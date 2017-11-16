Исследователи американского космического агентства NASA назвали предполагаемые сроки обнаружения инопланетной цивилизации. В частности, ученый Тони дель Генио утверждает, что возможного кандидата отыщут не позднее чем через 20 лет.
При этом специалист оговорился: другая жизнь, о которой так много пишут фантасты и рассуждают уфологи, может оказаться очень непохожей на земные организмы. Вместе с тем исследователи определили планеты, где может присутствовать жизнь. Из наиболее близких к нам небесных тел называются спутник Юпитера Европа и спутник Сатурна Энцелад.
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