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«Бункер S» Эфир передачи от 14 ноября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 15 ноября 2017г 
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Не так давно западные исследователи НЛО утверждали, что к нашей планете из 

29 сентября 2017, 08:14
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