Ученые из Великобритании установили, что в облысении мужчин виноваты их матери, а точнее гены, которые были получены от них. В данной ситуации мальчики уже появляются на свет с предрасположенностью к облысению.
В серии исследований ученые задействовали свыше 52 000 жителей Туманного Альбиона, в чьих генах выявили порядка 280 участков, несущих ответственность за патологическое выпадение волос. Почти все они расположены на X-хромосоме, информация на которой передается только от матери.
Иными словами, подводят итог специалисты, мальчики рождаются с предпосылками к облысению через какое-то время. При этом считается, что облысение нисколько не влияет на общее состояние здоровья.
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