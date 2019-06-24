Тест на знание личностей из советской истории: кому принадлежит эта цитата? Советская история запомнилась большим количеством интересных личностей. Люди стали известны не только своими поступками и открытиями, но и цитатами. Многие из них настолько прижились, что стали народными поговорками. Всем, кто интересуется историей, мы предлагаем проверить свою память. Приглашаем пройти наш …