распространения в мире вируса Зика

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21 декабря 2016, 02:26
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Ученые установили, что пациенты врачей-женщин умирают реже

Американские ученые из Университета Гарварда в ходе исследования установили, что у врачей-женщин пациенты реже умирают после сложных операций или серьезных болезней. Как выяснилось, у докторов женского пола не выживает 11,07% тяжелобольных, а у врачей-мужчин этот показатель составляет 11,49%.
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20 декабря 2016, 12:31
Ученые открыли способ лечить рак простаты глубоководными бактериями

Ученые открыли способ лечить рак простаты глубоководными бактериями

Английские ученые открыли принципиально новый метод лечения рака простаты. Инновационный способ, основанный на применении лазера и препарата из глубоководных бактерий, уже доказал свою эффективность в процессе испытаний на 423 пациентах. У 50% участников эксперимента после ряда процедур с использованием нового 

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В Самарской области детям все чаще ставят диагноз

В Самарской области детям все чаще ставят диагноз "инфекционный мононуклеоз"

Это острое вирусное заболевание, которое характеризуется лихорадкой, поражением зева, лимфатических узлов, печени, селезенки и своеобразными изменениями состава крови. Около половины российского населения переносят инфекцию в юном возрасте. В группе риска мальчики и девочки от 4 до 8 лет. К совершеннолетию 

8 декабря 2016, 05:43
ВОЗ: более 14 миллионов людей не знают о том, что заражены ВИЧ

ВОЗ: более 14 миллионов людей не знают о том, что заражены ВИЧ

Свыше 14 миллионов людей по всему миру не знают о том, что они заражены ВИЧ-инфекцией, утверждают специалисты Всемирной организации здравоохранения. В ВОЗ отмечают, что это около 40% всех пациентов с ВИЧ.
По словам гендиректора ВОЗ Маргарет Чэнь, сегодня миллионы людей 

30 ноября 2016, 09:53
Первого декабря весь мир отметит День борьбы со СПИДом

Первого декабря весь мир отметит День борьбы со СПИДом

Профилактические мероприятия в эти дни проходят и в Самарской области, которая продолжает находиться в четверке неблагополучных по ВИЧ регионов. В первый день недели все желающие абсолютно бесплатно могли пройти экспресс - тестирование по слюне.
На экспресс - тестировании в одном 

28 ноября 2016, 06:49
В Китае появился подавляющий ВИЧ на неделю препарат

В Китае появился подавляющий ВИЧ на неделю препарат

В пекинском госпитале «Ю-Ань» ученые создали препарат, который может подавлять вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) на неделю. Лекарство уже прошло клинические испытания, информирует портал Sina.
Это первый препарат в мире, который способен подавлять ВИЧ на такой большой срок, говорит один из 

24 ноября 2016, 01:31
Россельхознадзор предупредил об угрозе птичьего гриппа в РФ

Россельхознадзор предупредил об угрозе птичьего гриппа в РФ

По сведениям Россельхознадзора, в этом году возникла реальная угроза появления разных штаммов птичьего гриппа в России и заражения домашней птицы. Предположительным путем возникновения заболевания считается сезонная миграция диких перелетных птиц.
Как поясняют эксперты, в настоящее время во многих странах сложилась 

23 ноября 2016, 11:29
В России участились случаи заражения гонконгским гриппом

В России участились случаи заражения гонконгским гриппом

Диагноз поставлен уже 15 соотечественникам из 11 регионов страны. Врачи опасаются, что распространение вируса может перерасти даже в пандемию.
Штамм гриппа, пришедший из китайского города - миллионника, довольно опасен. Он приводит к шоковым состояниям и развитию тяжелой пневмонии, энцефалита и 

18 ноября 2016, 05:16
С 1 января тестирование на ВИЧ станет обязательным

С 1 января тестирование на ВИЧ станет обязательным

Речь идет о тех, кто ежегодно проходит диспансеризацию. Об этом сообщил главный врач Самарского областного СПИД-центра Алексей Спирин. В настоящее время тестирование на ВИЧ прошел каждый пятый житель области.
 
Алексей Спирин, главный врач Самарского областного СПИД-центра
- Можно сегодня 

14 ноября 2016, 06:26
В соседних с Самарской областью регионах свирепствует африканская чума свиней

В соседних с Самарской областью регионах свирепствует африканская чума свиней

Тревожная статистика - практически во всех регионах, соседствующих с Самарской областью, свирепствует африканская чума свиней. Вспышки этой инфекции зафиксированы в Пензенской и Саратовской областях. Накануне очаг заболевания ликвидировали в поселке Нурлат - это на границе нашего региона с Татарстаном. Основные 

8 ноября 2016, 04:46
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