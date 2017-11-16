Более 60 тысяч россиян захотели отправить свои имена на Марс Более 2 млн жителей разных стран, в числе которых свыше 60 000 граждан Российской Федерации, отправили в американское космическое ведомство свои данные для того, чтобы они были зафиксированы на микрочипе и посланы на Красную планету на специальном исследовательском зонде, рассказывает РИА …