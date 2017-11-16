Систематически перекармливая внуков и ограждая их физической нагрузки, бабушки и дедушки наносят им серьезный вред. Такой вывод сделали сотрудники Университета Глазго на основе недавних исследований. Об этом рассказывает «РИА Новости» со ссылкой на специализированное издание PLOS One.
В ходе своей работы ученые познакомились с результатами более полусотни экспериментов. Они сделали однозначный вывод: излишняя опека отнюдь не идет внукам на пользу. Подрастая, такие дети сталкиваются с проблемами излишнего веса, а также с юных лет приобретают различные хронические недуги. А все дело в том, что бабушки и дедушки автоматически ограничивают нагрузки несовершеннолетних да еще стараются каждый раз предложить им калорийные блюда.
Вместе с тем, продолжают ученые, на самочувствии подрастающего поколения отражаются вредные привычки старших, например курение. Они приводят к проблемам со здоровьем уже в юные годы.
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