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Тест: хорошо ли вы помните историю Великой Отечественной войны?
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24 июня 2019, 12:29
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Тест на знание личностей из советской истории: кому принадлежит эта цитата?
Советская история запомнилась большим количеством интересных личностей. Люди стали известны не только своими поступками и открытиями, но и цитатами. Многие из них настолько прижились, что стали народными поговорками. Всем, кто интересуется историей, мы предлагаем проверить свою память. Приглашаем пройти наш …
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13 июня 2019, 10:17
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Тест: хорошо ли вы помните историю СССР?
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7 июня 2019, 01:05
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Тест на знание личностей из советской истории: угадайте легендарного конструктора по портрету
Руководство Советского Союза уделяло много внимания укреплению обороноспособности страны. Именно поэтому в СССР создавались все условия для того, чтобы талантливые конструкторы смогли проявить себя в деле. Благодаря их работе отечественное оружие и техника заслужили мировую известность, зарекомендовав себя во множестве …
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3 июня 2019, 02:35
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В Польше запретили песню «Темная ночь»
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21 мая 2019, 03:56
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Жителей Дрездена эвакуировали из-за бомбы времен Второй мировой войны
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23 мая 2018, 07:42
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Российские ученые обнаружили в Арктике секретную базу нацистов времен Второй мировой
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24 октября 2016, 04:23
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В Самаре отметили 70-летие окончания Второй мировой войны
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3 сентября 2015, 09:57
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