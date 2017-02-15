Палеонтологи обнаружили самое древнее на Земле ядовитое животное Ученые-палеонтологи из ЮАР заявили об открытии самого древнего ядовитого животного на Земле. Согласно недавним исследованиям, этим существом можно считать доисторического ящера эучамберсия Euchambersia mirabilis.

По словам ученых, это позвоночное создание жило в Южной Африке около 260 миллионов лет назад. Об …